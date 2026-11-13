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    13 ноября 2026, 11:20 • Справки

    Зимняя рыбалка в 2026–2027 году: запреты, нормы вылова, разрешенные снасти и штрафы

    Зимняя рыбалка в 2026–2027 году: запреты, нормы вылова, разрешенные снасти и штрафы
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Зимняя рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха, но правила для рыболовов-любителей различаются в зависимости от региона и вида рыбы. Какие ограничения действуют на водоемах, сколько рыбы можно поймать за сутки, какими снастями разрешено ловить и чем грозит нарушение правил?

    Общие федеральные нормы вылова рыбы в 2026 и 2027 годах

    Любительская рыбалка в России регулируется двумя основными законами: Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве». Конкретные ограничения – сроки запретов, разрешенные орудия лова, минимальные размеры рыбы и суточные нормы – устанавливают правила рыболовства, которые Минсельхоз России утверждает отдельно для каждого рыбохозяйственного бассейна.

    Единой суточной нормы для всей страны нет. Наиболее распространенный показатель – не более 5 кг рыбы на одного человека в сутки или один экземпляр, если его вес превышает 5 кг. Такая норма действует, в частности, в Волжско-Каспийском бассейне, куда входят Москва, Московская область и большинство регионов Центральной России, причем не только в период нереста, а в течение всего года. При этом для отдельных видов рыб могут действовать дополнительные ограничения по количеству экземпляров, а нормы необходимо проверять по конкретному региону и водоему.

    Основные правила, общие для всех бассейнов:

    • любительское рыболовство сетями всех типов запрещено (исключения сделаны только для отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока);

    • запрещено применение взрывчатых и химических веществ, электротока;

    • рыбу, не достигшую установленного минимального размера, необходимо сразу выпустить в водоем;

    • ловля на зимовальных ямах запрещается в местах и в сроки, установленные правилами соответствующего рыбохозяйственного бассейна; перечни таких участков приводятся в правилах рыболовства соответствующего бассейна;

    • запрещается добыча видов, занесенных в Красную книгу РФ или соответствующего региона, а также видов, на вылов которых установлен полный запрет, с учетом предусмотренных законодательством исключений.

    С 1 марта 2027 года меняются правила для платных рыболовных участков. Это отдельные участки рек и озер, которые передаются организациям для любительской ловли ценных видов рыбы – например, семги, тайменя или байкальского омуля.

    До конца 2020 года такие платные участки существовали по всей стране. С 2021 года они сохранились только в четырех бассейнах – Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском, а на остальных водоемах общего пользования рыбалка стала бесплатной.

    Федеральный закон от 2 мая 2026 года № 128-ФЗ включает Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн в перечень бассейнов, где могут выделяться рыболовные участки для организации любительского рыболовства. Это не означает введения платы за рыбалку на всех водоемах региона: изменения касаются только специально выделенных участков. Ловить на них можно будет при наличии путевки — документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства. Перечень водоемов, на которых выделяются участки, утверждает Правительство РФ по предложениям регионов.

    Региональные особенности

    Правила рыболовства детализированы по субъектам РФ. Дополнительные временные ограничения на вылов отдельных видов рыб могут устанавливаться приказами Минсельхоза России. Такие ограничения не обязательно вводятся ежегодно: сроки их действия определяются соответствующими нормативными актами. Именно эти запреты чаще всего становятся причиной штрафов зимой.

    Пример – Астраханская область и Калмыкия:

    • в 2026 году действует полный запрет на любительский вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах Калмыкии и в Волге с ее водотоками в границах Астраханской области;

    • до 31 декабря 2026 года запрещен лов плотвы в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области;

    • зимой 2025–2026 года с 11 декабря по 15 февраля действовал запрет на любительскую ловлю щуки в Волге и ее водотоках в границах Калмыкии и на всех водоемах Астраханской области.

    На сезон 2026–2027 годов подготовлены проекты приказов Минсельхоза, предусматривающие продление этих ограничений. В частности, предлагается запретить ловлю щуки с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года, а запреты на вылов воблы и ограничения по плотве продлить на 2027 год. До официального утверждения и вступления приказов в силу эти положения нельзя считать действующими правилами.

    Суточные нормы в регионах также различаются. В Астраханской области суммарная норма составляет 10 кг или один экземпляр, если его вес превышает 10 кг. В Ростовской области (Азово-Черноморский бассейн) действуют нормы по отдельным видам рыб: например, судак — 2 экземпляра, сазан — 3 экземпляра, щука и окунь — по 5 кг, карась серебряный — 10 кг. При этом необходимо учитывать не только нормы по каждому виду, но и установленную правилами общую суточную норму вылова.

    Отдельно регулируется выход на лед. Запреты в периоды ледостава и ледохода вводят региональные власти и органы местного самоуправления, а штрафы за их нарушение устанавливаются региональными законами. Так, в Татарстане за выход на лед толщиной менее 7 см штрафуют на 1,5–2 тыс. рублей. Выезд на лед на автомобиле может быть квалифицирован по статье 8.42 КоАП РФ (нарушение режима водоохранной зоны) – штраф для граждан составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей.

    По данным МЧС, безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см, для группы людей – не менее 12 см. Однако эти показатели носят рекомендательный характер и не отменяют региональных запретов на выход на лед. Прочность льда также зависит от температуры, течения, снежного покрова и других условий.

    Бесплатная и платная рыбалка: какие водоемы открыты для всех

    По закону № 475-ФЗ любительское рыболовство на водных объектах общего пользования осуществляется свободно и бесплатно. К ним относятся реки, озера и водохранилища, находящиеся в государственной собственности. Разрешение, лицензия или билет для такой рыбалки не требуются.

    Платной рыбалка может быть в следующих случаях:

    • водоем находится в собственности гражданина или организации (например, пруд или обводненный карьер на частном земельном участке) – условия ловли определяет собственник;

    • водоем или его часть используются для товарной аквакультуры (рыбоводства) – возможность любительской ловли зависит от правового режима водоема и прав рыбоводного хозяйства;

    • рыболовный участок выделен для организации любительского рыболовства в предусмотренных законом районах Байкальского, Дальневосточного, Северного, Восточно-Сибирского или Западно-Сибирского бассейнов – добыча соответствующих видов рыбы осуществляется по путевке.

    Рыбалка запрещена или ограничена:

    • на территории заповедников, национальных парков и заказников, если их режим охраны не допускает любительское рыболовство;

    • на территориях обороны и безопасности;

    • в местах, где установлен запрет на выход на лед.

    Пользователь платного рыболовного участка не вправе ограничивать доступ граждан к береговой полосе водного объекта общего пользования. Исключение составляют случаи, когда ограничение доступа установлено федеральным законом, например в целях обеспечения безопасности или охраны государственной границы. При незаконном ограничении доступа можно обратиться на горячую линию территориального управления Росрыболовства или в прокуратуру по месту нахождения водоема.

    Снасти и способы ловли: что можно и что нельзя

    Для зимней рыбалки разрешены предусмотренные правилами соответствующего бассейна удебные (крючковые) орудия лова, в том числе зимние удочки с мормышками, блеснами и балансирами, а также жерлицы и поставушки, если они допускаются местными правилами Основное ограничение касается общего количества крючков у одного рыболова.

    Сколько крючков можно использовать:

    • во многих бассейнах действует ограничение до 10 крючков на одного рыболова, однако точное количество зависит от региона и вида снастей;

    • двойники и тройники при подсчете обычно учитываются как один крючок, если это предусмотрено правилами соответствующего бассейна;

    • в Волжско-Каспийском бассейне количество крючков на зимних удочках определяется правилами для конкретного района рыболовства; универсального ограничения в один крючок на каждую зимнюю удочку нет;

    • в Астраханской области разрешено не более 5 крючков, за исключением жерлиц и кружков, на которых суммарно допускается не более 10 крючков.

    Запрещено при любительском рыболовстве:

    • использовать сети, неводы, самоловы, переметы и иные объячеивающие орудия;

    • ловить способом багрения (подсечки) – когда рыбу цепляют крючком за тело, а не на приманку;

    • применять остроги, капканы, огнестрельное и пневматическое оружие;

    • использовать электроудочки, взрывчатые и химические вещества;

    • перегораживать водоем снастями более чем на две трети его ширины.

    Волжско-Каспийском бассейне запрещено даже находиться с сетями или другими запрещенными орудиями на расстоянии до 500 м от водоема. Ответственность наступает за сам факт их наличия, даже если использование не доказано.

    Нормы вылова рыбы в России в 2026–2027 годах

    Правила рыболовства для отдельных бассейнов продолжают действовать в 2026–2027 годах, однако в них могут вноситься изменения, в том числе касающиеся суточных норм, разрешенных снастей и сроков запретов. Поэтому перед рыбалкой необходимо проверять актуальную редакцию правил.

    Основные ориентиры по суточным нормам:

    • Волжско-Каспийский бассейн (Центральная Россия, Поволжье, Москва и область) – не более 5 кг всех видов рыб или один экземпляр весом более 5 кг;

    • Астраханская область – не более 10 кг или один экземпляр весом более 10 кг;

    • Азово-Черноморский бассейн (на примере Ростовской области) – нормы устанавливаются по видам рыб в экземплярах или килограммах; дополнительно учитываются ограничения на суммарный суточный улов;

    • северные, сибирские и дальневосточные бассейны – отдельные нормы для ценных видов (лососевые, сиговые, хариус, таймень), которые нередко устанавливаются в штуках.

    Помимо суточной нормы, правила устанавливают минимальный (промысловый) размер рыбы. Длина измеряется от вершины рыла до основания средних лучей хвостового плавника, то есть без учета хвоста. Рыба меньше установленного размера подлежит немедленному выпуску в живом виде. Минимальные размеры зависят от вида рыбы и района рыболовства.

    Точные нормы для конкретного водоема рекомендуется проверять в правилах рыболовства своего бассейна на сайте Росрыболовства или его территориального управления.

    Как считать улов

    Суточная норма определяется на одного гражданина за одни сутки рыбалки. В расчет включается вся рыба, оставленная рыболовом, независимо от вида, если правилами не установлены отдельные нормы по видам.

    Порядок подсчета:

    • рыба, которую сразу выпустили в водоем живой, в улов не засчитывается;

    • если вес улова достиг нормы, ловлю необходимо прекратить;

    • один крупный экземпляр весом больше нормы (например, щука на 6 кг при норме 5 кг) допускается, но после него рыбалка в этот день должна быть завершена;

    • если для вида установлена норма в штуках, необходимо соблюдать как ее, так и применимые ограничения на суммарный улов;

    • норма рассчитывается индивидуально для каждого рыболова с учетом ограничений по видам рыб. Например, если ловят трое и для каждого действует суммарная норма 5 кг, каждый должен соблюдать собственный лимит. Нельзя увеличивать разрешенный улов за счет людей, которые не участвовали в рыбалке.

    При проверке инспектор рыбоохраны вправе осмотреть улов и снасти. Рекомендуется не смешивать улов разных людей в одной таре, чтобы избежать спорных ситуаций.

    Штрафы за превышение нормы

    Превышение суточной нормы, ловля в запретный период или в запрещенном месте, использование недопустимых снастей квалифицируются по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ – нарушение правил, регламентирующих рыболовство.

    Размеры штрафов:

    • для граждан – от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий лова или без нее;

    • для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей;

    • для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

    За нарушение правил рыболовства суд может назначить конфискацию судна и орудий добычи, если это предусмотрено применимой нормой. Конфискация автомобиля за обычное нарушение правил рыболовства по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ не предусмотрена.

    Помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб водным биоресурсам по таксам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321.

    Таксы начисляются за каждый экземпляр независимо от его размера и веса:

    • судак – 3305 рублей;

    • щука, сазан, сом – 925 рублей;

    • лещ – 500 рублей;

    • окунь, плотва – 250 рублей;

    • налим, ерш – 100 рублей;

    • раки – 1688 рублей.

    Если рыба выловлена в запретный период или в запрещенном районе, сумма ущерба увеличивается вдвое.

    Уголовная ответственность по статье 256 УК РФ наступает, если ущерб превышает 100 тыс. рублей (крупный ущерб), а также независимо от суммы – при ловле с применением самоходного плавающего средства, взрывчатых и химических веществ, электротока, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях. Наказание – штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. При особо крупном ущербе (свыше 250 тыс. рублей), а также при совершении преступления группой лиц наказание ужесточается.

    Главное о зимней рыбалке в 2026–2027 году

    • Рыбалка на водоемах общего пользования бесплатна и не требует разрешений.

    • В большинстве регионов Центральной России ориентир суточного улова составляет 5 кг на человека, однако для отдельных видов и водоемов действуют специальные ограничения.

    • Количество разрешенных крючков зависит от бассейна, региона и вида снастей. Во многих случаях действует ограничение до 10 крючков на одного рыболова.

    • Ловля на зимовальных ямах и сетями запрещена.

    • С 1 марта 2027 года расширяется возможность организации рыболовных участков в Западно-Сибирском бассейне. Путевки требуются для добычи соответствующих видов рыбы на специально выделенных участках, а не на всех водоемах Сибири, Севера и Дальнего Востока.

    • Штраф для граждан за нарушение правил рыболовства по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ составляет от 2 до 5 тыс. рублей. Дополнительно могут применяться конфискация и взыскание ущерба водным биоресурсам.

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