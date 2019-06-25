«ЭкоПрост»: История о том, как сделать планету чище

«ЭкоПрост» выпускает экологические пакеты из спанбонда – современного биоразлагаемого материала для многократного использования, производимого из тонких нитей расплавленного полимера. Компания создана в 2014 году в городе Полевской Свердловской области. Ее основатель – Иван Рыбников. Штат – 50 человек, а годовой оборот составляет 100 млн рублей.

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