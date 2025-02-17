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Револьвер системы Нагана
Бельгийский семизарядный револьвер с газовым затвором. Отличается простотой конструкции, надёжностью, ремонтопригодностью и высокой эффективностью в ближнем бою. Являлся штатным вооружением солдат и офицеров российской императорской армии и полиции. Применялся в рамках 16 крупных войн. Использовался армиями и силовыми структурами 14 стран. Производился с 1895 года. Модифицируется и эксплуатируется до сих пор.
История создания револьвера Нагана
В конце XIX века российская армия искала замену устаревшему 4,2-линейному револьверу системы Смит-Вессона. К новому оружию предъявлялся ряд требований: высокая останавливающая сила пули, хорошая кучность, унификация калибра боеприпасов с 3-линейной винтовкой Мосина, лёгкость, простота и надёжность конструкции. К объявленному отечественным военным ведомством конкурсу были допущены различные производители, но окончательный выбор осуществлялся между моделями братьев Наганов и Анри Пипера.
Система Пипера M1889 «Байард» была более скорострельной, но сложной. Леон и Эмиль Наганы предложили шести- и семизарядные версии под разные типы патронов. Комиссия сразу отказалась от первого варианта, как не соответствующего требованиям, а Наган отправила на войсковые испытания. Они проходили в 1894 году в столичных офицерских школах. Система была признана пригодной и после ряда согласований принята на вооружение.
Интересные факты: бельгийцам пришлось ухудшить конструкцию револьвера, чтобы победить в конкурсе. Так, Наганы отказались от механизмов самовзводной стрельбы и одновременного удаления гильз. Это было связано с опасением генерала Михаила Драгомирова, Николая Чагина и других военных теоретиков, что высокая скорострельность оружия будет приводить к перерасходу боеприпасов и существенным тратам бюджетных средств.
В 1895 году началось производство стандартных «солдатских» и самовзводных «офицерских» револьверов. Это было связано с тем, что Николай II пошёл навстречу участвовавшим в испытаниях офицерам, требовавшим сохранить скорострельную версию. Первые образцы выпускались в бельгийском городе Льеже. Они обходились царской казне в 30-32 рубля за штуку. Темп производства на пике составлял 20000 единиц в год. В 1898 году Россия выкупила права на данную систему.
Бельгийцы помогли организовать выпуск своих револьверов на Тульском оружейном заводе. На закупки американских станков из казны было выделено около 1 млн. рублей. И вложения оправдались, так как в результате стоимость револьверов сократилась до 22,6 рублей за штуку. К 1904 году в Туле произвели более 180 тысяч единиц. После революции от солдатских версий отказались, а выпуск самовзводных моделей был налажен в польском городе Радом (до 1935 года) и в Ижевске (до 1945 года).
Особенности конструкции револьвера Нагана
Револьвер разработан под патрон 7,62×38 мм. Он был оснащён курковым ударно-спусковым механизмом (УСМ) двойного действия, обеспечивающим стрельбу самовзводом (без предварительного взведения курка). Для солдат и унтер-офицеров выпускалась версия УСМ одинарного действия. В рукоятке разместили пластинчатую боевую пружину, а боёк — на курке. Конструкция не предусматривает наличие предохранителя, но боёк не может произвольно соприкасаться с капсюлем.
Рамка револьвера монолитная, ствол ввинчен в неё наглухо. При взведении курка барабан поворачивается и сдвигается вперёд, закрывая зазор между ним и стволом. Кроме того, герметизация оружия обеспечивается с помощью патрона. Пуля находится глубоко внутри гильзы, а она немного сужается в диаметре у дульца, прилегающего к конусообразному участку ствола. Благодаря этим особенностям начальная скорость пули достигает показателя 275 м/c, а также исключается возможность воздействия пороховых газов на стрелка.
Интересные факты: револьверы системы Нагана были распространены в стране по указу Николая II, а в 1918 году семь единиц использовались для расстрела бывшего императора и его семьи. В 1929 году для этих револьверов было разработано устройство подавления звука «Брамит» (глушитель). Оригинальная система (до адаптации для нужд российской армии) использовала 9,4×22 мм патроны с чёрным порохом. Зарубежные версии применяли 7,5×23 мм боеприпасы. За всё время было выпущено более 2 млн. единиц различных модификаций.
Семизарядный барабан открывается поворотом вбок. В его полой оси располагается шомпол, выполняющий функцию экстрактора стреляных гильз. Ось крепится к рамке спереди и удерживается шомпольной трубкой. Отдельные модели укомплектованы возвратным механизмом, состоящим из трубки барабана и пружины. Его перезарядка производится в открытом положении. Прицеливание обеспечивается с помощью целика с прорезью на верхней части рамки и мушки на передней части ствола.
Длина револьвера составляет 220 мм, из них 114 мм приходится на ствол. Вес с патронами равен 880 г (без них — 795 г). Из него можно поразить цель на дистанции до 150 м. Прицельная дальность стрельбы — 50 м. Подготовленный стрелок способен сделать из Нагана около 22 выстр/мин. Один барабан отстреливается за 15-20 с. Мощность револьвера — 210 Дж. Его можно разобрать на 41 составную часть.
История последующего развития револьвера Нагана
В 1910 году появился один из последних образцов оригинальных Наганов, созданный сыновьями уже умершего к тому времени Леона Нагана. В конструкции этого револьвера они постарались совместить все удачные наработки своих предшественников. Появилась возможность одновременной перезарядки и несколько внешних изменений. Но из-за популяризации самозарядных пистолетов, данная система практически никого не заинтересовала.
В 1927 году начался выпуск укороченных Наганов (с 85-мм стволом) для сотрудников ОГПУ и НКВД. Всего за пять лет производства было создано 25000 таких револьверов. После Великой Отечественной войны для спецслужб была разработана укрупнённая версия под патрон 7,62×39 мм, но практически не использовалась. С 1930 по 1935 год выпускались польские Наганы wz.30 и wz.32. Они использовались полицейскими. Всего было произведено 20000 штук.
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Кроме того, в 1925 году основоположник советского стрелкового спорта Александр Смирнский разработал на базе Нагана учебно-тренировочную модель под 5,6-мм патрон. Они выпускались на протяжении 14 лет, было создано 3,5 тысячи экземпляров. В 1953 году появилась спортивная версия с утяжелённым стволом, регулируемым прицелом и несамовзводным УСМ. Через два года Владимир Парамонов представил спортивную модель МЦ-4 с 147-мм стволом, которая производилась до 1966 года (8220 штук).
Спортивно-охотничьими модификациями являются карабин КР-22 «Сокол» (2010 года) с 500-мм стволом и использованием патронов .22LR, а также украинский «Гром» (2012 года) под 4-мм патрон Флобера. В 2000-е годы Наганы переделывали в газовое и травматическое оружие. Например, Р1 «Наганыч», ВПО-502 «Наган-М», «Скат 1Р», «Комбриг» и другие. Также на их базе были сконструированы сигнальные револьверы ВПО-503 «Наган-С», МР-313 и Р-2.
Распространение в мире и современное использование револьвера Нагана
После крушения Российской империи Наганы перешли на вооружение Красной Армии и различных спецслужб. Затем их унаследовали работники заповедников, ВОХР (ведомственной охраны), ФССП, Минсельхоза и ряда других структур РФ. Являются наградным оружием. Часть револьверов оказалась в Белоруссии, используется охранниками железной дороги. Также Наганы применяются инкассаторами Казахстана и почтальонами Кыргызстана.
Интересные факты: эти револьверы можно увидеть в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «По законам военного времени», «Не бойся, я с тобой», «Тегеран 43», «А зори здесь тихие» и многих других. В сериалах «Адъютант его превосходительства», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и подобных. В аниме «Valkyria Chronicles», «Fairy Gone» или «Case Closed: The last wizard of the century». Они представлены в компьютерных играх «Medal of Honor: Allied Assault», «Team Fortress 2», «Sniper Elite 4» и многих других.
С 1884 года данные револьверы использовались жандармами Люксембурга. Через три года были приняты на вооружение Швецией, а с 1891 года — Сербией. Кроме того, они являлись штатным оружием солдат и офицеров Норвегии и Греции. Значительная часть револьверов досталась Финляндии после распада Российской империи и завершения Зимней войны. Данная система была широко распространена в Польше и на Украине. По неподтверждённой информации револьверы поставлялись в Аргентину, Вьетнам, Лаос и Мали.
Различные модификации данных револьверов выпускались предприятиями Бельгии, Швеции, Норвегии, России, Германии, Испании и Польши. Они представлены в музейных комплексах по всему миру. Например, отечественные Наганы являются экспонатами Московского музея Победы, Санкт-Петербургского Военно-исторического музея инженерных войск и войск связи МО РФ (личное оружие Василия Чапаева), Тульского государственного музея оружия и многих других.
Боевое применение револьвера Нагана
Боевое крещение Наган получил во время подавления «боксерского восстания» в Китае. 3 июня 1900 году личное оружие было использовано поручиком Станкевичем при штурме крепости Байхо. Затем револьвер был задействован в рамках Русско-японской войны. Они активно применялись как полицейскими, так и революционерами во время Первой русской революции и событий, которые предшествовали ей. Наганы оставались основным личным оружием офицеров в период Первой мировой войны.
После свержения монархии Наган быстро приобрёл статус символа революции. В условиях последовавшей гражданской войны простота, надёжность, неприхотливость и ремонтопригодность данного оружия стали ключевыми преимуществами. Наганы легко осваивали бывшие горожане или крестьяне, не имевшие опыта обращения с оружием. Револьверы были популярны как среди сотрудников органов правопорядка, так и среди криминалитета.
Производство не прекращалось во время гражданской войны. Так, Тульский оружейный завод в период 1918–1920 годов выпустил 175115 единиц. После начала Великой Отечественной войны предприятие было эвакуировано в Ижевск, а затем вернулось в Тулу. Однако в Удмуртии сохранилось параллельное производство. Бойцы Красной армии сразу отказались от ограниченных «солдатских» моделей и использовали только самовзводные версии.
Револьвер активно применялся на всех участках боевого соприкосновения вплоть до конца войны. С 1942 по 1950 год в РККА, НКВД, а также польским, чехословацким, румынским, югославским и французским союзникам было поставлено 370 тысяч Наганов. Несмотря на общее снижение качества револьверов и повышения процента брака и устаревание, они оставались одними из самых надёжных видов оружия. Они не боялись окопной грязи или песка, выдерживали перепады температуры и сохраняли высокую точность боя.
Наганы были сняты с вооружения после завершения Великой Отечественной войны, а производство остановлено. Но они оставались в распоряжении сотрудников милиции (до 1960 года), прокуратуры (1976) и многих других ведомств. Револьверы ограничено применялись во время Корейской и Вьетнамской войн, в рамках конфликтов в Афганистане, Югославии и Чечне. Зафиксированы факты их использования в гражданском противостоянии в Сирии и специальной военной операции на Украине.
Вывод
Наган является культовым оружием, задействованным в самых крупных конфликтах человеческой истории. Он оказал влияние на развитие многих современных систем стрелкового вооружения. Широко представлен в медийном пространстве и частично используется до сих пор. Его история насчитывает около 130 лет, но он остаётся надёжным, точным и эффективным оружием, которым награждаются отдельные представители силовых структур за заслуги перед государством.