Успенский пост 2025: календарь питания по дням с 14 по 27 августа, что можно и нельзя есть

Tекст: Ольга Никитина

Этот временной отрезок предназначен для особой духовной сосредоточенности, подготовки к одному из важнейших событий церковного года. Согласно древнему преданию, сама Богородица перед своим успением соблюдала строжайшее воздержание, а в последние три дня земной жизни питалась исключительно водой. Верующие, следуя этому примеру, ограничивают себя в пище и увеличивают время для молитвенных практик и совершения добрых дел.

Основные ограничения в питании

Успенский пост, будучи одним из наиболее строгих в церковном календаре, предполагает серьезные гастрономические ограничения:

Полный отказ от мясной продукции:

– все виды мяса и птицы;

– колбасные изделия;

– мясные полуфабрикаты;

– бульоны на мясной основе.

Исключение молочных продуктов:

– молоко и все его производные;

– кисломолочные продукты;

– сыры всех видов;

– сливочное и топленое масло;

– запрет на яйца в любом виде приготовления.

Ограничение рыбных блюд – разрешены только 19 августа, в праздник Преображения Господня.

Отказ от крепких алкогольных напитков, допускается лишь умеренное употребление вина в выходные дни.

График питания по дням недели

Дни строгого воздержания (понедельник, среда, пятница)

В эти дни предписывается сухоядение – употребление исключительно необработанной термически пищи:

– свежие овощные культуры;

– сезонные фрукты;

– различные орехи;

– сухофрукты;

– натуральный мед;

– хлеб без добавления масла.

Дни умеренного поста (вторник, четверг)

Разрешается употребление горячей пищи, но без использования растительных масел:

– овощные супы;

– каши на водной основе;

– тушеные овощные смеси;

– грибные блюда:

– запеченные овощи.

Выходные дни (суббота, воскресенье)

Допускаются послабления:

– горячие блюда с добавлением масла;

– умеренное количество вина;

– более разнообразные постные блюда.

Особый день – 19 августа (Преображение Господне)

В этот праздник разрешается:

– употребление рыбы;

– горячие блюда с маслом;

– умеренное количество вина.

После праздника до окончания поста 27 августа снова возвращаются обычные постные правила по дням недели.

Практические рекомендации для мирян

Церковный устав, разработанный для монашествующих, может быть адаптирован для мирян с учетом их жизненных обстоятельств:

– Для детей, беременных, больных и пожилых людей допустимы послабления.

– При тяжелом физическом труде можно увеличить калорийность рациона.

Главное – сохранять духовную сосредоточенность, даже если не удается строго соблюдать все пищевые ограничения.

Важно помнить, что пост – это не просто диета, а прежде всего духовное упражнение, способствующее внутреннему очищению.

Духовная составляющая поста

Как учил святитель Иоанн Златоуст: «Истинный пост заключается не только в воздержании от пищи, но и в отдалении от зла, обуздании языка, укрощении гнева».

Основные духовные практики в этот период:

– участие в богослужениях;

– чтение Священного Писания;

– совершение добрых дел;

– помощь нуждающимся;

– воздержание от развлечений;

– семейное единение.

Исторические традиции

На Руси Успенский пост называли «Спасовкой» из-за двух праздников:

Медовый Спас (14 августа) – освящение нового урожая меда.

Яблочный Спас (19 августа) – благословение плодов нового урожая. В этот период:

– Прекращались шумные гуляния.

– Запрещались бракосочетания.

– Усиливалась молитвенная практика.

– Совершались дела милосердия.

Практические рекомендации

Рекомендуется :

Соблюдать умеренность в пище.

Посещать храмовые службы.

Читать духовную литературу.

Совершать добрые поступки.

Проводить время в семейном кругу.

Следует избегать :

Употребления скоромной пищи.

Шумных развлечений.

Конфликтов и сквернословия.

Пренебрежения молитвой.

Три простых рецепта постных блюд для Успенского поста

Постный борщ с фасолью

Ингредиенты:

– картофель (две штуки);

– морковь (одна штука);

– свекла (одна штука);

– фасоль, замоченная с вечера (150 г);

– капуста (200 г);

– лук (одна штука);

томатная паста (одна столовая ложка);

соль, зелень по вкусу.

Приготовление:

Фасоль сварить до готовности.

Добавить нарезанный картофель, капусту, морковь и свеклу.

В конце положить томатную пасту, соль, зелень.

Дать настояться 10–15 минут.

Каша из булгура с грибами

Ингредиенты:

– булгур (один стакан);

– шампиньоны или вешенки (300 г);

– лук (одна штука);

– растительное масло (2 ст. л.) (если день с маслом);

– соль, зелень по вкусу.

Приготовление:

Лук и грибы нарезать и обжарить (или потушить без масла).

Булгур промыть, залить двумя стаканами воды, варить 10–12 минут.

Соединить кашу с грибами, посолить и перемешать.

Салат из печеных овощей

Ингредиенты:

– баклажан (одна штука);

– кабачок (одна штука);

– сладкий перец (одна штука);

– помидоры (две штуки);

– чеснок – (два зубчика);

– зелень, соль, масло по вкусу (если разрешено).

Приготовление:

Овощи запечь в духовке до мягкости.

Очистить от кожицы, нарезать кубиками.

Добавить измельченный чеснок, зелень, соль и немного масла.

Завершение поста

После окончания поста 28 августа рекомендуется:

Постепенно возвращаться к обычному рациону.

Избегать переедания.

Сохранять духовную радость праздника.

Успенский пост – это уникальная возможность духовного и телесного обновления, путь к более осознанной и наполненной вере жизни.