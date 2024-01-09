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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

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    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

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    9 января 2024, 12:30 • Инфографика

    Как растет популярность российских платежных систем

    Правда и победа

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    Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности — в нашей инфографике.

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    2023 год доказал перспективы российского СПГ

    Весь 2023 год Запад вел активные дебаты по поводу возможного отказа от еще одного важнейшего энергоносителя из России – сжиженного природного газа (СПГ). США поставили цель «задушить» ключевой российский СПГ-проект – завод «Арктик СПГ – 2». Однако в итоге Европа фактически признала невозможность отказа от российского СПГ, по крайней мере на данном этапе. Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    Как волонтеры приближают победу России в СВО

    Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый? Подробности

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    Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины

    В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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