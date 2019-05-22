«Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

«Tiki Kook» – бренд авторских керамических бокалов ручной работы в виде лиц известных людей, персонажей комиксов и мультфильмов. Компания создана в 2018 году в Ростове-на-Дону. Ее основатель – Григорий Асланьян, а годовой оборот составляет почти один миллион рублей.

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