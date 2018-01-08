Глава МИД Германии призвал остановить приток мигрантов

Европейскому союзу следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран, заявил глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

Выступая в Брюсселе на конференции по бюджетным вопросам ЕС, Габриэль отметил, что 2015-й стал «годом, переполнившим чашу» в вопросе миграционных притоков, передает РИА «Новости».

Ранее Меркель сообщила, что консервативный блок под ее руководством договорился ограничить приток мигрантов на уровне в 200 тыс. человек в год.

При этом Меркель говорила, что считает верным свое решение позволить большому количеству мигрантов въехать в страну два года назад. Она признавала, что Европа не достигла с тех пор большого прогресса в вопросе беженцев.