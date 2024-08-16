Вертолёт AH-64 «Апач»

История создания вертолёта AH-64



Во время Вьетнамской войны американцы убедились в эффективности боевых вертолётов. Но полноценной и недорогой замены вертолету AH-1 «Кобра» долго не могли найти. Поэтому в ноябре 1972 года был объявлен конкурс в рамках программы создания «Advanced Attack Helicopter» («Передового ударного вертолёта»). Эту машину нацеливали на круглосуточную борьбу с танками. Свои проекты представили все ведущие авиакомпании, среди которых были «Boeing», «Grumman», «Lockheed», «Sikorsky Aircraft», «Bell Helicopter» и «Hughes Helicopters».

Но в финал удалось выйти только двум корпорациям. Летом 1973 года с ними были заключены контракты на создание прототипов. К осени «Bell» представила модель 409, а «Hughes» – модель 77. Машины впервые поднялись в воздух 22 ноября и 30 сентября 1975 года соответственно. После проведения сравнительных испытаний было выявлено, что прототип компании «Хьюз» превосходил конкурента в манёвренности и скорости подъёма. Поэтому в конце 1976 года этой модели присудили победу в конкурсе.

Интересные факты: машины получили своё прозвище в честь одноимённого племени «Апачи». Традицию называть вертолёты именами выдающихся индейцев (или их групп) создал генерал Гамильтон Хаус в середине XX века. Ради производства этих вертолётов был специально возведён завод в Аризоне. В 1984 году авиастроительная корпорация «McDonnell Douglas» приобрела компанию «Hughes Helicopters» и получила все контракты на создание «Апачей». Однако в 1997 году она была поглощена концерном «Boeing».

Но из-за того, что инженерам не удавалось довести конструкцию вертолёта до приемлемого состояния, приходилось продолжать испытания ещё несколько лет. За этот период машина налетала около 2400 часов. Только к концу 1981 года ей присвоили наименование AH-64A «Apache» и развернули серийное производство. Через два года был собран первый полноценный вертолёт. К лету 1986 года была сформирована первая армейская эскадрилья (18 единиц) AH-64. Спустя три года машины начали передавать войскам Национальной гвардии США.

Конструктивные особенности вертолёта AH-64

Это одновинтовой вертолёт с четырёхлопастными винтами (несущим и рулевым), небольшим крылом и трехстоечным колёсным шасси. Его фюзеляж самолётного типа изготовлен из алюминиевых сплавов. Кабина пилотов двухместная, выполненная по схеме «тандем». В переднем кресле располагается стрелок-оператор, а в возвышающимся над ним заднем кресле – лётчик. Нижнюю и боковые части кабины защищает кевларовая броня. Место стрелка-оператора оснащено оборудованием для управления машиной в экстренной ситуации.

Лопасти несущего винта имеют пять лонжеронов, изготовленных из нержавеющей стали. Они укреплены трубчатыми стеклопластиковыми прокладками. Их титановые кромки способны выдерживать лёгкие соприкосновения с препятствиями (растениями) во время полётов на малых высотах. Срок службы лопастей – около 4500 часов. Рулевой винт имеет Х-образную форму, благодаря чему удаётся минимизировать уровень создаваемого шума.

Интересные факты: отдельные детали вертолёта производятся сторонними фирмами. Например, англо-итальянская компания AugustaWestland поставляет комплектующие для британских «Апачей». Всё производство фюзеляжей сосредоточено в руках южнокорейской «Korea Aerospace Industries». Стоимость ранних версий «Апачей» составляла около 14,5 млн. долларов. Современные модификации оцениваются в 52-61 млн. долларов за единицу.

Бортовая РЛС APG-78 «Longbow» эффективно обнаруживает цели даже из-за препятствий. Дальность её действия – около 8000 м. Благодаря ей осуществляются полёты на малых высотах, выявляется излучение РЛС противника, отслеживаются запуски ракет по вертолёту и классифицируются наземные объекты. Она способна одновременно вести до 256 целей и нацеливать вооружение на 16 из них, а также обмениваться собранными данными с союзниками для организации совместной атаки.

За обнаружение и обозначение целей также отвечает электронно-оптическая система TADS/PNVS. Она состоит из оптики, инфракрасного оборудования ночного видения с 30-кратным увеличением, лазерного дальномера-целеуказателя, блока слежения и ТВ-камеры. Эта аппаратура располагается в носовой части фюзеляжа. Собранная ей информация отображается на лобовом стекле и нашлемном оборудовании пилотов IHADSS. Оно реагирует на движение головы оператора и позволяет обрабатывать данные не прекращая наблюдение за целью.

Характеристики и преимущества вертолёта AH-64

Длина машины составляет 17,76 м, а высота – от 3,84 до 4,95 м (в зависимости от модификации). Диаметр несущего винта равен 14,63 м, а занимаемая им площадь во время работы – 168,11 м². Без боекомплекта различные версии вертолёта весят от 4,6 до 5,35 т. Они способны поднимать в воздух от 3,3 до 5 т груза. В опоры шасси встроены амортизаторы, обеспечивающие поглощение ударной энергии при аварийном снижении со скоростью 12,8 м/с. Благодаря этому, предотвращается травмирование пилотов.

Вертолёты оснащены двумя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых способен работать автономно в случае выхода из строя одного из них. На разные модели установлены General Electric T700-701/C/D, мощность которых составляет 1696/1890/2000 л.с. соответственно. Модификация WAH-64D укомплектована двигателем от компании Rolls-Royce – Turbomeca RTM322, выдающим 2100 л.с. Для снижения теплового излучения моторов на их выхлопные элементы установлена система «Black Hole».

В двух топливных баках размещается 1420 л горючего, благодаря которому обеспечивается дальность полёта до 407 км. При использовании подвесных баков этот показатель увеличивается до 2020 км. Машина способна развивать скорость до 300 км/ч (при максимально допустимой 365 км/ч) и поддерживать крейсерскую скорость – 265 км/ч. Может эффективно действовать на высоте до 6,1 км, находиться в воздухе от 2,44 до 3,57 ч и взлетать со скоростью от 7,5 до 12,7 км/ч (в зависимости от модификации). Выдерживать перегрузки до 3,5 g.

Для уничтожения воздушных и наземных целей на расстоянии до 3 км используется одноствольная 30-мм пушка М230 Chain Gun с 1200 патронами к ней. Она располагается в носовой части фюзеляжа и может вести огонь как осколочно-фугасными зарядами (М799), так и бронебойно-кумулятивными (М789). За поражение бронированной техники отвечает ПТУР AGM-114 «Hellfire». На внешней подвеске крепятся до 16 таких ракет, способных работать по целям, расположенным на удалении до 11 км.

Кроме того, предусмотрена возможность размещения четырёх пусковых установок с 19 неуправляемыми ракетами Hydra 70 в каждой. Или использования комплекса класса «воздух-воздух» Stinger (ATAS). Экспортные версии вертолёта также оснащаются ракетами «Spike» и AGM-65 «Maverick». Управление вооружением осуществляется с помощью системы AAWWS, способной эффективно действовать даже в условиях тумана и дождя.

История развития вертолёта AH-64

Базовой армейской версией является AH-64A. Они производились до 1994 года, и за это время было создано 827 единиц для армии США. Кроме того, эта модификация активно экспортировалась в страны Ближнего Востока, Грецию и Нидерланды. Затем начался процесс их переоснащения в AH-64D «Longbow». Эти машины получали современную РЛС, более мощную силовую установку и другое передовое оборудование. 17 экземпляров переоборудовали в GAH-64A – учебно-тренировочную версию.

Из семи базовых вертолётов создали JAH-64A – машину для специальных лётных исследований. Она оснащена системой записи параметров полёта и передачи этой информации на землю. Британские союзники получили лицензию на производство собственной версии «Апачей» WAH-64. Эти вертолёты выпускались компанией AugustaWestland. На них устанавливали двигатели от Rolls-Royce и интегрированную систему защиты HIDAS. Всего было произведено 67 штук.

С 2010 года производятся AH-64E «Apache Guardian» с укреплённым лопастями винтов и модернизированными двигателями, а также системами управления полётом и огнём. Используется в качестве пункта управления беспилотниками. Планируется выпуск переработанной версии этой машины – AH-64E «Block 2 Compound». Значительно увеличится грузоподъёмность (до 2700 кг), скоростные характеристики (до 342 км/ч) и дальность полёта (до 850 км).

Боевое применение вертолёта AH-64

АН-64 впервые вступили в бой в конце 1989 года, во время вторжения США в Панаму. В кампании приняли участие 11 вертолётов, которые без существенного противодействия осуществляли ракетные обстрелы противника. Машины налетали 240 часов, преимущественно в ночное время. Затем они были задействованы в операции «Щит пустыни». Примечательно, что в ноябре 1990 года одна из машин случайно уничтожила собственный оружейный склад. Они начали операцию «Буря в пустыне», поразив багдадские РЛС.

Во время наземной фазы кампании вертолёты эффективно уничтожали иракские танки (от 278 до 500). За период Войны в Персидском заливе было осуществлено 652 вылета, а потеряно всего три машины. В 1999 году эскадрилья «Апачей» была направлена в Албанию, для участия в военном конфликте НАТО и Югославии. Один из вертолётов потерпел крушение во время тренировочных манёвров, пилоты погибли. Но в активной фазе противостояния AH-64 задействованы не были.

Весной 2003 года их задействовали при нанесении первых ударов во время вторжения в Ирак. Они действовали успешно, но несли потери из-за плохой организации боя. Из-за полётов над населёнными пунктами был сбит один вертолёт, а 29 получили повреждения. Ещё одна машина потерпела крушение во время взлёта. С 2005 года, после начала активной партизанской войны, боевые потери возросли до 27 единиц. Через год было сбито ещё три машины, а в 2007 – уничтожено семь экземпляров как в воздухе, так и на земле.

Несмотря на потери, вертолёты оказались эффективным средством антипартизанской борьбы и внесли существенный вклад в победу коалиционных войск. Но эти машины использовались не только американскими войсками. Так, в 1991 году израильтяне применили их для обстрела ливанской территории. До 1996 года с их помощью подавляли активность «Хезболлы» и палестинских повстанцев во время второй Интифады. Обеспечивали поддержку наземных сил в ходе операции «Защитная стена».

Первые потери отмечены только в летом 2006 года, когда три вертолёта не вернулись после обстрела объектов «Хезболлы» в Ливане. Британцы задействовали свои машины во время операции «Herrik» в Афганистане. С их помощью ликвидировали руководство талибов, а также защищали транспорт, осуществляли разведку и другие действия. «Апачи» применялись и при вторжении в Йемен в 2015 году. Они отметились расстрелом пассажирского корабля и убийством 42 человек. По итогам было потеряно 11 машин.

Распространение вертолёта AH-64 в мире и современное использование

Вертолёты активно закупались союзниками США с начала серийного производства. Сейчас Великобритания обладает 12 модификациями AH-64D и 38 AH-64E. Кроме того, собственными силами произвели 37 версий WAH-64D. США располагает 740 вертолётами различных модификаций. 28 машин стоят на вооружении греческой армии. Египет использует 45 AH-64D. Израиль имеет 33 вертолёта разных версий. Индии поставили 22 современных экземпляра.

Интересные факты: эта машина является главным героем фильма «Огненные птицы», а также принимала участие в съёмках картин «Невероятный Халк» и «Г. И. Джо: Восстание кобры». Их можно увидеть в компьютерных играх «Apache: Air Assault», «Desert Strike», «Arma3», «DCS World» и многих других. Вертолётам посвящено несколько статей – «Апачи на тропе войны» Морозова, «Апач – истребитель танков» Романа и «Апачи над Ираком» Никольского.

В армии Индонезии числятся восемь AH-64E, а Катару было продано 24 таких же машины. Воздушное пространство Кувейта защищают 16 AH-64D. Нидерланды заказали полную модернизацию всех своих 28 вертолётов. Столько же бортов предыдущей версии стоят на вооружении ОАЭ. Саудовская Аравия обладает 47 единицами «Апачей». Сингапуру было продано 19 машин. На территории Тайваня расквартировано 29 современных версий. 36 вертолётов защищают Южную Корею. 12 закреплены за силами самообороны Японии. 96 машин заказала Польша.

Производство этих вертолётов будет продолжаться как минимум до 2028 года. При этом они должны оставаться основными ударными машинами США и союзников до 2060 года. Они постоянно дорабатываются с учётом опыта боевого применения и появления новых технологических решений. Инженеры делают акцент на повышении дальности обстрела, боевой живучести, лётных качеств и минимизации существующих эксплуатационных рисков.

Вывод

Конструкция «Апачей» оказалась настолько удачной, что вертолёт имеет шанс отметить своё столетие в строю. Он неплохо зарекомендовал себя во время серьёзных боевых действий. Оказался ремонтопригодным и неприхотливым. Более распространён, чем основные конкуренты (например, К-52), относительно недорог в производстве и содержании. Всё ещё остаётся эффективной боевой машиной, способной решать поставленные задачи.