Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

Взгляд
25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
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Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

          «Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»   25 января 2018, 19:05
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          «Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного.

          Гибель 35-летнего историка, волонтера, катехизатора Георгия Великанова стала настоящим потрясением для всех, кто с ним работал и общался, кому помогал. Великанов погиб на железнодорожной платформе «Красногорская», пытаясь спасти бездомного, упавшего на рельсы.

          «Есть такая цитата из Евангелия от Иоанна: «Нет любви святее и больше, да кто жизнь свою за други отдал». Это можно сказать про Георгия. Это христианская смерть в полном смысле», – сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель антисектантского движения «Гнев» Александр Чаусов.

          Смерть, от которой становится светлее

          Комментируя гибель историка, исполнительный директор Фонда «Разумный интернет» Илья Переседов рассказал газете ВЗГЛЯД, что воспринимает его смерть как свидетельство Божьего промысла. «В последние дни было столько страшных новостей, связанных со смертью. Страшных своими разрушительными для психики и души обстоятельствами, что тут Бог попустил случиться совсем другой смерти, от которой на душе становится светлее», – отметил собеседник.

          По словам президента благотворительного фонда «Предание» Владимира Берхина, Георгий был безукоризненно вежлив, терпелив и одним своим присутствием менял мир, улучшал его. «От Гоши всегда исходил свет. Тот самый, которого не хватает нам всем. Он жил здесь так, как можно жить Там. И не было человека добрее и приветливее. Он был безукоризненно вежлив и очень терпелив. В его присутствии было неудобно материться, грубить, говорить непристойности. Бывают такие люди, которые словно светятся и одним своим светом улучшают мир».

          Владимир сообщил, что Георгий был человеколюбив – именно что любил всякого встреченного человека и готов был потратить на него столько времени, сколько потребуется.

          «Он умер как жил – погиб, спасая не просто случайного человека, а спасая того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют. Для Гоши не было ни плохих людей, ни чужих людей, ни людей, недостойных внимания. И я верю, что Гоша ушел в Царство Небесное как к себе домой», – добавил президент фонда «Предание».

          Неравнодушный Георгий

          Георгий Великанов окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он был миссионером-катехизатором, певчим и алтарником московского храма Всемилостивого Спаса в Митино, а также автором ряда статей по богословской тематике. На его страницах в соцсетях неоднократно появлялась информация о помощи: будь то мать, которую выселили из дома с четырьмя детьми, или женщина, ребенку которой нужна помощь и лекарства. Великанов не мог пройти мимо громких дел и собирал подписи на Change.org в поддержку водителя, бесплатно подвозившего соседей, и выступал за то, чтобы певица Юлия Самойлова смогла выступить на конкурсе «Евровидение», несмотря на запрет украинских властей.

          Георгий Великанов работал пресс-секретарем православной службы помощи «Милосердие». Служба объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся.

          Дьявол снова в проигрыше

          Знавшие Великанова оставляют весьма эмоциональные записи в соцсетях.

          «Умер невероятно светлый и добрый прихожанин нашего храма. Человек, который познал любовь Христову! Человек, кротость которого непостижима многим людям. Георгий Великанов, ты останешься в наших сердцах. Нам будет тебя не хватать. Но мы верим, что Господь открыл тебе дорогу в Рай. Упокой, Господи, раба Твоего», – написал на своей странице в Facebook Алексей Юлин.

          «Слов нет... Гоша, как же мы без тебя? Без твоей прозрачности, без твоего Света, льющегося потоком, без твоей глубокой тишины, твоего внимательного, смотрящего в самую глубину сердца, взгляда? Дорогой и любимый мой друг! Ты теперь дома, куда вся твоя душа была устремлена, живя здесь... Наслаждайся домом! И до встречи», – написала на своей странице в Facebook Валерия Абакумова.

          «Дьявол снова в проигрыше. Бомжа, которого он вел к погибели, вытаскивает из-под электрички Гоша, но сам погибает. Счет 2:0 в данном конкретном случае: Господь получил душу праведника и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься... Но нам-то, Господи, как пережить утрату? Как грустно, что уходят самые светлые души! Мне кажется, что вокруг Георгия Великанова спасались, может быть, (пока) не тысячи, но десятки людей. Пусть его жертва не будет напрасной и в наших сердцах, вопреки дьявольским козням о бессмысленности такой смерти, живет вера в неисповедимость путей Господних и в то, что смысл этой краткой земной жизни нашей в служении друг другу», – написала в Facebook Наталья Соснина.

          «Все, кто знал Георгия Великанова, уверена, сейчас чувствуют то же: наша жизнь освещена его присутствием, и сейчас, когда он ушел, еще больше, чем когда-либо. Я вот сижу сейчас у себя дома и понимаю, что и дом мой освещен тем, что он здесь бывал. «Он был светильник, светящий и горящий». Это про него. И в этом его свете, в свете его смерти, мне стыдно за себя становится. И нет слов, Гоша, дорогой, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты был рядом, за твой взгляд, полный любви и принятия, за слова, которые ты всегда находил, за твое сердце, которого ты не жалел, за то, как ты просиял нам здесь в конце твоей земной жизни. Невозможно не верить в ангелов тем, кто с тобой знаком. Спасибо тебе и за это, друг. Ты с нами, а мы с тобой, навсегда», – вспоминает погибшего Анастасия Еремеева.

          На странице в Facebook в 2012 году Георгий делился своими размышлениями о том, что Бог смотрит на потенциал каждой души:

          «А еще знаете, что я тут понял? Что Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь. Для Него это подарок... И не важно, много мы подарим или мало и насколько красивая будет упаковка. Пусть кажется, что просто улыбнуться человеку – это малость, а на самом деле в этом все. И Господь не спрашивает с нас – отдавать столько же, сколько отдают святые или те, на чей пример мы опираемся и кому хотели бы (но не можем) подражать. Он смотрит на потенциал каждой души, на ее возможности и силы».


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