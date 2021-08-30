Водородные планы Украины зависят от российского газа

Взгляд
30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:52  |  vz.ru
Разделы

К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
Перейти в раздел…

Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
У России есть серьезный повод задуматься о будущем своих отношений с Германией. «Энергопереход» изменит их в любом случае – и в самое ближайшее время. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

В российской политике наступают кадровые перемены

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане
    Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ Порошенко дал советы Зеленскому по переговорам с Байденом Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров Суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com
    МИД Эстонии отказал в визе российскому дипломату СБ ООН принял резолюцию по Афганистану Пресс-секретарь Навального уехала из России после приговора Обнаружен новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации
    Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине Путин поставил под сомнение версию убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым Энтомолог рассказал о способах защиты от лихорадки Западного Нила Дуров обвинил Apple и Google в цензурировании информации и мобильных приложений

    «абсолютно прав»


    Гоблин объяснил слова Лаврова о нападках на Сталина

    «добился успеха»


    В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3»

    «ресинтез возможен»


    Глава «Вектора» предупредил о возможной вспышке выращенной в лаборатории оспы

    Видео

    рост цен на СУГ


    К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

    «доить и кидать»


    Как Украина грабит ближайших союзников

    угроза цивилизации


    Пандемии много раз меняли судьбу человечества

    учебный год


    Система оценок в школах подвергается изменениям

    Таллинский переход


    Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

    Цитадель германского милитаризма


    Тимур Шерзад: Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

    аграрный сектор


    Елена Герасимова: Украинская экономика сломалась под грузом политики

    российско-германские отношения


    Василий Федорцев: Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

    на ваш взгляд


    Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?

    Водородные планы Украины зависят от российского газа

    У Украины нет возможностей для производства и экспорта водорода    30 августа 2021, 23:30
    Фото: Fabian Sommer/DPA/Picture alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Украина всерьез решила заняться производством нового топлива. Президент страны требует проработать вопрос создания трубопровода для экспорта водорода в Европу, а «Нафтогаз» подписал с немецким трейдером меморандум о развитии водородных проектов. Киев пытается найти замену доходам от транзита российского газа по ее территории. Получится ли у него это?

    Украинскому правительству надо проработать вопрос создания трубопровода для экспорта водорода из Украины в ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта. Такое решение дал Совет национальной безопасности и обороны Украины на основе указа президента страны. До конца года правительство также должно принять водородную стратегию Украины.

    На прошлой неделе украинский «Нафтогаз» и германский газовый трейдер RWE подписали меморандум о развитии водородных проектов. Они касаются получения на Украине энергии «зеленого» водорода на основе возобновляемых источников, его хранения на территории страны и экспорта в Германию, рассказал председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, стороны прямо сейчас начинают работать над пилотным проектом. Речь идет о производстве аммиака, который и будет транспортироваться в Германию, пояснил он.

    Витренко рассказал о трех способах доставки водорода в Германию. Транспортировать водород как смесь с природным газом через существующую сеть газопроводов, либо отдельными газопроводами, или, наконец, морским путем. «Самый быстрый вариант – это транспортировать «зеленый» водород судами, которые уже используют для транспортировки аммиака, – так называемые газовозы», – пояснил Витренко.

    Украинские компании, в числе которых «Энергоатом» и «Оператор ГТС Украины», поспешили вступить в Европейский альянс чистого водорода, который Еврокомиссия учредила буквально в июле. Туда вошли многие национальные энергетические и транснациональные компании, в частности E.On, BMW Group, General Electric, Areva H2Gen, Airbus, Alstom, BASF, Bosch Group, а также научно-исследовательские учреждения и Европейский инвестиционный банк.

    В последнее время заявление о водородных амбициях делают многие. Еврокомиссия даже опубликовала свою водородную стратегию для достижения цели сделать из Европы климатически нейтральную территорию. Инвестиционный потенциал рынка водорода в ЕС оценивается в 470 млрд евро до 2050 года. Следом свою водородную стратегию подготовила и Россия. Российский Газпром и «Росатом» строят планы по производству чистого водорода чуть ли не с 2024 года.

    Украина подобными заявлениями тоже пытается влиться в модный тренд, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Однако не стоит забывать, что водородное топливо – это топливо будущего, а не настоящего. Его сейчас, конечно, производят, в том числе и в России, но используют для внутреннего потребления, в частности нужд нефтехимии. Но никто еще не пытался транспортировать это довольно летучее и опасное топливо.

    По словам Митраховича, идут дискуссии даже о том, сможет ли новый современный газопровод «Северный поток – 2» в будущем транспортировать водород, что уж говорить о морально и технически устаревшей газотранспортной системе Украины, которая была построена в советские годы и которую никто никогда серьезно не модернизировал.

    К транспортировке водорода или метанводородной смеси предъявляются принципиально разные требования к качеству металла – как для линейной части, так и для оборудования компрессорных станций и газоперекачивающих агрегатов. Эти дорогостоящие части системы придется модернизировать, и, по сути, потребуется создавать новую газотранспортную систему.

    Чтобы модернизировать действующую украинскую газовую трубу под экспорт водорода, потребуются колоссальные инвестиции, которых на Украине не было и нет, указывает Митрахович. Германия вряд ли захочет оплачивать создание новой промышленной отрасли на Украине, когда такое нужно самим.

    Даже если предположить, что на Украину свалятся деньги на модернизацию трубы, то непонятно, где она возьмет сам водород для экспорта.

    Европа делает ставку на «зеленый» водород, выработанный методом электролиза с помощью возобновляемых источников энергии – ветряных, солнечных и малых водных электростанций (большие ГЭС в эту категорию не входят). Однако на Украине нет достаточных объемов энергии, вырабатываемых ВИЭ. Чтобы дойти до производства водорода, необходимо вложить в ветряки и солнечные панели огромные инвестиции, которых внутри страны нет и их надо искать за рубежом. По данным на конец 2020 года, доля ВИЭ в общей структуре энергетики Украины составляет всего 8%. Больше половины энергии по-прежнему производят АЭС, а около трети – ТЭС.

    Отсюда возникает потенциальная возможность производить на Украине «желтый» водород, выработанный из энергии АЭС. Для начала надо еще будет убедить ЕС покупать «желтый» водород, говорит Митрахович. Ведь большинство европейских стран принципиально отказываются от атомной энергетики – закрывают действующие и отказываются строить новые реакторы.

    Более того, к моменту, когда водородная тема превратится в реальность, атомная энергетика Украины может легко сойти на нет. Ее атомные станции, построенные еще при СССР, доживают последние годы, а новые блоки никто и не думает строить. Сроки службы большинства реакторов в стране истекли в прошлом 2020 году, у некоторых – еще раньше. Их удалось продлить, но у одних реакторов – лишь на 10 лет, у других – на 20 лет. Дальше продлевать их работу не факт, что получится. Риски могут быть слишком высокими.

    Третий вариант – Украина могла бы производить голубой или бирюзовый водород и экспортировать его в Европу по своей модернизированной газовой трубе. Проблема в том, что своего газа Украине не хватает даже для удовлетворения собственных нужд,

    ей приходится импортировать голубое топливо по высоким европейским ценам и поднимать тарифы собственному населению. В среднем Украина добывает около 20 млрд кубометров газа в год, и с 2017 года добыча постоянно падает, но приходится импортировать еще около 10 млрд кубометров газа. А голубой или бирюзовый водород так или иначе производится из газа. Поэтому здесь придется договариваться не только с Европой о том, чтобы она захотела купить такой водород у Украины, но еще и с Россией о том, чтобы купить у нее сырье для производства водорода.

    Эта схема еще более запутанная и малореализуемая. Пока Россия строит планы самостоятельно производить водород из энергии АЭС и ГЭС, а также из газа и транспортировать его по собственной газотранспортной системе в Европу. Хотя и здесь вопрос до конца еще не решен, так как до конца остается неясным, насколько оправданной окажется модернизация газопроводов под прокачку водорода. Возможно, в итоге Россия с Европой договорятся о транспортировке по существующим трубам все того же природного газа из России, а производство водорода будет осуществляться уже внутри ЕС.

    «Украина раскручивает эту тему только потому, что она модная, но практических решений для ее реализации на ближайшем горизонте я не вижу. Возможно, им удастся договориться с ЕС о каком-нибудь эксперименте на территории Украины, в который от нечего делать Германия вложится. Либо расчет Киева на то, что к власти в Германии придут «зеленые». Потому что один из лидеров «зеленых» приезжал на Украину и пообещал им дать оружие и т. д. Но это какая-то пагубная самонадеянность, и очень много «если», – говорит Станислав Митрахович.

    На его взгляд, Украина парит в облаках, вместо того чтобы твердо встать на ноги. «Практичным вариантом для страны было бы решение потратить деньги на модернизацию своей газотранспортной системы, чтобы получить возможность дать более низкий тариф прокачки газа, чем дает Польша. Столь привлекательным коммерческим предложением Киев смог бы перетянуть Газпром на свой маршрут», – резюмирует собеседник. Тем самым Украина обеспечила бы себе сохранение дохода от транзита газа даже при работе «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт с Газпромом.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •