Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.

29 декабря в 12:58 мск завершено заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». «Теперь и первая, и вторая нитки газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – заявил глава Газпрома Алексей Миллер. А президент Владимир Путин объявил, что отныне и в любой момент Россия готова к поставкам дополнительных объемов газа европейским потребителям – и все зависит только от их готовности и решения европейских инстанций.

Да, кто-то скажет, что праздновать рано, ведь газопровод еще не сертифицирован европейскими регуляторами. Однако это лишь вопрос времени, а сорвать сертификацию может разве что нечто экстраординарное – например, начало боевых действий на Украине. А главное, «Северный поток – 2», помимо очевидных экономических выгод (так уж получается, что транзит голубого топлива по этой трубе в Европу обойдется гораздо дешевле, чем прокачка газа через Украину), дает России еще важнейшие политические и геополитические бонусы.

Шантаж больше не пройдет

Политический бонус – это создание новой реальности в отношениях с Украиной. «Сейчас все понимают, что Украина торгует своим статусом безальтернативного транзитера российского газа. И у нее есть уникальная возможность как бы сдерживать Россию, перекрывая транзит российского газа в Европу», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. После начала эксплуатации «Северного потока – 2» Россия перестает зависеть от хотелок Украины.

Более того, Москва способна наказать Киев за его торговлю статусом шантажиста. «Если брать объемы транспорта газа из Российской Федерации и контрактные объемы на текущий момент, то все обходные трубопроводы – оба «Северных потока», две очереди «Турецкого потока», «Ямал – Европа» – могут теоретически лишить Украину транзита», – поясняет газете ВЗГЛЯД сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Да, только теоретически. До 2024 года у Газпрома действует контракт, по которому российская компания обязана качать через Украину минимум 40 млрд кубов (либо, если она прокачает меньше, оплачивать транзит как за 40 миллиардов). Поэтому Газпром вряд ли будет без какого-либо форс-мажора сокращать или останавливать этот транзит.

А вот после 2024 года ситуация может измениться. По мнению Дмитрия Марунича, 40 миллиардов будет считаться очень оптимистичной цифрой. А при плохих для Киева раскладах объем транзита может упасть даже до 20 млрд кубов.

Казалось бы, ничего критичного для Киева в этом нет. «Нынешняя плата за транзит – не такие уж и большие для бюджета Украины деньги. Газпром в целом платит за транзит примерно 1,2 млрд долларов в год, из которых в бюджет идет менее одного миллиарда (остальное идет на обеспечение самого транзита, поддержку ГТС в рабочем состоянии и т. п.)», – говорит Игорь Юшков.

Однако, как поясняет эксперт, Киев ожидают сопутствующие потери. «Сейчас Украина отбирает транзитный газ для газоснабжения регионов вдоль трубы, а аналогичный объем сдает в газопровод на западе страны. Если транзита не будет, то нужно будет перестраивать всю систему газоснабжения страны. А на это нужны деньги», – продолжает Игорь Юшков.

Эксперты не исключают, что в случае резкого сокращения транзита российского газа по финансовым и техническим причинам Украине придется закрывать значительные сегменты украинской ГТС – тем самым добавляя керосина в уже горящий огонь общественного протеста. А кроме того, тратить дополнительные средства на закупку российского газа в Европе.

«Если представитель Газпрома Сергей Куприянов говорит правду и сейчас немцы поставляют Украине газ по реверсу по биржевым ценам, то это такая мини-демонстрация полного шваха. Того, что будет после запуска «Северного потока – 2» и окончания транзитного контракта с Россией, когда Киеву придется рассчитывать на физический реверс гораздо более дорогого газа», – говорит Дмитрий Марунич.

У России, напомним, Украина покупать газ напрямую принципиально отказывается. Видимо, потому, что он «оккупационный» и должен очиститься при помощи прохода через демократические западные руки. Посмотрим, как Киев себя поведет в том случае, если эти братские, демократические и европейские руки заломят ему цену на газ раз в пять выше той, которую он мог бы получить от Газпрома.

Победа или все-таки нокдаун?

С геополитической же точки зрения запуск «Северного потока – 2» – это долгожданная победа России в борьбе против американских санкций. Долгие годы Москва фактически занималась лишь обороной на своей территории. Внедряла импортозамещение, искала альтернативных поставщиков материалов, а также доказывала, что способна защитить российских граждан от последствий западных санкций. При этом единственной «атакой» на санкционную политику Запада были заявления о том, что введенные ограничения не сломили Россию и не привели к смене власти или политики в Кремле.

Завершением же строительства «Северного потока – 2» Москва показала, что способна эффективно реализовывать крупные экономические проекты вопреки санкциям даже вне своей территории. Само строительство шло несколько лет, и американцы не могли никак его остановить.

Во-первых, потому, что там не к чему было придраться. «Проект реализуется в европейском правовом поле и нравится он политикам или нет – не важно. Европейцы должны исполнять собственные законы», – говорит Игорь Юшков. Во-вторых, на страже европейских законов (которые иногда используются как те еще дышла) стояли не только политики, но и бенефициары проекта. Европейские компании, в сотрудничестве с которыми Газпром строил трубу и которые (прекрасно понимая, как американский обком относится к Кремлю) не испугались участвовать в проекте.

«Со стороны Европы в его реализацию были вовлечены очень серьезные силы. Когда люди инвестируют 9-10 млрд евро (а речь тут не только о деньгах Газпрома), то они просчитывали риски.

Лоббистская активность против проекта – в том числе и украинская – смогла лишь отсрочить введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию и позволила Киеву подписать нынешний контракт», – говорит Дмитрий Марунич. И поскольку президент США Байден прямым текстом заявил, что не хочет дальше вводить серьезные санкции против российского газопровода, чтобы не портить отношения с немецкими союзниками, то эти слова можно расценить как капитуляцию США.

Да, сейчас некоторые новые руководители Германии высказываются против уже построенной трубы, но отказать ей в сертификации и превратить в металлолом они не могут. Да и, строго говоря, не особо хотят – «Северный поток – 2» несет Германии серьезные выгоды как в экономическом (взимание платы за транзит российского газа через свою территорию), так и в политическом (получение статуса газового хаба) плане. Наконец, никаких оснований для закрытия «Северного потока – 2» не было и нет.

Победа по очкам превратилась бы в нокдаун в том случае, если бы Газпром победил не только США, но и европейскую бюрократию – то есть в ходе сертификации «Северного потока – 2» вывел его из-под действия Третьего энергопакета. Который, если объяснить простыми словами, запрещает Газпрому использовать полный объем трубы для транзита собственного газа и требует от него резервировать половину мощностей для других поставщиков – даже если их нет.

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Но победить нокдауном российская компания пока не может.

«На сегодняшний день Газпрому не удается доказать, что «Северный поток – 2» не попадает под действие антимонопольного законодательства. Так что велика вероятность, что на первом этапе газопровод будет работать только вполовину мощности», – говорит Юшков. «Думаю, изначально его запустят на 50%, а потом начнутся торги. Многое будет зависеть от ситуации на европейских газовых рынках, статусе российско-европейских отношений и положении дел в Донбассе», – вторит ему Марунич.

Возможно, Газпром поступит проще и за оставшиеся месяцы до окончания сертификации все-таки найдет способ вывести трубопровод из-под действия Третьего энергопакета. «Однако сейчас «Роснефть» активно лоббирует допуск к экспорту своего газа по «Северному потоку – 2» через агентское соглашение с Газпромом. Речь идет о 10 млрд кубометров. Теоретически Газпром может перенести точку сдачи-приемки газа в точку на дне моря – в 12 морских миль от берега Германии. Там начинается Евросоюз и антимонопольное регулирование. Получится, что часть газа будет прокачивать Газпром, часть «Роснефть», а часть европейские компании», – рассуждает Юшков.

Так что поединок еще не закончен, и у российской газовой команды остается шанс выиграть его нокаутом. И тогда у России в Европу будет безопасный и дешевый транзит газа. А у США и Украины – лишь статус проигравших.