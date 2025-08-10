Церковный праздник Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2025 года: суть, традиции, приметы на Николу Осеннего

  • Новость часаЗахарова назвала отношения Евросоюза и Украины некрофилией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    11 комментариев
    10 августа 2025, 11:50 • Справки

    Церковный праздник Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2025 года: суть, традиции, приметы на Николу Осеннего

    Церковный праздник Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2025 года: суть, традиции, приметы на Николу Осеннего
    @ ИТАР-ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В понедельник, 11 августа, православные христиане отмечают особый праздник – Рождество святителя Николая Чудотворца. В церковном календаре дни рождения святых упоминаются редко – помимо Николая Угодника, такое торжество установлено лишь для Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя. Этот факт подчеркивает исключительное почитание святого, которого на Руси называют «скорым помощником» и «заступником всех страждущих».

    История праздника

    Традиция празднования Рождества Николая Чудотворца зародилась в Русской Православной Церкви. Первые свидетельства относятся к XVI веку – в Новгороде существовал монастырь «на Розважи улицы», куда в этот день совершался крестный ход из Софийского собора. В середине XVII века была составлена особая служба празднику, однако в XVIII столетии его общецерковное празднование упразднили. Возрождение произошло в 2004 году по благословению Патриарха Алексия II.

    Житие святого

    Николай Чудотворец родился около 270 года в ликийском городе Патары (ныне – территория Турции) в семье благочестивых христиан. С юных лет он проявлял особую набожность, а после смерти родителей раздал наследство бедным. Став архиепископом Мир Ликийских, святитель прославился чудесами: спасал моряков от гибели, защищал невинно осужденных, помогал бедным семьям. Участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее (325 г.), где отстаивал православное вероучение.

    Чудеса и почитание

    В народной традиции Николай Угодник считается покровителем путешественников, купцов, сирот и несправедливо обиженных. Одно из самых известных чудес – спасение трех девиц от позора: святитель тайно подбрасывал им мешочки с золотом для приданого. Этот сюжет лег в основу образа Санта-Клауса. Другое предание рассказывает, как он воскресил моряка, разбившегося при падении с мачты.

    Что можно и нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца

    11 августа, в день Рождества святителя Николая Чудотворца, православные верующие сочетают церковные традиции с народными обычаями. Этот праздник наполнен духовным смыслом, а потому имеет свои рекомендации и ограничения.

    Что можно и нужно делать

    • Посетить богослужение

    • В храмах совершается праздничная литургия, где читают акафист святителю Николаю.

    • Хорошо исповедаться и причаститься – считается, что молитвы в этот день обладают особой силой.

    • Помолиться Николаю Чудотворцу

    • Просят о защите в путешествиях, помощи в работе, исцелении болезней и семейном благополучии.

    • Особенно молятся за детей – святой считается их покровителем.

    • Совершить доброе дело

    Николай Угодник прославился милосердием, поэтому в его праздник особенно важно помочь нуждающимся: подать милостыню, накормить голодного, посетить больного.

    Хорошая традиция – принести в храм мед, яблоки или хлеб для освящения и раздать их малоимущим.

    Собраться семьей за трапезой

    На стол ставят постные, но сытные блюда: пироги с капустой или грибами, каши, овощи, мед и орехи.

    Если праздник не приходится на постный день, можно подавать рыбу.

    Загадать желание с верой

    Считается, что искренняя просьба, произнесенная в этот день, будет услышана святым.

    Что нельзя делать

    Заниматься тяжелым физическим трудом

    В народе верили, что работа в поле, строительство или уборка могут навлечь неудачу.

    Лучше посвятить время молитве, добрым делам и общению с близкими.

    Ссориться, сквернословить, завидовать

    Грехи в этот день считаются особенно тяжкими, так как омрачают светлый праздник.

    Нужно избегать конфликтов и стараться сохранять мир в семье.

    Отказывать в помощи

    Святой Николай всю жизнь помогал людям, поэтому в его день не стоит проявлять жадность или равнодушие.

    Злоупотреблять алкоголем

    Допустимо выпить немного церковного вина, но пьянство в праздник – грех.

    Гадать, заниматься магией

    Церковь всегда осуждала суеверия, а в день памяти святого особенно недопустимы ворожба и приметы, не связанные с традиционным благочестием.

    Как провести день правильно

    Идеальный вариант – начать с молитвы в храме, затем помочь ближним, а вечером собрать семью за скромной трапезой, вспоминая добрые дела святителя Николая. Главное – провести праздник с чистыми помыслами и открытым сердцем.

    Приметы и народные обычаи на Николу Осеннего

    Погодные приметы

    • Дождь – к богатому урожаю и сытой зиме для скота (особенно овец).

    • Роса утром – предвещает сухую и теплую осень.

    • Холодный ветер – к ранним заморозкам.

    • Утренний туман – сулит хороший урожай овса и ячменя.

    • Много орехов в лесу – зима будет суровой и снежной.

    • Грибов мало – к затяжной и снежной зиме.

    • Теплая погода – осень будет мягкой и долгой.

    Поверья и наблюдения

    • Увидеть аиста – к удаче и благополучию в доме.

    • Увидеть ворона – к возможным трудностям или неприятностям.

    • Начало уборки ржи – «Никола пришел, рожь повел» (считалось, что с этого дня рожь полностью созревает).

    Народные запреты

    Нельзя ссориться и сквернословить – Николай Чудотворец строго наказывает за нарушение мира и злые слова.

    Нельзя тяжело работать – особенно женщинам. В народе говорили: «У Бога – праздник, у Николы – выходной». Этот день предназначался для отдыха души и тела.

    Нельзя стричь волосы и ногти – считалось, что это «укорачивает» жизненную силу.

    Нельзя брать или давать в долг – опасались, что через деньги можно «перетянуть» на себя бедность или неудачи.

    Что делали в этот день

    Молились Николаю Угоднику о защите, здоровье и благополучии семьи.

    Освящали в церкви мед, яблоки и хлеб, а потом раздавали их бедным.

    Готовили постные блюда – каши, пироги с грибами, овощи.

    Отдыхали и проводили время в кругу семьи, избегая суеты.

    О чем молятся Николаю Чудотворцу

    Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в христианском мире, к которому верующие обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах. Его называют «скорым помощником» и «всеобщим заступником», ведь при жизни он прославился бескорыстной помощью людям, совершая чудеса и творя справедливость. В православной традиции сложился особый культ почитания святителя Николая – его просят о защите, исцелении, семейном благополучии и даже помощи в финансовых трудностях.

    Интересно, что в западной культуре образ святого трансформировался в доброго рождественского волшебника – Санта-Клауса.

    Эта метаморфоза произошла не случайно: при жизни Николай Мирликийский тайно помогал бедным семьям, подбрасывая золото нуждающимся, чтобы спасти их от голода и позора. Именно эта традиция тайного дарения легла в основу современного новогоднего персонажа, приносящего подарки детям. Однако в православии Николай Угодник остается прежде всего великим святым, к которому можно обратиться с любой бедой.

    Особое покровительство святитель оказывает путешественникам и морякам – в его житии описаны многочисленные случаи спасения тонущих кораблей и путников, заблудившихся в дороге. Молитвы ему читают перед дальней поездкой, командировкой или паломничеством, прося защиты от аварий, непогоды и других опасностей. Также святой считается заступником детей – родители молятся о здоровье малышей, успехах в учебе и защите от дурного влияния. В старину к нему обращались, если ребенок долго болел или отставал в развитии.

    Николай Чудотворец традиционно считается покровителем обездоленных, заключенных и тех, кто столкнулся с несправедливостью. Ему молятся о смягчении наказания для осужденных, о правосудии в сложных судебных делах и о защите от ложных обвинений. Кроме того, святителя просят о помощи в финансовых трудностях – считается, что искренняя молитва может указать путь к решению денежных проблем или новой работе. Однако важно помнить, что святой помогает тем, кто сам стремится к честной жизни и добрым делам.

    Особое место занимают молитвы о семейном благополучии – незамужние девушки просят о хорошем женихе, супруги – о мире в доме, а родители – о счастье для своих детей. Также к святителю обращаются в болезнях, особенно когда традиционная медицина бессильна. В православной традиции сохранились свидетельства о чудесных исцелениях по молитвам к Николаю Угоднику – как от физических недугов, так и от душевных страданий. Главное – верить в помощь святого и стараться жить по заповедям, чтобы быть достойным его заступничества.

    Где находятся мощи Николая Чудотворца

    Основная часть мощей святителя хранится в базилике Святого Николая в итальянском Бари. В России частицы реликвий есть в московском Свято-Даниловом монастыре, Николо-Богоявленском соборе Петербурга и других храмах.

    Рождество Николая Чудотворца – праздник, напоминающий о милосердии и скорой помощи святого. Как отмечал патриарх Кирилл, «никто из обращающихся к нему с верой не остается без утешения». В 2025 году торжество приходится на понедельник.

    Главное
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    В Госдуме предупредили о возможном повышении штрафов за громкие авто
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Талибы начали массово закрывать женские салоны красоты в Кабуле
    Власти Китая обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Перейти в раздел

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как все это происходило и чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Чему нас учит история Аляски

      Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

      0 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда пошла попса

      Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

      3 комментария
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Аляска как первый шаг

      Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации