СБУ заинтересовалась школьными тетрадями с изображением Сталина

Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют информацию о продаже в магазинах в Сумской области тетрадей с изображением георгиевских лент, портретов Иосифа Сталина, российских императоров и оружия ВС России.

«Сейчас проводится проверка по данному факту, после чего будут приняты соответствующие решения», – сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, передает «Укринформ».

Основанием для проверки стала продажа тетрадей на тему истории России в магазине «Либрариум» в городе Сумы на востоке Украины.

«В продаже ученические тетради с изображенными оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды. Дизайн сопровождается кацапским гербом и цветами флага агрессора. Как вам такой сюжет?», – написал в своем Facebook пользователь Александр Такул.

Владелец магазина, предприниматель Олег Тевкун, в соцсетях извинился за наличие тетрадей с элементами российской истории.

«Для меня такой товар на полке стал неприятным сюрпризом, в базе он фигурирует как «Наше оружие». Это «пересорт» продукции и ошибка – как поставщика, так и персонала магазина. Данный товар поставщик тетрадей не выпускает с начала российской агрессии. Указанный товар недопустим для продажи на территории Украины с моральной точки зрения. Вы абсолютно правы. Данный товар уже изъят из продажи и будет возвращен поставщику», – написал он в комментариях к посту Такула.

В конце декабря на Украине произошел похожий скандал, когда на встрече муниципальных депутатов внезапно прозвучал гимн России.