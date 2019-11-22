«Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

«Артель Русичи» – мастерская авторской мебели в этническом стиле, которую делают из натуральных и экологичных материалов. Компания создана в 2012 году в городе Георгиевске Ставропольского края. Ее основатель Иван Мордовин, в штате которого работают шесть человек. Первая прибыль – 6 тыс. рублей, но сейчас годовой оборот составляет 12 млн рублей. В ближайших планах: открытие Школы столярного ремесла и участие в выставке в Милане в 2020 году.

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