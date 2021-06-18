Почему взлетели цены на русский лес

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В НАТО отреагировали на решение России выйти из Договора по открытому небу

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Европа ради выгоды пошла на предательство

Помочь Европе перестать жечь уголь поможет «Северный поток – 2» Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Западная Европа, которая по факту возглавила «зеленую» революцию, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. Это огромный шаг назад в климатической политике Евросоюза. И это уже не первый случай, когда Брюссель отступает от своих экологических убеждений. Причина банальна – сжигать уголь сейчас выгодней, чем газ. Спасти репутацию Европы, которая «топит» за снижение выбросов в атмосферу, может только «Северный поток – 2». Подробности...
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Байден вбивает клин между Россией и Китаем

На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая Patrick Semansky/AP/ТАСС
Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Роналду поступил как ответственный человек

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...
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Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В НАТО отреагировали на решение России выйти из Договора по открытому небу
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    Почему взлетели цены на русский лес

    Дерево постепенно превращается в золото    18 июня 2021, 18:00
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Михаил Кувырко

    На десятки процентов выросли за последние месяцы цены на главный для нашей страны материал, предназначенный для строительства и ремонта загородных домов – дерево. Рекорды ставят не только цены, но и российский лесопромышленный экспорт. Что происходит с лесоматериалами и сможет ли государство сделать так, чтобы цены хотя бы остановились?

    Согласно свежим данным Росстата, строительные материалы, прежде всего из древесины, сейчас занимают безоговорочное первое место по скорости роста цен среди непродовольственных товаров. Только за май древесно-стружечные плиты подорожали более чем на 16%, обрезная доска – более чем на 10%.

    К маю прошлого года стройматериалы в целом выросли в цене на 16%, однако по отдельным их видам произошло подорожание в два раза и более. Как утверждается в майском обзоре рынка древесных плит аналитической компании WhatWood, розничные цены на ориентированно-стружечные плиты (OСП) в Москве за год выросли на 127% до 35,6 тыс. рублей за кубометр.

    Идеальный шторм

    Причины взрывного роста цен на лесоматериалы во многом те же, что и в случае с другими товарами, стоимость которых подскочила в период пандемии коронавируса. Как отмечает Виталий Демиденко, директор по продажам производящей фанеру компании «Свеза», основными факторами подорожания стали рост цен на мировом рынке, ослабление рубля, определенный дефицит продукции и рост производственных затрат во всех сферах. На стоимость древесных плит, в частности, повлияло удорожание химикатов и пленки для ламинирования. Кроме того, сильно вырос спрос на жилье и материалы для ремонта: из-за ограничений в передвижении люди стали меньше тратить на путешествия и развлечения, больше вкладывая в благоустройство своих квартир, домов и дач.

    Рост цен на стройматериалы тесно связан с беспрецедентным бумом в сфере загородного домостроения, констатирует директор по развитию строительной компании «Теремъ» Тимофей Тесин. По его словам, за период пандемии спрос в этой категории недвижимости за период пандемии подскочил в целом в три раза – пик был достигнут в прошлом году, а сейчас он лишь немного ниже.

    Для цен на древесину это дало двойной эффект: сначала их подстегнул растущий спрос, а затем острый дефицит материалов.

    Значительный вклад в подорожание продукции деревообработки внесло и нарушение цепочек производства и сбыта из-за пандемии. Часть заводов на мировом рынке по-прежнему не вышли на полные мощности либо полностью стоят, а все производители ОСП в России вошли в новый сезон с нулевыми остатками на складах, указывает генеральный директор компании «Торговые Системы «Технониколь» Анатолий Нестеров. Только это обстоятельство, по его словам, гарантировало дефицит продукции, в особенности на фоне резкого увеличения российского экспорта ОСП в Европу и США. Поэтому, прогнозирует эксперт, нынешняя ситуация сохранится до восстановления всех производственных мощностей. В ближайшие месяц-полтора рост цен на ОСП и пиломатериалы продолжится, и только к последнему кварталу можно ожидать небольшого их падения.

    Еще одна новая нефть

    О масштабах экспорта продукции российского лесопромышленного комплекса можно судить по таким прошлогодним данным таможенной статистики. В 2020 году вывоз профилированных пиломатериалов (багет, паркетная доска и др.) из России увеличился на 25% в физическом выражении, до 235 тыс. тонн, повторив исторический рекорд 2018 года, а в стоимостном выражении вырос на 20%, до 130 млн долларов. По экспорту клееной фанеры Россия сейчас находится на втором месте в мире, уступая только Китаю. В прошлом году в этом сегменте также был установлен максимальный показатель более чем в 2,8 млн кубометров, а в стоимостном выражении экспорт приблизился к 1,2 млрд долларов. Кроме того, увеличились физические объемы экспорта древесно-волокнистых плит, деревянных дверей и порогов.

    Зарубежный спрос на российскую древесину стимулируется последними мировыми трендами строительного рынка, поясняет Марина Сафронова из международной компании– брокера недвижимости Tranio. По ее словам, в Европе деревянные панели считаются будущим экостроительства: изделия класса CLT (перекрестно склеенная древесина) идут на смену традиционному бетону благодаря большей функциональности и ускорению работ. Как следствие, мировые цены на пиломатериалы, из которых производятся такие панели, взлетели до исторического максимума. Если в прошлом году тысяча досковых фунтов стоила 358 долларов, то к середине апреля – уже 1260 долларов.

    В подорожание перспективного сырья вносят свою лепту и биржевые спекулянты. Если фактические среднемировые цены на пиломатериалы с апреля прошлого года повысились на 130%, то фьючерсы на пиломатериалы за тот же период подскочили на 375%, отмечает директор по развитию и маркетингу московской компании «Смарткемпер» Полина Каплунова. По сути, по ее словам, это значит, что инвесторы вложили почти в четыре раза больше денег в то же самое количество древесины по сравнению с прошлым годом, поскольку рост спроса не показывает никаких признаков остановки.

    Практически все эксперты рынка уверены, что нынешние цены на продукцию деревообрабатывающей отрасли и прочие стройматериалы – это еще одна «новая нормальность». Более того, они могут продолжить расти на фоне высокого спроса и нехватки рабочих мест, поскольку производители стройматериалов ощущают дефицит тысяч сотрудников из-за влияния пандемии на трудовую миграцию, считает Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс». К тому же подорожание стройматериалов сделало эту сферу еще более маржинальной и привлекательной для инвестиций.

    Цикл роста цен на стройматериалы не завершен,

    признает Андрей Башкатов, исполнительный директор российского подразделения международного концерна Xella International. В предыдущие месяцы, указывает он, подорожание было основано на росте спроса на глобальных рынках стали, древесины, стекла и материалов для теплоизоляции, а также стимулировалось очередным ослаблением рубля. Теперь же включается сезонный фактор:

    «С конца мая по конец сентября дополнительный спрос на стройматериалы обеспечивает малоэтажное домостроение, в этом и прошлом году особенно интенсивное. В мае пошли вверх цены на цемент, а значит, бетон и сухие строительные смеси моментально отразят эту тенденцию. В сегменте стеновых материалов также наблюдается дефицит, что приведет к существенному росту цен и в этой категории».

    О снижении цен на стройматериалы говорить не приходится, и рассчитывать на это совершенно точно не стоит, добавляет Сергей Ельников из компании-производителя оконных и дверных систем VEKA Rus. По его словам, фактор сезонности строительства для этого рынка значим в очень немногих странах – он практически отсутствует в Еврозоне, Китае и большей части США: «Если не считать агросектор, то повышение цен для большей части товаров, включая стройматериалы, представляет собой дорогу с односторонним движением. Однажды достигнув высоких рубежей, цены, как правило, остаются на них надолго».

    Простые решения без гарантий результата

    Реакцией российских властей на взрывной рост цен на пиломатериалы стали очередные ограничения для экспорта продукции лесопромышленного комплекса. Еще в прошлом сентябре президент Путин поручил правительству подготовить запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины начиная с 1 января 2022 года. С 1 июля до конца года будет действовать десятипроцентная пошлина на экспорт лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

    В апреле со стороны Минпромторга РФ прозвучало очередное предложение: ограничить экспорт пиломатериалов, включив из в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. В соответствующем списке были упомянуты клееная фанера, фанерованные панели и аналогичная слоистая древесина. Кроме того, на статус стратегической продукции претендуют щепа и древесно-стружечные плиты (ДСП) – в обоснование этого в начале года утверждалось, что за период пандемии стоимость ДСП подскочила на 40% при увеличении экспорта на 30%.

    Запрет на экспорт бревен из России в 2022 году будет иметь большие последствия для мировой лесной промышленности,

    считает Полина Каплунова. В результате, по ее мнению, Китай, традиционно закупающий российский круглый лес, будет искать больше пиломатериалов из других регионов мира, таких как Океания, Европа и США, а в среднесрочной перспективе, скорее всего, перейдет к импорту пиломатериалов. Этот сдвиг, считает эксперт, позволит производителям пиломатериалов в России увеличить поставки в Китай, но уже с более высокой добавленной стоимостью.

    Строители воспринимают экспортные ограничения в качестве решения, которое позволит на какое-то время снизить напряженность на рынке коттеджного и малоэтажного строительства (КМС). По словам Тимофея Тесина, у некоторых компаний из-за подорожания пиломатериалов и их дефицита уже происходит срыв сроков строительства, а иногда и сдачи в эксплуатацию загородных объектов. «Минпромторг уже прорабатывает вопрос приоритетного обеспечения производителей в категории КМС, а также введение ограничений на экспорт. Мы ждем развития ситуации и полагаем что это немного стабилизирует положение», – отмечает эксперт.

    Однако простых решений, способных без ущерба для рынка быстро снизить цены на пиломатериалы, видимо, нет, предупреждает Анатолий Демиденко. С одной стороны, соглашается представитель отрасли, при ужесточении вывоза необработанной древесины должна в перспективе вырасти доля переработки леса внутри страны. Но, с другой стороны, с рынка могут уйти определенные объемы лесозаготовки. А поскольку деревообработка остается во многом экспортоориентированной отраслью, доступные объемы продукции на российском рынке будут определяться соотношением цен внутри страны и за рубежом.

    «Поэтому сказать однозначно, что ужесточение правил или полный запрет экспорта круглого леса приведет к насыщению внутреннего рынка, нельзя, – резюмирует эксперт. – Мы в принципе не сторонники каких-то ограничительных процедур на рынке. Обычно рынок сам справляется в подобных ситуациях, а если начинать вручную ограничивать свободные потоки товаров либо регулировать цены, это неминуемо и негативно отразится на производителях материалов».

    Предпосылок для снижения стоимости продукции деревообработки пока нет, даже несмотря на меры правительства по установлению дополнительных экспортных пошлин с 1 июля, считает генеральный директор компании Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. По его мнению, эффект от пошлин может оказаться минимальным, так как они коснутся только пиломатериалов с влажностью более 22%, а на экспорт идут материалы в основном с меньшей влажностью, порядка 18%. При этом на стоимость конечной продукции продолжают давить множество факторов, включая ограниченное наличие самого заготовленного исходного материала – необработанного леса.


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