    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Пупупу стало претендентом на слово года в России
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 15:24 • Справки

    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Фазы Луны в декабре 2025 года

    • 13 декабря на небосводе появится новолуние, несущее энергию чистого листа и грядущих перемен. Этот период идеален для закладки фундамента будущих проектов и переосмысления жизненных приоритетов.

    • 20 декабря Луна достигнет фазы первой четверти, наполняя пространство динамичной энергией роста. Это время для активных действий, образовательных процессов и спортивных достижений.

    • 28 декабря наступит полнолуние – пик эмоциональной и физической активности, подходящий момент для завершения длительных процессов и медитативных практик.

    • 6 декабря пройдет последняя четверть, предлагающая энергию освобождения от всего отжившего. Этот период благоприятствует расхламлению пространства и пересмотру устоявшихся привычек.

    Благоприятные и неблагоприятные дни

    • С 1 по 5 декабря сохраняется неблагоприятный период для серьезных финансовых операций и заключения долгосрочных соглашений. Энергетическая нестабильность этих дней может исказить восприятие реальности.

    • С 6 по 12 декабря наступает оптимальное время для завершения текущих дел и стратегического планирования. Энергия убывающей Луны способствует трезвой оценке достижений и промахов.

    • С 13 по 19 декабря разворачивается период новолуния, открывающий возможности для старта перспективных проектов и кардинальных изменений в жизни.

    • С 20 по 27 декабря набирает силу растущая Луна, создавая идеальные условия для творческой реализации, деловых переговоров и расширения профессиональных горизонтов.

    • С 28 по 31 декабря энергия полнолуния способствует глубокому анализу прожитого года и осмыслению полученного опыта.

    Рекомендации по здоровью и питанию

    Наиболее подходящими днями для очистительных процедур и коррекции питания станут периоды с 6 по 12 декабря и с 28 по 31 декабря. В эти дни организм особенно отзывчив к детокс-программам и смене пищевых привычек.

    С 13 по 19 декабря рекомендуется уделить внимание укреплению иммунной системы через сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки. С 20 по 27 декабря стоит избегать хирургических вмешательств и интенсивных косметических процедур.

    Лунный календарь для дома и работы

    Наиболее успешными для генеральной уборки и реорганизации пространства окажутся дни с 6 по 12 декабря. Заключение важных контрактов и решение финансовых вопросов лучше запланировать на период с 20 по 27 декабря.

    Неблагоприятными для переездов и крупных приобретений станут первые пять дней месяца. С 28 декабря рекомендуется сосредоточиться на анализе проделанной работы и составлении планов на будущее.

    Практические рекомендации по дням декабря

    • 1-5 декабря: избегайте спонтанных трат и эмоциональных решений.

    • 6-12 декабря: оптимальное время для расхламления и завершения проектов.

    • 13-19 декабря: период новых начинаний и перспективного планирования.

    • 20-27 декабря: благоприятное время для творчества и деловой активности.

    • 28-31 декабря: подведение итогов и медитативные практики.

    Лунный календарь садовода на декабрь 2025: гармония с природными ритмами

    Растущая Луна: период активного роста

    В начале месяца, с 1 по 4 декабря, растущая Луна создает благоприятные условия для развития надземной части растений. 2 и 3 декабря считаются особенно удачными для посева семян овощных культур – томатов, перцев, баклажанов, капусты, а также для посадки луковичных цветов и крупномерных деревьев. В эти дни растения демонстрируют повышенную жизнестойкость и быструю адаптацию. Однако следует воздержаться от рыхления почвы и пересадки, чтобы не нарушить формирующуюся корневую систему.

    Полнолуние: время осмотрительности

    5 декабря наступает полнолуние – фаза, когда все процессы в растениях достигают пика интенсивности. В этот день рекомендуется полностью отказаться от любых садовых работ, включая даже минимальное вмешательство в жизнь растений. Энергетическая насыщенность периода делает растения особенно уязвимыми к повреждениям.

    Убывающая Луна: работа с корневой системой

    С 6 по 19 декабря убывающая Луна направляет энергию растений вниз, что благоприятствует развитию корневой системы. Наиболее продуктивными днями этого периода являются 6-7 и 11-17 декабря. В это время особенно эффективны посев корнеплодов, пикировка рассады, обрезка плодовых деревьев и внесение органических удобрений. 15-17 декабря считаются идеальными для замачивания семян и их проращивания – в эти дни семена получают особый импульс для активного роста.

    Критические периоды

    19-21 декабря представляют собой сложный энергетический период, когда следует полностью отказаться от садовых работ. Новолуние 20 декабря и соседние с ним дни неблагоприятны для любого взаимодействия с растениями – от посева до обрезки.

    Завершение месяца: новые возможности

    С 22 декабря возобновляется период растущей Луны, открывающий возможности для работы с надземной частью растений. Особенно благоприятными днями становятся 25-27 и 30-31 декабря. В эти даты рекомендуется посев овощных культур, внесение комплексных удобрений и пересадка растений. Однако 26 декабря следует избегать обрезки, а 31 декабря – рыхления в прикорневой зоне.

    Сезонные особенности декабря

    Зимний месяц диктует свои правила работы в саду. В дни с неблагоприятной лунной энергетикой (8-10, 23-24, 28-29 декабря) можно заниматься снегозадержанием, защитой растений от грызунов и солнечных ожогов. Эти работы соответствуют естественному ритму природы и не нарушают покой растений.

    Практические рекомендации

    Для достижения наилучших результатов важно соотносить лунные фазы с климатическими условиями региона. В дни, неблагоприятные для активных работ, можно заниматься планированием будущих посадок, ревизией семян и подготовкой инвентаря. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать энергетический потенциал каждого лунного дня, создавая гармоничный симбиоз между небесными ритмами и земными заботами садовода.

    Лунный календарь стрижек на декабрь 2025: когда лучше стричь волосы

    Благоприятные дни для стрижки

    Наиболее подходящими периодами для стрижки волос в декабре 2025 года станут дни растущей Луны, особенно 2-4, 22, 25-27 и 30-31 декабря. В эти даты лунная энергия способствует активному росту волос, их укреплению и оздоровлению. Стрижка, выполненная в указанные дни, поможет волосам расти быстрее и выглядеть более ухоженными.

    Нейтральные периоды

    С 6 по 7 декабря и с 11 по 17 декабря убывающая Луна создает нейтральные условия для стрижек. В эти дни можно проводить коррекцию формы прически, однако не следует ожидать значительного ускорения роста волос. Особенно осторожным следует быть 15-17 декабря – хотя эти дни благоприятны для работы с растениями, для стрижек они не несут особой энергетической нагрузки.

    Неблагоприятные даты

    Наиболее неудачными для стрижки волос станут дни полнолуния и новолуния. 5 декабря (полнолуние) и 19-21 декабря (период новолуния) категорически не рекомендуются для любых манипуляций с волосами. Также неблагоприятными считаются 1, 8-10, 18, 23-24 и 28-29 декабря. Стрижка в эти дни может ослабить волосы и замедлить их рост.

    Особые рекомендации

    Для тех, кто стремится сохранить длину волос, идеальным временем для стрижки станет период убывающей Луны с 6 по 18 декабря. Если же цель – ускорить рост волос, лучше запланировать визит к парикмахеру на 2-4 или 25-27 декабря.

    Создание новой прически

    Для кардинальной смены имиджа и окрашивания наиболее подходящими станут дни растущей Луны, особенно 25-27 декабря. В этот период любые изменения во внешности будут особенно удачными и принесут положительные эмоции.

    Уход за волосами

    Периоды неблагоприятных дней лучше посвятить укрепляющим процедурам для волос – маскам, массажу головы, питательным обертываниям. Это поможет нейтрализовать возможное негативное влияние лунной энергетики и сохранить здоровье волос.

    Заключение

    Сознательное использование лунного календаря позволяет не только избежать многих ошибок, но и значительно повысить эффективность повседневной деятельности. Ведение личного дневника с отметками о лунных фазах и собственными наблюдениями помогает выработать индивидуальный ритм жизни, синхронизированный с природными циклами. Декабрь 2025 года предлагает уникальную возможность завершить год в гармонии с космическими ритмами и создать прочный фундамент для будущих достижений.

