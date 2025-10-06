  • Новость часаСВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    
    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины
    Европейские СМИ: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Российские войска освободили Отрадное в Харьковской области
    Премьер Франции Лекорню подал в отставку
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных» революций
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    6 октября 2025, 13:50 • Справки

    Как эффективнее тратить калории во время ходьбы: сколько калорий сжигается и как увеличить расход энергии

    Как эффективнее тратить калории во время ходьбы: сколько калорий сжигается и как увеличить расход энергии
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Ходьба – один из самых доступных способов поддержания здоровья и снижения веса. Она не требует сложного оборудования, специальных навыков и подходит большинству людей независимо от возраста. Важно понимать, сколько калорий расходуется во время ходьбы, какие мышцы работают, а также какие методы позволяют увеличивать энергозатраты.

    Почему ходьба помогает сжигать калории

    Ходьба – простой и доступный способ поддерживать здоровье, укреплять мышцы и сжигать калории без спортзала. По данным исследований Миланского университета, короткие рывки и интервалы при ходьбе увеличивают расход энергии на 20–60%, по сравнению с непрерывным движением на то же расстояние.

    Такой эффект связан с тем, что организм расходует дополнительную энергию на старт и набор скорости после остановок, сравнимо с расходом топлива автомобилем при ускорении с холостого хода.

    Сколько калорий сжигается при ходьбе

    Расход калорий зависит от веса, темпа, рельефа и длительности прогулки:

    • Час неспешной ходьбы сжигает примерно 200–300 ккал (3–5 ккал в минуту).

    • Человек весом 80 кг сожжет около 400 ккал за 10 000 шагов (~8 км).

    • Более интенсивные виды ходьбы (скандинавская, интервальная, с отягощениями) могут увеличить расход энергии до 500–700 ккал в час.

    Какие мышцы работают при ходьбе

    Ходьба задействует практически все группы мышц:

    • Спина – поддерживает осанку, выпрямляет позвоночник.

    • Живот – участвует в вращении корпуса и контроле движений.

    • Бедра и ягодицы – стабилизируют таз и контролируют движение ног.

    • Икры и стопы – обеспечивают плавность шага и отталкивание от земли.

    Как увеличить расход калорий при ходьбе

    Интервальная ходьба – чередование быстрой и медленной ходьбы повышает энергозатраты.

    • Подъем по лестнице и ходьба в гору – нагрузка на ноги увеличивается, калории сжигаются быстрее.

    • Ходьба с утяжелителями или рюкзаком с грузом – улучшает силовые показатели и тонус мышц.

    • Длительность и частота шагов – 10 000 шагов в день (~6–7 км) со скоростью два-три шага в секунду.

    • Разнообразие тренировок – музыка, аудиокниги и прогулка с друзьями повышают мотивацию.

    Как правильно ходить для похудения: техника ходьбы и советы для сжигания калорий

    Если ваша цель – похудение с помощью ходьбы, правильная техника шагов имеет решающее значение. От того, как вы ставите стопу, держите осанку и двигаете руками, зависит эффективность тренировки и количество сжигаемых калорий. Даже обычная пешая прогулка превращается в полноценную кардионагрузку, если соблюдать основные правила.

    Правильная осанка и взгляд

    Во время ходьбы для похудения спина должна быть прямой, а плечи расправлены. Такой подход обеспечивает правильное положение позвоночника, снижает нагрузку на спину и шею и предотвращает дискомфорт. Взгляд рекомендуется направлять прямо перед собой, а не вниз на ноги. Это не только помогает удерживать баланс, но и делает технику ходьбы более эффективной.

    Активное движение рук

    Руки должны свободно раскачиваться от плеч, не скрещиваясь перед грудью. При этом локти слегка согнуты, а движения рук идут в противофазе с ногами. Такая техника ходьбы задействует дополнительные группы мышц – плечи, спину и грудной отдел, увеличивая расход калорий при ходьбе и ускоряя похудение.

    Как правильно ставить стопу

    Правильное приземление стопы – ключ к безопасной и эффективной ходьбе. Шаг должен начинаться с пятки с плавным перекатом на носок. Такой способ снижает нагрузку на суставы, делает шаг мягким и естественным, а также активирует мышцы голени и бедер, что помогает сжигать больше калорий во время тренировки.

    Контроль дыхания

    Для эффективной ходьбы рекомендуется вдыхать через нос и выдыхать через рот каждые три–четыре шага. Равномерное дыхание поддерживает темп прогулки, насыщает мышцы кислородом и повышает выносливость. Особое внимание этому аспекту стоит уделять тем, кто хочет добиться максимального эффекта по сжиганию калорий.

    Скорость и интенсивность

    Начинать тренировки для похудения лучше с умеренной скорости, постепенно увеличивая темп. Такая стратегия помогает разогреть мышцы и избежать травм, одновременно увеличивая эффективность ходьбы для похудения. Постепенное ускорение шагов делает тренировку более интенсивной и помогает сжечь больше калорий за то же время.

    Обувь и одежда для ходьбы

    Для комфортной и безопасной ходьбы важно подобрать правильные кроссовки с амортизирующей подошвой, которые снижают нагрузку на суставы и делают шаг мягким. Одежда должна быть свободной, дышащей и не стеснять движений. При правильном подборе экипировки прогулка превращается в результативную тренировку, позволяющую сжигать калории и поддерживать форму.

    Рекомендации для максимального эффекта

    • Старайтесь ходить быстрым шагом не менее 30–60 минут ежедневно.

    • Контролируйте частоту шагов и пульс, чтобы тренировка была аэробной, а калории сжигались эффективно.

    • Включайте разнообразие: смена темпа, подъемы в гору, интервалы с ускорением – всё это повышает расход калорий.

    • Не забывайте о разминке и растяжке: они снижают риск травм и улучшают технику.

    Следуя этим правилам, вы не только увеличите эффективность ходьбы для похудения, но и улучшите осанку, укрепите мышцы ног, спины и корпуса, а также повысите общий уровень физической активности. Даже короткая ежедневная прогулка, выполненная с правильной техникой, поможет сжечь лишние калории и ускорить процесс похудения.

    Противопоказания и возможный вред быстрой ходьбы для похудения

    Хотя быстрая ходьба является одним из самых безопасных видов физической активности, определенные медицинские состояния требуют особой осторожности или полного отказа от таких нагрузок. Перед началом регулярных тренировок для снижения веса рекомендуется проконсультироваться с врачом.

    Абсолютные противопоказания к быстрой ходьбе:

    • острые инфекционные заболевания с повышенной температурой тела;

    • ранний восстановительный период после инфаркта миокарда или инсульта;

    • послеоперационный этап до полного заживления тканей;

    • тяжелые формы аритмии и сердечной недостаточности;

    • обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

    Относительные противопоказания

    При следующих состояниях требуется индивидуальное дозирование нагрузки:

    • артериальная гипертензия с неконтролируемым давлением;

    • заболевания суставов нижних конечностей в стадии ремиссии;

    • беременность во втором и третьем триместре;

    • варикозная болезнь с явлениями венозной недостаточности;

    • синдром перетренированности при чрезмерных нагрузках.

    Избыточная интенсивность или продолжительность ходьбы может привести к развитию синдрома перетренированности, который проявляется:

    • стойким чувством усталости и снижением работоспособности;

    • повышенной раздражительностью и нарушением сна;

    • болевыми ощущениями в мышцах и суставах;

    • снижением иммунитета и частыми простудными заболеваниями;

    • отсутствием прогресса в снижении веса несмотря на нагрузки;

    Рекомендации по безопасной ходьбе для похудения: что делать, чтобы ходьба не навредила

    Для предотвращения негативных последствий рекомендуется:

    • постепенное увеличение продолжительности и интенсивности тренировок;

    • контроль пульса в пределах целевой зоны жиросжигания;

    • использование качественной обуви с амортизирующими свойствами;

    • проведение разминки перед основной нагрузкой и заминки после;

    • соблюдение адекватного питьевого режима во время тренировки.

    При появлении любых неприятных симптомов (боль в груди, головокружение, одышка) следует немедленно прекратить тренировку и обратиться за медицинской консультацией. Регулярные профилактические осмотры помогут корректировать программу ходьбы в соответствии с текущим состоянием здоровья.

    Сколько нужно ходить в день

    Начинающим рекомендуется 30 минут три раза в неделю, постепенно увеличивая до 60 минут ежедневно.
    Оптимальная недельная нагрузка – 150–300 минут ходьбы.

    Контролируйте пульс: идеальный уровень нагрузки определяется субъективно – тренировка должна быть сложной, но не доводить до изнеможения (по шкале 1–10 – около семи баллов).

    Ходьба или бег: что эффективнее

    Бег более интенсивен, но подходит не всем. Ходьба:

    • безопаснее для суставов и сердца;

    • подходит новичкам, пожилым и людям с лишним весом;

    • позволяет сжигать калории без риска травм.

    Советы экспертов для эффективной ходьбы

    Практикуйте пешие прогулки в одно и то же время.

    Постепенно увеличивайте скорость, дистанцию и частоту шагов.

    Включайте повседневную активность: ходьба вместо лифта или короткие прогулки на работе.

