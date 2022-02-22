Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины. Подробности...

Как американские дипломаты минируют Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства. Подробности...
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Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

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Канада отменила демократию

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

    Страновой риск дефолта для России вырос почти в три раза за последние полгода
    		   22 февраля 2022, 17:45
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Страновой риск дефолта для России подскочил до максимума с марта 2016 года. За неделю этот показатель взлетел на треть, а за последние три года – почти в три раза. Неужели Россия оказалась на пороге дефолта из-за геополитического обострения с Западом и на Украине? Что это за показатель и что он на самом деле означает?

    На фоне геополитического конфликта и обострения ситуации в Донбассе страновой риск дефолта для России (так называемый CDS-спред – премия за риск) подскочил до 238,74 пункта. Это максимум с марта 2016 года. За неделю показатель взлетел на треть, а за полгода – в 2,7 раза.

    CDS (credit default swaps) – это кредитный дефолтный своп. Это контракт, который страхует вложения инвестора в долговые бумаги от возможного дефолта страны, выпускающей эти долговые бумаги. А спред CDS – это годовая премия, которую платит покупатель контракта продавцу в обмен на страховку. Соответственно, чем выше премия, тем выше вероятность дефолта. На основе спреда пятилетних CDS инвесторы оценивают кредитный риск страны.

    «CDS – это стоимость страховки от риска дефолта эмитента. Когда речь идет о страновых CDS, для инвестора – это стоимость страховки от государственного дефолта. Это технический показатель, определяемый на основе биржевых торгов. Подорожание CDS говорит о большей вероятности дефолта, но не гарантирует его. Простым гражданам на него точно ориентироваться не стоит», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    По мере обострения ситуации в Донбассе и появления новых санкций Запада против России рост этого показателя будет продолжаться. С одной стороны, рост спреда пятилетних кредитных свопов в три раза за полгода до 238 базисных пунктов – это много. Для сравнения: ставки CDS в Германии составляют 7,4 пункта, в США – 11,7 пункта, в Польше – 44,1, в Китае – 53,7, в Бразилии – 225, в Турции – 524.

    С другой стороны, 238 базисных пунктов означает, что оценочная вероятность дефолта составляет всего 4% в течение пяти лет. «Это крайне мало само по себе, не говоря уже о том, что у России хватит резервов со всеми расплатиться. Дефолт – это точно не то, о чем стоит беспокоиться», – говорит Ананьев.

    Начинать беспокоиться стоит тогда, когда стоимость страховки от дефолта дойдет хотя бы до 20%, то есть вырастет в пять раз от текущих 4%. Для сравнения: в разгар валютного кризиса в России в январе 2015 года этот показатель составлял 6%. Самый высокий показатель вероятности дефолта фиксировался во время кризиса 2008 года – в сентября он взлетел выше 10%.

    Пока же реальная вероятность дефолта низкая. Потому что Россия вела очень сдержанную и продуманную макроэкономическую политику. С одной стороны, она жила в основном на собственные заработанные средства, в том числе от продажи нефти и газа, а также от экспорта оружия, зерновых, масличных и многих других товаров, и, конечно, сбора налогов. Нефтегазовые доходы бюджета уже давно не дотягивают и до половины общего заработка страны. И ФНС с каждым годом собирает все больше и больше при тех же налогах. Россия, как государство, занимала деньги, но в очень небольших объемах. Можно сказать, что в этом плане Россия антипод США, которые только наращивают госдолг и не могут уже жить только на «свои» без заемных средств. Впрочем, это беда всех развитых стран, которые подсаживаются на долговую иглу.

    С другой стороны, Россия не тратила все те доходы, которые получала благодаря более высоким ценам на нефть. Она ограничила свои траты бюджетным правилом. И это дало возможность стране откладывать в кубышку миллиарды рублей на черный день.

    Политика здравой экономии и бережливости привела к тому, что теперь резервы России значительно превышают задолженность страны перед кредиторами. Объем внешнего долга России – примерно 480 млрд долларов, а золотовалютные резервы составляют 640 млрд долларов. Среди крупнейших экономик у России самый низкий уровень госдолга к ВВП – меньше 18%, тогда как у Турции он 40%, у КНР – 67%, у Еврозоны – 98%, у  США – 128%, у Японии – 266%.

    «Сила экономики – это такие показатели, как объем резервов, позволяющий прожить без притока валюты от экспорта, и долговая нагрузка к ВВП. По обоим параметрам российская экономика устойчивее других. У нее есть масса других проблем, но конкретно устойчивость – очень высокая», – говорит Ананьев.

    Важно, что России не только удалось накопить небывалые в истории резервы выше 600 млрд долларов, но и поставить исторический рекорд по профициту счета платежного баланса. В 2021 году он достиг 120 млрд долларов. Рекордный приток валюты наблюдался благодаря высоким ценам на сырье в мире.

    «С точки зрения платежеспособности Россия сильнее Евросоюза, США и Японии вместе взятых. Другое дело, если санкциями заблокируют возможность платить долларами. Тогда при всем желании наша страна не сможет проплатить проценты. Тогда формально это будет выглядеть как дефолт. Но мы то знаем, что это не так», – говорит Максим Шеин, начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций».

    Инвесторы боятся, что новые санкции усложнят России и ее компаниям исправное обслуживание долгов, поэтому пытаются застраховаться от этого, что приводит к большому спросу на CDS и росту его стоимости, объясняет Алексей Ковалев, аналитик ФГ «Финам». Санкции могут так ударить, но ирония в том, что Россия уже 2,5 года лишена возможности привлекать долларовые долги, добавляет он.

    «Падение курса рубля осложнит, но не помешает платить по внешним обязательствам. По большому счету проблемы российской экономики заключаются в зависимости от ряда иностранных технологий. Но это не относится к дефолту и вопросу платежеспособности», – говорит Ананьев.

    Иными словами, санкции, конечно, ударят по российской экономике. В какой степени будет зависеть от того, какие именно санкции будут введены. Обсуждаемый список довольно велик.

    Рейтинговое агентство Moody's оценило три вида возможных санкций против России и их влияние на экономику страны.

    Санкции могут затронуть вторичный рынок государственных долговых обязательств России, ограничить доступ российских банков к международным платежным системам и сказаться на российских финансовых институтах.

    При введении санкций против госдолга России российские банки смогут «переварить» возросший объем предложения госбумаг, считает агентство. Что касается отключения России от SWIFT, то такая мера не остановит трансграничные российские платежи, но банкам придется искать замену SWIFT.

    Самый значительный финансово-экономический эффект от санкций наступит в случае, если в санкционный список войдут российские госбанки. Но и в этом случае базовый сценарий Moody's не предполагает дефолта России.

    В случае войны с Украиной Россия понесет огромные военные и экономические издержки, и Moody's поместит суверенные рейтинги России в список «на пересмотр к понижению».

    Другие рейтинговые агентства – S&P и Fitch – полагают, что санкции нанесут ущерб экономике России. Причем США введут санкции, даже если Россия не вторгнется на Украину. Fitch не ожидает полномасштабного вторжения. Однако напряженность вокруг Украины увеличила риск возникновения конфликта и принятия более серьезных санкций против России.

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