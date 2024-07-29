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    29 июля 2024, 16:21 • Справки

    Как охладиться в жару без кондиционера

    Как охладиться в квартире без кондиционера в рекордную жару 2024 года

    Как охладиться в жару без кондиционера
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Рекордная жара летом 2024 года стала настоящим испытанием, особенно для тех, кто вынужден проводить дни в душных городских квартирах. Но не стоит отчаиваться, если нет кондиционера или вентилятора. Существуют эффективные способы, которые помогут создать прохладу в помещении.

    Борьба с солнечными лучами

    Плотные шторы или жалюзи из светлых материалов – ваши главные помощники. Закрывайте окна днем, чтобы отражать инфракрасное (оно же тепловое) излучение и снизить температуру в помещении.

    Для затемнения стекол можно использовать специальную светоотражающую пленку, которая послужит барьером для солнечных лучшей.

    Самый бюджетный вариант – фольга, которой можно заклеить окна изнутри помещения. Эффективность метода перекроет сомнения, связанные с эстетикой такого метода.

    На просторах Сети пользователи предлагают усовершенствованный метод: создание ставней из фольги и картона. Чтобы выглядывать на улицу, можно вырезать небольшие створки.

    Маркизы, ставни, роллеты – эти конструкции помогут еще до попадания в помещение отсечь значительную часть солнечного тепла.

    Тент над окном создаст дополнительную тень, особенно актуально для окон на солнечной стороне.

    Атермальные стеклопакеты

    Специальная пленка, нанесенная на стекло, действует как зеркало для тепловых волн, отражая до 80% из них. Как утверждают производители, атермальные окна заметно снижают температуру в помещении без кондиционера, создавая комфортный микроклимат.

    Закрывайте дверь на кухню

    Чтобы облегчить себе существование в квартире без кондиционера, закрывайте дверь на кухню во время приготовления еды. В противном случае жар распространится по всему жилищу.

    Кроме того, стоит есть меньше горячей еды. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, холодным супам – окрошке, свекольнику.

    Проветривайте

    В жару проветривайте ночью и рано утром, когда воздух наиболее прохладный. Сквозняк – не лучший друг, а вот свежесть от распахнутых окон – да.

    Закройте двери в комнаты, оставив открытой только одну, самую прохладную. Так вы сохраните прохладу.

    Если у вас есть подвал, проветривайте его в ночное время, холодный воздух оттуда поднимется вверх, охлаждая остальные этажи.

    Как избежать обратного эффекта

    Отдача телом тепла усиливается при контакте кожи с водой. При этом не стоит прыгать в ледяную ванну, принимать холодный душ или делать компрессы, прикладывая лед к коже. Вода – и это покажется неочевидным – охлаждает лучше, если она теплая, а не ледяная. На холодную воду человеческий организм отвечает попыткой сохранить тепло – происходит спазм сосудов, что только препятствует теплоотдаче.

    Хороший способ – подержать руки под струей холодной воды. Это поможет снизить общую температуру тела.

    Мойте полы

    Интересный способ подсказали пользователи социальных сетей: мыть пол холодной водой в 4.00–5.00 утра, затем проветрить и занавесить окна – сначала белой тканью, а затем плотными шторами. Вечером, планируя отход ко сну, можно снова помыть полы прохладной водой – это поможет освежить и охладить помещение.

    Развесьте влажные полотенца по комнате – они будут испарять влагу, снижая температуру.

    Топовый метод за три копейки

    Распыляйте воду из пульверизатора, это создаст освежающую прохладу. Можно использовать увлажнитель воздуха в жару – прибор поможет в борьбе с сухостью.

    Еще один рецепт: пульверизатор в комбинации с вентилятором. Как пишут пользователи Сети, топовый метод за свои три копейки.

    Еще одно полезное устройство – искусственный водопад, который создаст приятный микроклимат в помещении без кондиционера.

    «Японский кондиционер»

    Ложась спать, положите на грудную клетку мокрую ткань, например, носовой платок. Вблизи кровати можно поставить таз, наполненный водой. Просыпаясь от жары, тряпку можно смочить и спать дальше. Почему метод получил такое название в народе – загадка. Но имеет смысл проверить его эффективность.

    Ледяная помощь

    В условиях жары, когда нет кондиционера, незаменимым источником прохлады станут бутылки с замороженной водой, которые можно разместить в комнатах. Если перед ними установить вентилятор, то прохладный ветерок разнесется по всей комнате. Но не стоит направлять поток прямо на себя – рискуете простудиться.

    Сами бутылки можно установить в тазу, чтобы талая вода стекала в него. Либо лед можно высыпать прямо в таз, поставив его перед вентилятором.

    Не ходите голышом!

    Казалось бы, разденься полностью – получишь максимальную прохладу. Как бы не так. Легкая одежда сохраняет на коже пот. В жару, когда человек полностью раздет, пот испаряется с поверхности кожи очень быстро, и от этого становится еще жарче. Натуральные легкие ткани, тонкая футболка и шорты все-таки необходимы.

    Советский метод

    До появления кондиционеров охлаждаться в квартирах помогали домашние оранжереи. Многие верили, что растения «потребляют тепло», и чем больше их будет в доме, тем прохладнее он станет. Это заблуждение, которое не имело под собой никакой научной основы.

    В действительности же растения потребляют углекислый газ в процессе фотосинтеза, очищают воздух и делают его немного свежее.

    Тем не менее оранжереи в квартире пользовались большой популярностью.

    Острая пища

    Карри или перец в жару – отнюдь не сумасшествие. Сначала пьем большое количество жидкости, затем добавляем остроты – и быстро пропотеваем. После этого можно принять душ. Это позволит телу «отдать» лишний жар.

    Что есть и пить в жару

    В знойные дни важно пересмотреть свой рацион, чтобы обеспечить себя необходимыми веществами и не перегружать пищеварительную систему.

    Уменьшите потребление углеводов. Замените простые углеводы (сладости, белый хлеб, выпечку) сложными (крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб). Отдайте предпочтение растительной пище: овощи, фрукты, зелень – источник витаминов, минералов и клетчатки, которые так нужны организму, когда температура за окном бьет рекорды.

    Выбирайте легкие белки: курица, рыба, индейка, творог – отличные источники белка, которые легко усваиваются организмом.

    Ограничьте потребление жирной, жареной, соленой пищи: она задерживает воду в организме, усиливая чувство жажды.

    Сократите количество сахара. Сладкие напитки, газировка, десерты – не лучший выбор в жаркую погоду.

    Нестандартный подход

    Сон на полу. Ночью самый прохладный воздух скапливается внизу. Постелите матрас на пол у кровати – сон будет комфортнее.

    Гречневая подушка. В отличие от обыкновенной, она не нагревается так сильно.

    Горячий чай. Парадокс, но этот напиток, как и обычная теплая вода, поможет организму охладиться.

    Сиеста. Возьмите пример с жителей жарких стран – устройте послеобеденный сон в пик жары.

    Белая одежда. Натуральные светлые ткани меньше поглощают солнце, переносить высокие температуры в них будет легче.

    Еще несколько полезных советов

    Салон автомобиля в жару можно охладить, положив бутылки со льдом на заднее сиденье. Но не забывайте, что лед будет таять. Понадобится таз или пакет, в который эти бутылки следует поместить, чтобы избежать потопа.

    Не забывайте о животных – обеспечьте своим питомцам доступ к воде и прохладному месту.

    Минимум электроники: выключайте ненужные электроприборы, ведь они нагревают воздух.

    В жару лучше избегать активной деятельности и физических нагрузок. Если есть возможность – отдыхайте.

    Помните, что алкоголь обезвоживает организм. Употребление спиртного в жару лучше свести к минимуму, отдавая предпочтение большому количеству чистой воды.

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