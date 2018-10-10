В Кремле высказались о нехватке льготных лекарств в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нехватку льготных лекарств в регионах допускать нельзя.

«Президент, безусловно, знает, тем более эта тема [нехватки лекарств] фигурировала неоднократно и на прямых линиях, на других эпизодах общения президента с людьми, поэтому он знает, что эпизодически такая проблема случается. Вместе с тем это абсолютно недопустимо и конечно это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, обобщать ситуацию на основе отдельных трагических случаев неверно, потому что есть «определенная статистика». «Мы находимся в постоянном контакте с Минздравом, который дает более обобщенные данные», – отметил представитель Кремля.

«Но еще раз повторю: конечно, каждый такой случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава», – добавил Песков.

Ранее в среду стало известно, что жительница Саратова с диабетом умерла из-за нехватки льготных лекарств. Прокуратура установила, что областной Минздрав не заключил вовремя контракт на поставку необходимых лекарств, а до этого времени негласно рекомендовал врачам не выписывать рецепты.