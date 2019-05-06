BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

«BeauREVE-Масловка» – марка сыров, изготовляемых в липецкой деревне переехавшим из Москвы бизнесменом Владимиром Боревым по традициям французского ремесленного сыроделия и запатентованной технологии сыроварения.

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