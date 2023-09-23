Новые модели легковых автомобилей российского производства

Андрей Полонский
Почему России не быть колониальной империей
Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.
Кирилл Аверьянов
В центре страны НАТО объединяются русофилы
В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.
Владимир Можегов
Алексей Лосев – строитель империи
Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?