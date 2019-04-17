«Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

«Долька» – производитель полезных чипсов из натуральных фруктов и овощей, высушенных по особой технологии при температуре 45–55 °C. Основатель компании Станислав Мартынов создал ее в 2016 году в Санкт-Петербурге. Стартовые инвестиции в бизнес составили всего 2,5 млн рублей. Теперь же годовой оборот «Дольки» достиг 10 млн рублей, а ее необычная продукция экспортируется в Европу.

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