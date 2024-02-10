Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

Марат Баширов
Путин перевернул картину мира колонизаторов
Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.
Андрей Полонский
То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе
Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?
Тимофей Бордачёв
Швеция доказала потерю Европой юридической свободы
То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.