Поздравления с Днем России 2026: красивые открытки, картинки и пожелания своими словами

Tекст: Ольга Никитина

Как отдыхаем на День России в 2026 году

В 2026 году День России выпадает на пятницу, 12 июня. Поскольку праздник является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ, выходные продлятся три дня подряд – с пятницы по воскресенье, то есть с 12 по 14 июня включительно. Это отличная возможность провести время с семьей, выехать на природу или посетить праздничные мероприятия в своем городе.

Красивые открытки с Днем России 2026

В преддверии праздника мы подготовили для вас подборку красивых открыток с Днем России. Здесь вы найдете картинки с российским триколором, изображениями Кремля, Красной площади и живописных уголков нашей необъятной Родины. Все открытки можно скачать бесплатно и отправить близким в мессенджеры или социальные сети.

На открытках, посвященных Дню России, традиционно изображают государственные символы – флаг и герб в различных вариациях, географические контуры страны, подчеркивающие ее необъятность, а также знаковые места: Кремль, Красную площадь и природные пейзажи. Часто встречаются праздничная атрибутика – воздушные шары в цветах флага, цветы аналогичной расцветки, а также патриотические надписи, например, фраза «Я люблю Россию», где слово «люблю» заменяется сердечком в цветах российского триколора. Иногда используются трогательные изображения матрешек, девушек в национальных костюмах или космонавтов.

Поздравления с Днем России своими словами

Чтобы поздравить родных и близких, не обязательно искать длинные стихи. Искренние слова, сказанные от души, значат гораздо больше. Вот несколько вариантов поздравлений своими словами.

«С Днем России! Пусть этот праздник напомнит нам о величии нашей Родины, о ее бескрайних просторах и многовековой истории. Желаю каждому из нас быть частью дружного и сильного народа, который строит светлое будущее. Пусть в наших сердцах всегда живет любовь к России, а в домах царят мир, благополучие и радость!»

«В этот значимый день – День России – желаю всем нам крепкого духа, вдохновения для новых свершений и неиссякаемой веры в нашу Родину. Пусть мудрость и опыт прошлых поколений служат опорой, а стремление к лучшему ведет к новым достижениям. Пусть Россия всегда будет домом, где царят гармония, достаток и счастье для каждого гражданина!»

«Примите искренние поздравления с Днем России! Пусть наш государственный праздник стал источником вдохновения для каждого из нас. Желаю, чтобы над нашей страной всегда светило яркое солнце, а сердца были наполнены любовью и патриотизмом. Пусть этот день укрепит нашу сплоченность и подарит надежду на лучшее будущее для России и ее народа».

Короткие поздравления с Днем России

Для СМС, быстрых сообщений или подписей к открыткам отлично подойдут короткие и емкие поздравления. Их легко запомнить, и они прекрасно передают суть праздника.

«С Днем России! Мира, добра и процветания нашей великой стране и каждому россиянину!»

«С Днем России! Пусть в этот день светит яркое солнце, а рядом будут самые близкие люди. Любите свою Родину и берегите друг друга!»

«Поздравляю с Днем России! Желаю стабильности, успехов и новых достижений на благо нашей страны. Вместе мы сила!»

«Поздравляю с Днем России! Пусть гордость за Родину наполняет сердце, а будущее будет светлым и счастливым!»

«С праздником, Россия! Желаю единства, силы духа и благополучия в каждом доме!»

«День России – праздник гордости и надежды! Пусть наша страна процветает, а все мечты сбываются!»

«С Днем России! Пусть страна крепнет, а каждый из нас живет счастливо и свободно!»

Поздравления с Днем России для коллег

Если вы хотите поздравить своих сослуживцев и партнеров, лучше выбрать более официальный, сдержанный тон. Вот несколько вариантов для рабочего коллектива.

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем России! Желаю вам профессиональных успехов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша общая работа приносит пользу стране и каждому из нас. Крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений!»

«С Днем России! Пусть наша страна процветает, а каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие. Желаю вам плодотворной работы, удачи во всех начинаниях и надежных партнеров. С праздником!»

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем России. Желаю вам мира, добра и гармонии. Пусть наша общая работа будет в радость, а результат всегда радует. Крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям!»

Официальные поздравления с Днем России

Для более торжественных случаев подойдут официальные поздравления, которые подчеркивают важность этого государственного праздника.

«Поздравляю с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, кто трудится на ее благо и гордится ее достижениями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят мир и согласие!»

«С Днем России! Россия – великая страна с богатейшей историей и культурой. Желаю, чтобы наше Отечество всегда оставалось сильным и независимым. Пусть каждый из нас гордится тем, что живет в России, и делает все возможное для ее процветания!»





Поздравления с Днем России для родных и близких

Для самых дорогих людей хочется подобрать особенно теплые и трогательные слова. Вот несколько вариантов для мамы, папы, семьи и друзей.

Маме: «Мамочка, поздравляю тебя с Днем России! Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты – моя главная опора и поддержка. Желаю тебе здоровья, счастья и мира в душе. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое небо, а в нашем доме – любовь и уют».

«Мамочка, поздравляю тебя с Днем России! Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты – моя главная опора и поддержка. Желаю тебе здоровья, счастья и мира в душе. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое небо, а в нашем доме – любовь и уют». Папе: «Папа, с Днем России! Ты – настоящий патриот, пример для меня и всей нашей семьи. Желаю тебе крепкого здоровья, оптимизма и сил. Пусть наша страна и дальше остается великой и могучей, а ты всегда гордишься тем, что живешь в России».

«Папа, с Днем России! Ты – настоящий патриот, пример для меня и всей нашей семьи. Желаю тебе крепкого здоровья, оптимизма и сил. Пусть наша страна и дальше остается великой и могучей, а ты всегда гордишься тем, что живешь в России». Семье: «Мои родные и любимые! С Днем России! Счастья, здоровья и благополучия нашей семье. Пусть в наших домах всегда царит мир и радость, а любовь к Родине объединяет нас и делает сильнее».

«Мои родные и любимые! С Днем России! Счастья, здоровья и благополучия нашей семье. Пусть в наших домах всегда царит мир и радость, а любовь к Родине объединяет нас и делает сильнее». Друзьям: «Друзья, с праздником! С Днем России! Желаю нам всем быть вместе, поддерживать друг друга и гордиться нашей великой страной. Пусть у каждого из вас все будет хорошо!»

Что пожелать на День России

Если вы затрудняетесь с выбором пожеланий, вот список самых важных и искренних слов, которые уместны в любой ситуации.

Мира и спокойствия – чтобы над нашей страной всегда было чистое небо.

– чтобы над нашей страной всегда было чистое небо. Благополучия и достатка – в каждую семью, в каждый дом.

– в каждую семью, в каждый дом. Уверенности в завтрашнем дне – для всех граждан России.

– для всех граждан России. Крепкого здоровья – себе, своим близким и всем соотечественникам.

– себе, своим близким и всем соотечественникам. Семейного счастья, любви и гармонии – ведь семья – это основа любого общества.

– ведь семья – это основа любого общества. Гордости за свою Родину – за ее историю, культуру и достижения.

История праздника День России

День России – один из самых молодых государственных праздников. Свою историю он ведет с 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Изначально праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Долгое время 12 июня не было выходным днем, и лишь в 1992 году Верховный Совет РФ постановил считать эту дату нерабочей. Свое нынешнее название – День России – праздник получил в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс. С тех пор 12 июня стало символом единства и сплоченности нашего многонационального народа, днем, когда мы чествуем нашу великую страну, ее историю и достижения.

Символы Дня России

У этого праздника, как и у самого государства, есть свои официальные и неофициальные символы, которые широко используются в оформлении городов и в поздравительных открытках.

Флаг России – бело-сине-красный триколор, который можно увидеть повсюду 12 июня: на зданиях, балконах, автомобилях и на праздничных картинках.

– бело-сине-красный триколор, который можно увидеть повсюду 12 июня: на зданиях, балконах, автомобилях и на праздничных картинках. Герб России – двуглавый орел, который является официальным государственным символом наравне с флагом и гимном.

– двуглавый орел, который является официальным государственным символом наравне с флагом и гимном. Гимн России – торжественная музыка и слова, которые звучат на всех официальных мероприятиях.

– торжественная музыка и слова, которые звучат на всех официальных мероприятиях. Красная площадь и Кремль – главные архитектурные доминанты страны, олицетворяющие могущество и величие России.

– главные архитектурные доминанты страны, олицетворяющие могущество и величие России. Береза – неофициальный, но всеми любимый символ России, олицетворяющий красоту и чистоту русской природы.

– неофициальный, но всеми любимый символ России, олицетворяющий красоту и чистоту русской природы. Матрешка – еще один узнаваемый во всем мире символ, который часто используют на поздравительных картинках.

Частые вопросы

Когда День России в 2026 году?

День России отмечается 12 июня 2026 года.

Как отдыхаем на День России в 2026 году?

В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся три дня – с 12 по 14 июня включительно.

Что означает праздник День России?

Этот праздник символизирует единство нашей многонациональной страны, ее многовековую историю и общее будущее. Он посвящен принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Где скачать открытки с Днем России?

Красивые открытки с Днем России представлены в этой статье. Вы можете бесплатно скачать любую понравившуюся картинку и отправить ее близким в мессенджер или социальные сети.

Как красиво поздравить с Днем России?

Самый лучший способ – искренние слова, сказанные от души. Вы также можете использовать один из вариантов поздравлений своими словами, представленных в этом материале. Главное, чтобы ваше поздравление было от сердца.