    18 августа 2025, 19:35 • Справки

    Яблочный Спас 2025: что обязательно нужно сделать в этот день, традиции и приметы

    Яблочный Спас 2025: что обязательно нужно сделать в этот день, традиции и приметы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Во вторник, 19 августа 2025 года, православные христиане отмечают Яблочный Спас – один из самых любимых в народе праздников, знаменующий начало осени и сбор урожая. В церковном календаре этот день посвящен Преображению Господню – событию, описанному в Евангелии, когда Христос явил ученикам свою божественную природу.

    История праздника: от Фавора до русского сада

    Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, связанных с ключевыми событиями жизни Христа. Согласно Писанию, Иисус взошел на гору Фавор с тремя апостолами, где его лицо «просияло, как солнце», а одежды стали белоснежными.

    В Византии в этот день освящали виноград, но на Руси, где виноград не вызревал, его заменили яблоками. Так возникла традиция приносить в храм плоды нового урожая, благословляя их перед употреблением.

    Народные традиции

    Яблочный Спас в народном календаре символизировал окончание лета и начало сбора урожая. До этого дня яблоки не ели – особенно строго это правило соблюдали родители, потерявшие детей, веря, что на том свете их чада получат райские плоды.

    Главные обычаи Яблочного Спаса

    Одним из центральных обрядов в этот день считается освящение яблок в храме. Верующие приходят в церковь с корзинами, где лежат плоды нового урожая. Обычно вместе с яблоками приносят груши, виноград или мед, однако именно яблоки занимают особое место в традиции. После богослужения освященные плоды не принято оставлять только для себя: часть из них раздают нуждающимся, символизируя тем самым милосердие и готовность поделиться дарами природы с теми, кто в них нуждается. Этот обычай уходит корнями в древнюю христианскую традицию – помощь ближнему рассматривалась как важный духовный поступок, а освященные плоды считались знаком благодарности за собранный урожай.

    Неотъемлемой частью праздника становятся и праздничные трапезы, где на столах обязательно появляются блюда из яблок. В этот день хозяйки пекут пироги с сочной начинкой, варят варенье, готовят компоты и угощают домашних медом нового сбора. Вкусные угощения служат не только символом достатка, но и напоминанием о том, что настает вторая половина лета, когда нужно радоваться плодам земли и беречь собранное. За столом собираются родные, соседи и гости – традиция подчеркивает значение семейного уюта и общности.

    Завершением праздника становятся вечерние гуляния, которые часто называют проводами солнца. С наступлением заката люди собирались на улицах или в сельских дворах, пели народные песни, водили хороводы и играли в веселые игры. Эти обычаи имели не только развлекательный характер, но и символический смысл: уходящее солнце связывалось с окончанием теплого времени года, а коллективные песни и танцы должны были принести благополучие в наступающем сезоне. Таким образом, праздник объединял и религиозные, и семейные, и народные элементы, создавая атмосферу благодарности и радости.

    Приметы на Яблочный Спас

    На погоду. С древних времен праздник Преображения Господня считался поворотным моментом года: лето уходило, а осень постепенно вступала в свои права. Народ наблюдал за небом и делал выводы на будущее. Дождь в этот день сулил хороший урожай хлеба, а солнечная и сухая погода предвещала суровую зиму. Северный ветер воспринимался как знак скорых заморозков, а холодные ночи после Спаса — как предупреждение о ранней осени.

    Для незамужних. Яблоко на Спас было не только символом урожая, но и обрядовым плодом для девушек. Считалось, что желание, загаданное при первом укусе освященного яблока, непременно исполнится. Если во время трапезы думать о любимом человеке — это предвещало скорое замужество. Подаренное парнем яблоко воспринималось как знак любви и даже согласия на сватовство.

    Про детей. В традициях восточных славян яблоки связывались с рождением и здоровьем будущего поколения. Съесть освященный плод означало обрести крепость тела. Детям, рожденным после Спаса, в купель клали яблоко, чтобы они росли сильными и плодовитыми.

    Существовал и особый обряд для женщин, желающих зачать: нужно было сорвать яблоко с первого плодоносящего дерева и хранить его как символ продолжения рода.

    Современное празднование

    Сегодня Яблочный Спас остается днем единения веры и народных традиций. В городах проводят ярмарки и фестивали, где можно попробовать яблочные угощения, а в храмах по-прежнему освящают плоды.

    Как провести 19 августа

    • Посетить церковь, освятить яблоки и помолиться о благополучии семьи.

    • Испечь пирог или сварить варенье, сохраняя традиции предков.

    • Поделиться урожаем с близкими и нуждающимися.

    Яблочный Спас – это не только церковный праздник, но и день благодарности природе за ее дары. А еще – напоминание о том, что осень уже близко.

    Вопросы и ответы про Яблочный Спас

    Почему праздник называется «Яблочный Спас»?

    Название связано с обычаем освящать яблоки в церкви. В Византии в этот день благословляли виноград, но в России его заменили яблоками – самыми доступными плодами. Слово «Спас» отсылает к Спасителю (Иисусу Христу) и трем августовским праздникам: Медовому, Яблочному и Ореховому.

    Почему до 19 августа нельзя есть яблоки?

    Традиция воздержания восходит к монастырским уставам, где плоды нового урожая сначала приносили в храм для благословения. В народе считалось, что освященные яблоки приносят здоровье, а съеденные до Спаса – могут навлечь беду. Особенно строго правило соблюдали родители умерших детей, веря, что те получат «райские плоды».

    Какие блюда готовят на Яблочный Спас?

    Традиционные угощения:

    • Шарлотка и открытые пироги с яблоками.

    • Варенье и повидло – для зимних запасов.

    • Печеные яблоки с медом и орехами.

    • Компоты из свежих или сушеных фруктов.

    Можно ли работать в этот день?

    Церковь не запрещает труд, но рекомендует посвятить время молитве, семье и добрым делам. В народе верили, что ссоры и тяжелая работа могут навлечь неприятности.

    Почему яблоки освящают именно 19 августа?

    Дата связана с евангельским событием Преображения. Освящение плодов – символ благодарности Богу за урожай. На Руси к этому времени поспевали ранние сорта яблок, потому праздник стал «яблочным».

    Какой духовный смысл у праздника?

    Преображение напоминает о внутреннем очищении и стремлении к свету. Освящая плоды, верующие учатся делиться и ценить дары природы.

    Есть ли аналоги Яблочного Спаса в других культурах?

    В католической традиции 6 августа отмечают Преображение, но без акцента на урожае. В Греции освящают виноград, а в Сербии – сливы и груши.

