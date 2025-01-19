2С23 «Нона-СВК» – советская самоходная артиллерийская установка

История создания 2С23 «Нона-СВК»

После появления у ВДВ самоходки 2С9 «Нона-С», обладающей широким спектром боевых возможностей, Сухопутные войска также проявили заинтересованность в поставках подобных систем. Была поставлена задача создать колесную версию машины, способную эффективно действовать в местности с хорошо развитой дорожной инфраструктурой. В начале 1980-х годов к предварительным работам (НИР «Отсек») по определению облика будущей системы приступила группа инженеров ЦНИИ «Буревестник» во главе с Львом Дуком.

Первый прототип продемонстрировали в 1983 году. Он базировался на платформе БТР-70 и был оснащен орудием от «Нона-С». Его конструкция имела множество существенных недостатков, но выявила принципиальную возможность создания колесной версии САО. В следующем году разработку перенесли на Пермский машиностроительный завод им. Ленина. При этом шасси проектировалось в КБ Горьковского автозавода. К концу 1984 года был выпущен опытный образец для проведения полигонных испытаний.

Исправление недостатков и доводка машины продолжались на протяжении шести лет. Мелкосерийное производство 2С23 «Нона-СВК» началось в 1990 году. Весной следующего года система была принята на вооружение – и в войска поступила первая партия из 30 самоходок. Но из-за распада СССР и сокращения финансирования темпы производства существенно снизились. Новые самоходки заменили минометы 2С12 «Сани» в мотострелковых подразделениях и бригадах морской пехоты.

Характеристики и преимущества 2С23 «Нона-СВК»

2С23 «Нона-СВК» базируется на модифицированном шасси от БТР-80. Длина корпуса составляет 7,73 м, ширина – 2,9 м, а высота – 3,075 м. Показатель дорожного просвета равен 475 мм. В носовой части находятся места механика-водителя и командира машины (на марше). Средняя часть отведена под боевое отделение с боеукладкой. Над ним закреплена орудийная башня с местами наводчика, заряжающего и командира (в бою). На корме располагается силовая установка.

Членов экипажа защищают стальные бронелисты толщиной от 7 до 10 мм. Они эффективно останавливают 7,62-мм пули и осколки снарядов. Лобовая броня противодействует выстрелам 12,7-мм вооружений. Боевая масса САО равна 14,5 т. Башня поворачивается в горизонтальной плоскости в пределах 35°. Значение углов вертикальной наводки от -4° до +80°. Используются прицельные и обзорные устройства ТКН-3А, ТНПО-115, 1П8, 1П30 и ТВНЕ-4Б. Предусмотрена система защиты экипажа от воздействия оружия массового поражения.

Интересные факты: колесная модель намного мобильнее и надежнее, чем гусеничная версия. Кроме того, она в полтора-два раза дешевле «Ноны-С». Так, на рубеже веков стоимость экспортного варианта составляла около 810 000 долларов. Через 12 лет Минобороны РФ закупало данные машины за 17 млрд рублей (570 000 долларов). Эти системы представлены в компьютерных играх Brick Rigs, Wargame: AirLand Battle и People Playground. Производители сборных моделей Trumpeter и ACE выпускают копии «Нона-СВК» в масштабах 1/35 и 1/72.

В башне располагается 120-мм нарезное полуавтоматическое орудие 2А60, способное работать в режиме пушки, миномета или гаубицы. Длина его ствола – 24,2 калибра. В казеннике находится копирный затвор с пластическим обтюратором, выполняющим функцию досылателя. С помощью гидравлического тормоза отката и пневматического накатника обеспечивается смягчение ударных нагрузок на орудие при отдаче. Предусмотрена возможность подачи снарядов с грунта. Стрельба 81-мм дымовыми гранатами 3Д6 ведется с помощью системы 902В.

Для самообороны членов экипажа на башне закреплен 7,62-мм пулемет ПКТ с 500 патронами к нему. Кроме того, внутри корпуса располагаются автоматы АКС-74У, 15 ручных гранат Ф-1, сигнальный пистолет с 20 ракетами к нему и переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла-1». Коммуникация между членами расчета обеспечивается с помощью устройства Р-174. Связь с другими боевыми единицами и командными пунктами осуществляется благодаря УКВ-радиостанции Р-173.

«Нону-СВК» можно перебрасывать на значительные расстояния своим ходом (не на танковозах) без ущерба для моторесурса. Шасси состоит из четырех ведущих мостов. Колеса оснащены самоподкачивающимися бескамерными шинами КИ-80Н. Подвеска индивидуальная торсионная, укомплектованная гидравлическими амортизаторами. Благодаря наличию восьмицилиндрового дизельного двигателя КамАЗ-7403 мощностью 260 л. с. машина может развивать скорость до 80 км/ч по шоссе. КПП механическая шестиступенчатая.

Емкость топливных баков равна 300 л. Показатель запаса хода составляет до 600 км, а на пересеченной местности – до 480 км. САО способна передвигаться по воде (на плаву) со скоростью около 10 км/ч, преодолевать двухметровый ров и 500-миллиметровую стенку, подниматься на возвышения под углом до 30°, вести стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Габариты и вес машин позволяют перевозить их самолетами военно-транспортной авиации.

Номенклатура боеприпасов 2С23 «Нона-СВК»

Объем боекомплекта составляет 30 выстрелов. Реализована возможность применения всех обычных 120-мм советских мин. Например, осколочно-фугасных ОФ843Б, ОФ34, ОФ36, поражающих цели на площади до 2,7 кв. км. Зажигательных 3-3-2, создающих шесть очагов возгорания. Осветительных С-853 и дымовых Д5. Их масса составляет около 16 кг, а дальность обстрела – от 430 м до 7,15 км. Начальная скорость перечисленных боеприпасов – от 119 до 331 м/с.

Кроме того, используются осколочно-фугасные снаряды 3ОФ49, которые оснащаются контактными (3В35) или радиовзрывателями (АР-5). Дистанция боя такими боеприпасами составляет более 8,8 км, а их начальная скорость – 367 м/с. Кроме того, применяются активно-реактивные снаряды 3ОФ50 и управляемые комплексы «Китолов-2», способные поражать цели на расстоянии более 12 км. Поражение бронированных объектов осуществляется с помощью кумулятивных 3БК19 с дистанции до 1 км.

Максимальная дальность стрельбы (17 км) достигается при применении зарубежных снарядов APCM. Также могут использоваться французские боеприпасы PR-14, PRAB, PRPA, PEPA, PEPA-LP, M44/66, кассетные ACED и осветительные PRECLAIR, турецкие осколочно-фугасные MKE Mod209, кассетные MKE Mod258, осветительные MKE Mod236, а также дымовые MKE Mod226 и MKE Mod250. В отдельных случаях применяются испанские мины MAT-120.

Распространение в мире и современное использование 2С23 «Нона-СВК»

Все созданные до распада СССР машины перешли по наследству России. Сухопутные и береговые войска РФ используют по 24 и 12 САО соответственно. Тринадцать установок было поставлено Венесуэле. После начала СВО Украине удалось захватить и ввести в состав ВСУ девять единиц. Сопоставимых зарубежных аналогов 2С23 не существует, однако многие страны приступали к разработке подобных систем. Так, США в начале 90-х годов создавали самоходный миномет на базе бронетранспортера M113A2.

Французы предложили свою версию в 1992 году. Ей стал миномет R2M2 на платформах Mowag Piranha (для себя) и FNSS Pars (для Турции). Через четыре года стартовал совместный шведско-финский проект Amos, базирующийся на шасси Patria AMV. В 2001 году китайская корпорация Norinco представила копию «Ноны-СВК» с орудием PLL-05 и шасси WZ-551. Тем не менее в экспертном сообществе отмечается, что перечисленные системы уступают российскому САО как в мобильности, так и в огневой мощи.

Боевое применение 2С23 «Нона-СВК»

2С23 «Нона-СВК» впервые вступила в бой во время первой чеченской войны. САО применялись ограничено, но все поставленные задачи выполнили. Их стали активнее использовать в рамках спецоперации на Украине. Первые сообщения о боевом применении начали поступать летом 2022 года. Так, были продемонстрированы кадры работы машин из состава группы войск «О» с нанесенными на корпус позывными «ОмМани» и «Шу-Ошу». Они действовали на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Как российские, так и украинские САО используются для уничтожения военной инфраструктуры, нанесения точечных ударов по командным пунктам, а также складам оружия и ГСМ. Однако обе стороны располагают незначительным количеством орудий такого типа, поэтому оказать существенного влияния на ход боевых действий они не могут.

Вывод

Несмотря на 35-летний эксплуатационный стаж 2С23 «Нона-СВК» является современным вооружением. Благодаря своей универсальности САО могут выполнять широкий спектр задач на поле боя. Однако Минобороны РФ уже ищет им замену, поэтому разработаны более технологичные аналоги САО «Лотос» и «Магнолия». Планируется, что опыт применения советских машин в условиях крупномасштабных боевых действий позволит усовершенствовать их конструкции и сделать массовое производство актуальным.