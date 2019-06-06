«Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

«Кайлер Групп» – экспериментальная швейная фабрика, которая специализируется на производстве велосумок и спецодежды. Компания создана в 2017 году в Волгограде. Ее основатели – Дмитрий Лукьянов и Александр Котляров. Штатная численность работников – 45 человек. Ассортиментная линейка фабрики постоянно расширяется, а годовой оборот уже составляет 5 млн рублей.

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