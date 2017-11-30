Соловьев оспорил заявление о «поколении зла»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал преподавателя Уральского федерального университета, который назвал поколение 1965–1975 годов рождения «злом».

Соловьев сообщил, что в его распоряжении оказалась запись лекции преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко, который беседовал с учениками 11-го класса на тему «Почему студенты выведут экономику из кризиса». При этом в ходе лекции преподаватель назвал поколение 1965–1975 годов рождения «злом».

«Случились вот эти лихие 90-е годы, когда эти люди вынуждены были как-то приспосабливаться. Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться – давать взятки, брать взятки. Вот это тот опыт, который они накопили за 90-е годы... Сегодня люди именно этого возраста занимают ключевые посты: директора заводов, заместители директоров заводов, ректоры вузов», – заявил Юрченко.

Соловьев в Twitter назвал эти рассуждения дискриминационными и «совершенно непозволительными ни в одной цивилизованной стране».

Портал «Ридус» отмечает, что, возможно, известный телеведущий воспринял слова преподавателя уральского университета как камень в свой огород, поскольку родился в 1963 году.

Известно, что Юрченко является преподавателем Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. Как пишет URA.ru, пресс-служба университета назвала резкий выпад своего сотрудника его «точкой зрения».