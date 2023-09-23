  • Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты
    Выявлен подлог в передаче Крыма в состав УССР
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    Жители Севастополя устроили флешмоб после ракетной атаки на штаб ЧФ
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления
    Украинский офицер раскрыл российским военным данные по 10-му корпус ВСУ
    Женщины-фармацевты массово начали бежать с Украины
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    54 комментария

    Новые модели легковых автомобилей российского производства

    Нажать для увеличения

    Российский рынок легковых автомобилей радикально изменился за последние годы. Звучали прогнозы, что уход западных автомобильных марок вообще лишит россиян возможности купить собственный автомобиль. Однако реальность оказалась совсем иной: только в этом году в России началось производство целой гаммы автомашин. Каких и где - в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Главное
    ПВО отразила ракетную атаку в Севастополе
    Лавров передал в ООН видеообращение школьницы из ЛНР
    The i: Лондон тайно контактировал с Москвой после начала СВО
    В Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра
    Костомаров рассказал, как началась его болезнь
    Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках
    Канада ввела санкции против газеты ВЗГЛЯД, МГИМО и клуба «Валдай»

    Россия напугала ЕС и США запретом экспорта топлива

    Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

    Перейти в раздел

    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

    Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

    В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............