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    21 февраля 2024, 08:31 • Экономика

    Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки

    Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц.

    Потребление молочной продукции в 2023 году выросло до рекордного за последние 28 лет уровня и почти соответствует уровню 1995 года. Оно составило в среднем 249 кг молочной продукции на человека (плюс 3%), говорится в отчете Аналитического центра Milknews. Россияне стали потреблять больше молочной продукции начиная с 2019 года. Тогда показатель составлял 234 кг на человека, в 2020 году он вырос на шесть килограммов, в 2021 году – еще на килограмм.

    В 2023 году россияне стали потреблять на 15 кг больше молочной продукции, чем четыре года назад. При этом рост потребления отмечается почти по всем видам молочной продукции: на кисломолочную продукцию – сметану, творог, кефир, йогурты, на сливочное масло и сыры, которые замещают спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами – маргарин и сырные продукты.

    Так, потребление цельномолочной продукции выросло на 0,5% – до 10,77 млн тонн, кисломолочной продукции (без творога) – на 6,1%, до 2,5 млн тонн, творога – на 6,1%, до 719 тыс. тонн, сыров и сырных продуктов – на 10,3%, до 1,1 млн тонн, сливочного масла – на 5%, до 400 тыс. тонн, мороженого – на 9,7%, до 491,5 тыс. тонн (данные за январь – ноябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года).

    Потребительский спрос особенно активно начал восстанавливаться во втором полугодии прошлого года, говорится в отчете Milknews. «На наш взгляд, этому способствовало увеличение доходов потребителей в сочетании с умеренной ценовой динамикой на молочные продукты в течение года», – говорит Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

    Реально располагаемые доходы населения выросли в 2023 году на 5,4% (данные Росстата). Это максимум почти за два года. Это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. При этом к четвертому кварталу 2022 года они выросли на 8%, а к третьему кварталу – на 23,1%. В стране в целом в 2023 году наблюдался потребительский бум, и в этом году он продолжается. Это, с одной стороны, благо для экономики, с другой – может мешать замедлению инфляции.

    Еще одна причина рекордного потребления молочной продукции – в ценах на нее. В прошлом году они даже снижались на полках магазинов из-за падения цен на сырое молоко и оптовых цен производителей на молочную продукцию.

    По данным ИКАР, с апреля по август 2023 года отмечался период стремительного падения цен на сырое молоко (в среднем на 4,1% каждый месяц). «Провал цен был связан с накопленными к этому времени рекордными объемами запасов готовой молочной продукции, сформировавшимися на фоне снизившегося спроса со стороны населения в предыдущем году. В 2022 году потребительские цены на молочку выросли на 17-24% в зависимости от категории, а реальные доходы населения, наоборот, упали, что в свою очередь снизило продажи молочной продукции в стране», – говорится в отчете ИКАР.

    Рекордные запасы готовой молочной продукции сдерживали цены и даже заставляли розничных продавцов предлагать скидки в магазинах.

    «Роста цен на основную молочную продукцию практически не наблюдается до сих пор.

    Так, килограмм сметаны в первую неделю января прошлого года стоил 289 рублей, в первую неделю 2024 года цена выросла лишь на 3,63 рубля, а к середине февраля даже снизилась до 287,56 рубля. Пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% подорожало с 73 рублей до 76,23, а стерилизованное молоко даже подешевело с 98,28 до 95,48 рубля за литр. Кисломолочные продукты подорожали на 13,6%, сильнее всех подорожали только плавленые сыры – на 20,9%», – отмечает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова.

    Не исключено, что россияне также могли переключаться на потребление молочной продукции из-за более высоких ценников на птицу и яйца.

    «На протяжении всего года средние розничные цены на основные виды молочной продукции, в том числе сыр, были сопоставимы с уровнем 2022 года, в отличие от мяса птицы или яиц, которые резко возросли во второй половине прошлого года»,

    – говорит Востриков.

    Так, в 2023 году свинина выросла в цене на 14,4%, а курятина – почти на 30% (данные Союза потребителей России). Яйца в прошлом году вообще произвели фурор: они подорожали за год на 61,35%, в том числе за декабрь – на 18,17% (данные Росстата). Столь резкий рост цен потребовал даже оперативного вмешательства государства.

    Рост спроса на молочную продукцию мог быть также связан и с изменением культуры потребления продукции, считает Лебединская.

    Продолжится ли рост потребления молочки россиянами и будет ли поставлен новый рекорд? Востриков считает, что продолжение тренда будет зависеть от динамики себестоимости производства молочной продукции. При сильном увеличении себестоимости цены пойдут вверх, что может затормозить рост потребления, и наоборот.

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