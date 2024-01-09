Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

2023 год доказал перспективы российского СПГ Весь 2023 год Запад вел активные дебаты по поводу возможного отказа от еще одного важнейшего энергоносителя из России – сжиженного природного газа (СПГ). США поставили цель «задушить» ключевой российский СПГ-проект – завод «Арктик СПГ – 2». Однако в итоге Европа фактически признала невозможность отказа от российского СПГ, по крайней мере на данном этапе. Подробности Перейти в раздел

США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности Перейти в раздел

Как волонтеры приближают победу России в СВО Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый? Подробности Перейти в раздел

Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно. Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел