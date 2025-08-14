  • Новость часаВзрыв произошел в Сумах
    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Пенсионер перевел 750 тыс. рублей мошеннику с лицом Киану Ривза
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    14 августа 2025, 01:07 • Справки

    Медовый Спас: красивые открытки и душевные поздравления

    Медовый Спас: красивые открытки и душевные поздравления

    Tекст: Ольга Никитина

    В четверг, 14 августа 2025 года православные христиане отмечают Медовый Спас – праздник, сочетающий церковную традицию и народные обычаи. Газета ВЗГЛЯД публикует душевные открытки, которые можно отправить родным и близким по случаю праздника.

    Суть Медового Спаса: духовный и народный смысл

    Медовый Спас – это единство церковной традиции и народной мудрости.

    Духовный смысл:

    – В этот день Церковь вспоминает Изнесение Креста Господня (защита от болезней) и победу князя Андрея Боголюбского (заступничество Богородицы).

    – Начинается Успенский пост – время молитвы и воздержания перед праздником Успения.

    Народная традиция:

    Окончание медосбора – освящение первого урожая как благодарность Богу. Символ преображения природы: лето начинает уступать место осени.

    Идея праздника – освящение жизни через веру и труд, где мед становится знаком Божьей милости, а Крест – защитой от всякого зла.

    Как правильно поздравить с Медовым Спасом

    – Соблюдайте благочестивый тон – это прежде всего церковный праздник.

    – Упоминайте духовный смысл – победу веры, милость Божию.

    – Добавьте народные мотивы – пожелания сладкой жизни, здоровья, благополучия.

    Красивые открытки на Медовый Спас 2025

    Традиционные сюжеты для поздравлений:

    – Медовые соты, пчелы, ульи – символы достатка и трудолюбия.

    – Мак и полевые цветы – отсылка к Маковею (дню памяти мучеников Маккавеев).

    – Православная символика – храмы, крест.




    Какими словами поздравить с Медовым Спасом

    Короткие поздравления в СМС или мессенджерах

    «С Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой, как мед, светлой, как августовское солнце!»

    «Освящаю мед – освящаю душу. С праздником первого Спаса!»

    «Пусть в этот день ангелы хранят ваш дом, а мед прибавит здоровья!»

    Теплые пожелания в прозе

    «Дорогие, с Медовым Спасом! Пусть этот день принесет вам радость, мир и благодать».

    «Поздравляю с первым Спасом! Желаю, чтобы ваша вера была крепкой, как мед в сотах, а жизнь – сладкой, без горечи. Мира и добра!»

    Поздравления с духовным смыслом

    «Сегодня мы празднуем Изнесение Креста Господня – пусть его сила защитит ваш дом от всякого зла. С Медовым Спасом!»

    «В этот день князь Андрей Боголюбский одержал победу – так пусть и в вашей жизни будет победа над трудностями. С праздником!»

    Что подарить на Медовый Спас

    – Баночка освященного меда.

    – Медовые пряники или коврижки (постные).

    – Травяной чай с душицей, мятой – к освященному меду.

    – Икона Спасителя или Богородицы – если дарят крестным или близким верующим.

    Важно! С 14 августа начинается Успенский пост, поэтому не дарите алкоголь (даже медовуху), избегайте шумных застолий – праздник скромный, молитвенный.

    Поздравляя, будьте искренни: даже простая открытка с добрыми словами станет знаком внимания и любви.

