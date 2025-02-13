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    13 февраля 2025, 11:47 • Справки

    Beretta Cx4 Storm – итальянский полуавтоматический карабин

    Beretta Cx4 Storm – итальянский полуавтоматический карабин
    @ beretta.com

    Итальянский нарезной полуавтоматический карабин. Гражданская модификация пистолета-пулемета Beretta Mx4 Storm, предназначенная для спортивной стрельбы, охоты и самообороны. Отличается технологичностью, компактностью, удобством в эксплуатации и футуристичным дизайном. Это оружие применялось при расстреле гражданских лиц в канадском колледже Доусон. Используется силовыми структурами России и еще четырех стран. Производится с 2003 года.

    История создания Beretta Cx4 Storm

    Разработка карабина началась в середине 90-х годов XX века. Заказчиком проекта выступил концерн Beretta Group. От конструкции требовалось соответствовать всем требованиям законодательства ЕС и США для гражданского оружия. Работы велись группой инженеров во главе с Гастоном Глоком. В проекте принял участие известный автодизайнер Джорджетто Джуджаро. Он отвечал за проектирование уникального внешнего вида системы. Первые опытные образцы были представлены на рубеже тысячелетий.

    Интересные факты: этот карабин можно увидеть в фильмах Resident Evil: Extinction и Punisher: War Zone. Он использовался во время съемок сериалов Firefly, Battlestar Galactica, Standoff, Human Target, The Walking Dead, Spy, Continuum и Better Call Saul. Трехмерная модель Beretta Cx4 Storm была спроектирована в компьютерных играх 007 Quantum of Solace (VG), Combat Arms, NCIS: The video game, World of Guns: Gun Disassembly и Hot dogs, Horseshoes & Hand Grenades.

    Серийное производство было развернуто в 2003 году на предприятии компании Beretta в городе Брешиа. Позднее выпуск организовали в американском подразделении фирмы, расположенном в Индиан-Хед-Хайвей, штат Мериленд. Карабины активно экспортировались, их средняя стоимость составляла (в разные годы) 3000-3500 евро. Существует пневматическая модификация Umarex. 1 мая 2020 года правительство Канады внесло эту систему в список запрещенного оружия на территории страны.

    Характеристики и преимущества Beretta Cx4 Storm

    Карабин выполнен по классической схеме и состоит из двух ресиверов. Верхний включает ствол, цевье и затворную группу. Нижний – спусковую скобу, рукоять УСМ и приклад. Его автоматика функционирует за счет отдачи инерционного затвора. Общая длина конструкции составляет 755 мм, а хромированного ствола – 423 мм. На его внутренней стороне нанесено шесть правосторонних нарезов. Предусмотрена возможность расположения элементов управления как справа, так и слева (для повышения удобства эксплуатации левшами).

    Большая часть деталей произведена из армированного полиамида, поэтому карабин весит всего 2,325 кг. С боекомплектом масса увеличивается до 2,905 кг. Он адаптирован к использованию различных патронов: 9×19-мм Parabellum, .40 S&W, .45 ACP и 9×21-мм. Боепитание осуществляется из стандартного магазина на 20 патронов или модифицированных – на 30 и 33 патрона. Кроме того, карабин унифицирован с пистолетами Beretta 92/96, Cougar, Px4 и может использовать их магазины на 8 и 12 патронов.

    Ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового типа. При нажатии на спусковой крючок осуществляется только спуск предварительно взведенного курка. Досылание первого патрона производится вручную. В конструкции УСМ предусмотрено наличие предохранителя, защищающего от случайной стрельбы. Кнопка ручного предохранителя располагается над спусковой скобой. Коробчатый магазин вставляется в рукоятку. Показатель начальной скорости пули – до 360 м/c. Максимальная дистанция боя – 550 м.

    Прицеливание осуществляется с помощью перекидного диоптрического целика с двумя положениями «S» (стрельба на короткой дистанции) и «L» (на дальней дистанции) и регулируемой мушки. В нижней и верхней части ствольной коробки, а также на боковых поверхностях цевья находятся крепления для планок Пикатинни. Они позволяют устанавливать оптику, коллиматоры, фонарики и другой обвес. В стандартном комплекте к карабину идут набор для чистки, ключ для регулировки мушки и ускоритель заряжания боеприпасов.

    Распространение в мире и современное использование Beretta Cx4 Storm

    Карабины используются различными силовыми структурами Италии. В 2009 году правительство Ливии заказало 1900 единиц. Через три года начались поставки в Венесуэлу для вооружения сотрудников Боливарианской национальной гвардии. Несколько экземпляров заказала Индия. Они стоят на вооружении департамента шерифа округа Олбани (США), а также полицейских департаментов Сент-Луиса и колледжа Вильгельма и Марии. Кроме того, эти модели широко представлены на американском рынке гражданского оружия.

    Россия заказала около 500 единиц с удлиненными стволами (500 мм) для оснащения полиции. В соответствии с законодательством РФ, граждане могут приобретать карабины данной модели, приспособленные к стрельбе только в одиночном режиме. Стоимость подержанных образцов (до введения санкций) составляла около 200-250 тыс. рублей. Эти карабины являются единственными образцами длинноствольного оружия компании Beretta на отечественном рынке.

    Производитель также предлагает различные аксессуары к этому оружию: тактические ремни, чехлы и кейсы для переноски и многое другое. На американском рынке, а затем – по всему миру, активно распространяются как заводские, так и кастомные детали. Например, удлинители прикладов, рукоятки, магазины большей емкости, дульные тормоза-компенсаторы для увеличения кучности боя или сошки для повышения устойчивости.

    В 2006 году Beretta Cx4 Storm использовался во время стрельбы в монреальском колледже Доусон. Стрелку удалось убить одного гражданского и ранить еще 19 человек, а затем покончить с собой. Во время расследования подчеркивалось, что преступник приобрел данное оружие законным путем, поэтому было рекомендовано изъять подобные карабины и все полуавтоматические винтовки из гражданского оборота. В результате продажи подобного оружия только выросли, а ограничения были введены лишь в 2020 году.

    Вывод

    Итальянцам удалось создать эргономичное, достаточно надежное и запоминающееся оружие. Оно привлекает владельцев частных коллекций и кинодеятелей своим необычным дизайном, но остается крайне эффективным. Их приобретают для проведения спортивных соревнований, охоты на животных средних размеров (лисы, волки) и самообороны. Карабины обладают достаточным модернизационным ресурсом для сохранения актуальности на протяжении десятков лет.

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