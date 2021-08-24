Российское вино проложит новый путь к потребителю

В России снимаются ограничения на продажу вина через интернет – правда, с некоторыми оговорками. Новые правила не означают, что каждый желающий сможет заказать любой алкоголь через любой интернет-ресурс. Как будет выглядеть новая процедура и для кого она в первую очередь окажется полезной и прибыльной?

В следующем году в России начнется отмена одного из главных ограничений для развития рынка отечественного вина – запрета на его продажи через интернет. Первоначально реализация российского вина в онлайн-режиме будет разрешена в порядке эксперимента на территории Москвы, Подмосковья и Мордовии, а единственным оператором доставки будет выступать «Почта России».

Эксперимент в глобальном тренде

Запрет на онлайн-продажи спиртного, действующий с 2007 года, до недавнего времени оставался одним из краеугольных камней российского алкогольного рынка. Неоднократные попытки преодолеть его предпринимал Минфин РФ, но всякий раз его позиция встречала противодействие других ведомств. Основной причиной пробуксовки легализации онлайн-продаж алкоголя стала позиция Минздрава, полагающего, что в таком случае будет невозможно проверять возраст покупателя, соблюдать закон о разрешенных часах продажи алкоголя и блокировать контрафактную продукцию.

Компромисс был достигнут на волне растущего интереса к российскому виноделию, подкрепленного прошлогодним вступлением в силу федерального закона «О виноградарстве и виноделии» (ФЗ-468), который установил, что российским вином может считаться только напиток, сделанный из российского винограда. Онлайн-продажи именно и исключительно российского вина и планируется легализовать в рамках пилотного проекта, который стартует 1 января 2022 года.

Еще одним стимулом для частичного снятия запрета на онлайн-торговлю алкоголем стало значительное расширение сервисов доставки продуктов питания в период пандемии. Опыт многих стран уже свидетельствует о том, что при продаже спиртного через интернет нет каких-то критических сложностей для соблюдения стандартных правил офлайн-продаж. Например, в Бельгии, Франции и США курьер, доставляющий алкоголь на дом, не проверяет личность заказавшего, но обязан проверить возраст принимающего заказ. В Великобритании и Сингапуре работает механизм click & collect, то есть алкоголь можно заказать онлайн, а забрать в ближайшей удобной точке доставки, пройдя повторную идентификацию.

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Именно такую схему и хотят ввести в России на базе почтовой инфраструктуры. У авторизованных клиентов «Почты» имеется простая электронная подпись, то есть уже на стадии заказа можно отслеживать возраст покупателя. Далее предполагается организовать так называемые dark stores – площадки для формирования заказов, к которым будут подключены почтовые отделения. Потребителю останется только выбрать вино в онлайн-каталоге, внести полную предоплату, а потом забрать заказ в специальном почтомате отделения по личному коду ячейки или у кассира по предъявлению паспорта. С доставкой вина на дом пока все сложнее – для этого потребуется специальное постановление правительства.

Согласно расчетам, к 2025 году при обслуживании 140 тысяч заказов в день выручка новой онлайн-платформы может составить 100 млрд рублей, а объем проданного вина – 200 млн бутылок объемом 15 млн дал. Это могло бы дать хорошую поддержку российскому виноделию, которое сильно пострадало от закрытия ресторанов и кафе во время пандемии. По данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, в прошлом году россияне потребили на 10% меньше вина, чем годом ранее, именно из-за ограничительных мер, а производство вина российскими предприятиями сократилось на 4%.

Нельзя, но если очень надо, то можно

На практике формальный запрет на онлайн-продажу и доставку алкоголя можно легко обойти и без подобных экспериментов уже сейчас. В прошлом году компания Group-IB, специализирующаяся в сфере кибербезопасности, оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей.

Ряд специализированных винных порталов давно предлагают работающую схему: забрать заранее оплаченный в интернете товар можно в магазине. Например, на днях интернет-магазин «Озон» совместно с винным дистрибьютором SimpleWine запустили онлайн-витрину алкоголя, которая дает возможность «забронировать» алкоголь в интернете, чтобы потом забрать его в магазине. Есть и возможность доставки напитков покупателю без похода в магазин, когда курьер непосредственно в момент передачи заказа подписывает с клиентом договор поручения – формально конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь. Соблюдаются ли при этом ограничения на офлайн-продажи алкоголя – вопрос, понятное дело, риторический.

Существует мнение, что принципиальной разницы в контроле над продажами алкоголя в обычных магазинах и онлайн нет. Проследить действия покупателя алкоголя после онлайн-покупки будет так же невозможно, как и в случае продажи через традиционную торговую точку.

Выпьет 18-летний купленное сам или угостит младших товарищей, выяснить невозможно ни в том, ни в другом случае, считает управляющий партнер московского адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин. При этом, по его словам, возникают сомнения в том, что дистанционная торговля алкоголем действительно окажется удобной. Потребителю придется не только ждать прибытия товара, но и ходить на почту, стоять в очереди, а физическая нагрузка на служащих почтовых отделений возрастет.

В то же время в эксперименте, который начнется в следующем году, уже предусмотрены определенные послабления, добавляет эксперт. Например, для дистанционной продажи вина предлагается не применять существующий для обычной торговли запрет на реализацию алкогольной продукции в прямой близости от образовательных и медицинских организаций – видимо, в связи с тем, что рядом с ними могут находиться почтовые отделения.

Шанс для «гаражистов»

Во многих странах продажа алкоголя онлайн уже занимает существенную долю рынка – например, во Франции по этому каналу реализуется 9% спиртных напитков, в Великобритании – 6,3%, в Китае – 6%. Удастся ли добиться похожих показателей в России, зависит от того, как будут решены три основных проблемы: стоимость вина в онлайне, сроки его доставки и качество сервиса.

«Потенциальный покупатель, заказывая вино на день рождения или Новый год, должен быть уверен, что товар приедет до праздника, а не после, а ожидание на почте не превратится в напоминание о советской очереди. Что же касается любителей спонтанных, быстрых покупок алкоголя, то предлагаемый эксперимент их явно не затронет, потому что ждать такие люди не умеют. Они пойдут в магазин или куда-то еще», – считает Олег Матюнин.

Предполагается, что онлайн-заказы на российское вино в рамках эксперимента будут выполняться в течение 24 часов, но у экспертов по этому поводу есть немалые сомнения.

«При предлагаемой схеме доставки вина воспользоваться этой услугой сможет ничтожная доля тех, кто потенциально в этом заинтересован. С учетом того, что доставку предлагается организовать через «Почту России», а алкоголь – это не продукт отложенного пользования, я с трудом представляю себе человека, желающего купить бутылку вина на вечер, который наступит через десять дней», – говорит представитель рабочей группы по винному туризму Российского союза туриндустрии Алексей Матвиенко. Подписчики популярной группы в Facebook «Наше вино» по этому поводу весьма иронично заметили: «Нужно добавить в закон, что любое вино, доставленное «Почтой России», нужно считать выдержанным».

Такие же опасения высказал недавно и глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. «Важно, чтобы «Почта России» не подкачала: с одной стороны, доставка должна осуществляться быстро, чтобы не нарушать температурный режим хранения вина, а с другой – надеюсь, что «Почта России» разработала такую упаковку и логистику, которая исключает бой. Ведь получить груду осколков к празднику не хочет никто», – заметил он недавно в интервью РИА «Новости».

Стоимость конечного продукта тоже вызывает вопросы. По предположениям разработчиков эксперимента, при покупке вина онлайн потребителю удастся сэкономить около 15% стоимости бутылки, если сравнивать с обычной розницей, а производитель будет оставлять себе 70% стоимости заказа. Компенсацию платформы планируется установить на уровне около 5% стоимости вина за маркетинг, а «Почта России» возьмет себе 25% за логистику. Вот лишь некоторые комментарии по этому поводу от участников сообщества «Наше вино»: «Не уверен, что «Почта России» будет стесняться при установке наценки на свои услуги»; «Боюсь, что это будет просто витрина «Почты России». Меня бы больше устроило заказать несколько коробок на сайте винодельни и получить их «Почтой России»; «Ощущение, что государство хочет поддержать «Почту России».

Чтобы рассеять эти сомнения, считает Алексей Матвиенко, инициаторы эксперимента должны сразу четко обозначить его цели. По мнению эксперта, одной из них могла бы стать поддержка малых виноделен, для которых возможность онлайн-доставки была бы серьезным конкурентным преимуществом:

«Небольшим производителям во всем мире очень сложно зайти на полки магазинов в силу их недостаточных объемов. Сети с ними работать не хотят, а содержать свою сеть реализации нерентабельно. Дискаунтеры наподобие «Красное и белое», как правило, работают на больших объемах с импортерами и крупными российскими производителями. Иными словами, для российского «гаражного» виноделия онлайн-доставка – это решение проблем со сбытом. Главное только, чтобы сами виноделы не наглели и не пытались сохранить одну и ту же стоимость на полке и в доставке».

При этом, считает Матвиенко, важно ввести ограничения для крупнейших российских виноделен, которые и так контролируют рынок, чтобы они не демпинговали в онлайне, и на самом старте исключить из эксперимента возможности присоединения к нему производителей пива. «Должен быть сбалансированный подход: первое – научить большее количество населения россиян пить «правильные» алкогольные напитки, второе – помочь малым винодельням в реализации своей продукции. Но пока проект в любом случае «недокрученный» – его целеполагание неочевидно и непонятно», – резюмирует эксперт.