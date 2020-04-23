Взгляд
23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
Разделы

Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
Перейти а раздел…

Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
Обсуждение: 444 комментария
    Перейти а раздел…

    Зеленский вернул Саакашвили в политику

    Словарь коронавируса: главные термины

    Американцы протестуют против карантина

      Перейти а раздел…

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
              В России подтвердили 4774 новых случая коронавирусаКремль спросили от дате выхода с самоизоляцииИран пригрозил атаковать корабли СШАЭксперт: Отчаянное положение заставило ПНС Ливии вспомнить о ЧВК «Вагнера»
              Человечеству посоветовали сменить стратегию выживанияРоссиянам дали совет на случай урезания зарплаты во время эпидемии вирусаВ Германии предложили новые правила авиаперелетов из-за коронавирусаВ Кремле сочли «поверхностными и популистскими» идеи Навального по поддержке россиян
              Китай оценил подход России к вопросу о происхождении COVID-19В Гидрометцентре объяснили сильные ветры в Европейской части РоссииЭксперт: Запрет на «чекушки» только побудит людей больше питьУмерла автор хитов «Ласкового мая» Алла Гольцева

              репутационные риски


              ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

              развал страны


              Горбачев назвал виновных в срыве перестройки

              «крестьянская еда»


              Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской»

              Видео

              американский посол в Минске


              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              невероятная история


              Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

              пособие по безработице


              Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              армия и вооружение


              Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

              В.И. Ленин – 150 лет


              Борис Межуев: Почему не умирает Ленин

              Сложности самоизоляции


              Анна Долгарева: В четырех стенах психика истончается

              Скандал вокруг сериала


              Сергей Мардан: Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?

              Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

              Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантина   23 апреля 2020, 14:14
              Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина.

              Пострадавший от пандемии бизнес начал брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Сначала правительство и Банк России запустили эту программу 8 апреля только для малого и микробизнеса, но теперь расширили ее на средний и крупный бизнес. «Чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», – подчеркнул Владимир Путин.

              По данным Минэкономразвития на 22 апреля, уже выдано около 4 млрд рублей беспроцентных кредитов на поддержку занятости. Всего может быть выделено до 350 млрд рублей на выплату зарплат. Для более оперативной выдачи зарплатных кредитов решили обеспечить гарантии по ним от госкорпорации ВЭБ на 75% всей суммы. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

              О том, как удается платить зарплату сотрудникам закрытого омского кинотеатра и пустующей гостиницы, почему самое страшное время для киноиндустрии наступит после снятия изоляции и как единственный постоялец гостиницы – итальянец – рад, что «застрял» в Омске, рассказал газете ВЗГЛЯД директор киноцентра «Вавилон» в Омске Борис Собко.

              ВЗГЛЯД: Как ваш коллектив выживает в условиях карантина?

              Борис Собко: Сейчас, когда город и кинотеатр закрыты на карантин, самое важное не просто сохранить коллектив, а сохранить средства на хлеб насущный. Потому что людям по-прежнему необходимо покупать еду, платить коммунальные платежи, кредиты, у всех есть дети и семьи. И я несу за это ответственность. Я не пошел по пути, когда заставляют сотрудников написать заявление на отпуск без содержания по собственному желанию. Конечно, собственник бизнеса изо всех сил будет пытаться не влезать в долги и не тратить денег, которые мы не заработали. Но моя задача как директора – сохранить коллектив, чтобы, когда отменят карантин, мы смогли расконсервировать кинотеатр в прямом смысле слова. Поэтому мы взяли зарплатный кредит.

              ВЗГЛЯД: Сколько вам дали денег? Тяжело было получить кредит?

              Б. С.: Зарплатный кредит по кинотеатру подписан в ВТБ на 6 млн рублей на шесть месяцев. Но выдаваться он будет траншами. Мы одними из первых в Омске подали заявку, когда еще не было четких инструкций. И сначала речь шла о выплате зарплаты в размере МРОТ всем сотрудникам сразу за шесть месяцев вперед. Это было очень опасно. Но буквально через сутки выяснилось, что можно все-таки выбирать кредит помесячно, и мы уже получили первый транш.

              Банк сработал очень оперативно – ровно через два дня, как мы подали заявку, нам дали добро на кредит. С кем бы из коллег в индустрии, в том числе из других регионов, я не общался, все удивлялись тому, как мы быстро и без проблем получили зарплатный кредит. Питерские коллеги из киноиндустрии тоже обратились за зарплатным кредитом, но им навязывали какие-то страховки, требовали гарантий. У нас такого не было. В Омске довольно молодая команда ВТБ, мы всегда можем позвонить директору банка, чтобы обсудить все проблемы. Банк идет нам навстречу, но и мы не наглеем.

              Борис Собко: Я не пошел по пути, когда заставляют сотрудников написать заявление на отпуск без содержания по собственному желанию (фото: omskzdes.ru)
              Борис Собко: Я не пошел по пути, когда заставляют сотрудников написать заявление на отпуск без содержания по собственному желанию (фото: omskzdes.ru)

              Когда-то мы сотрудничали с другим банком, но там нам не снижали проценты по кредиту, и мы перешли в ВТБ. И каждый раз, когда есть возможность, банк снижает нам проценты. Например, еще до распоряжения правительства о кредитных каникулах для бизнеса, ВТБ пошел нам навстречу и отсрочил выплату по телу ранее взятого кредита. После распоряжения правительства банк предоставил нам отсрочку платежей не только по телу кредита, но и по процентам на шесть месяцев. А это 4 млн рублей ежемесячных платежей вместе с процентами. Но срок отсрочки, думаю, будет зависеть от длительности карантина.

              ВЗГЛЯД: Удалось ли сохранить коллектив за счет выплаты МРОТ, пока закрыт кинотеатр?

              Б. С.: Я пытаюсь удержать коллектив. Но мы уже потеряли три человека. Люди нашли более высокооплачиваемую работу то ли в «Пятерочке», то ли в «Магните». Если человек с большим количеством кредитов условно получал у меня 30 тыс. рублей, а в этот момент я начинаю ему платить МРОТ в 12 130 рублей, то я не могу ему ничего сказать. Банки в связи с распоряжением правительства пошли нам навстречу, и мы как можем людей поддерживаем. Если бы не было этого кредита, то мне бы не из чего было дать людям денег, потому что кинотеатр закрыт и поступление денег не происходит вообще ниоткуда. При этом мы начинаем накапливать долги как в банке, так и по зарплате. Ведь наступит время, когда я со всеми должен рассчитаться.

              ВЗГЛЯД: А что будет, когда всеобщий карантин отменят?

              Б. С.: Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди.

              Наша киноиндустрия очень сильно зависит от зарубежных студий, а там ничего личного, только бизнес. В США в кино ходят не как у нас – зимой, а начиная с мая и в летние месяцы. Поэтому в мае всегда начинаются кинорелизы (даты премьер) крупных зарубежных блокбастеров, один лучше другого. На этот раз все отменили. Еще до того, как кинотеатры закрыли на карантин, начался обвал релизов, многие премьеры перенесли на осень. Премьеру «Форсаж-9» перенесли на целый год еще в середине марта. Самые большие сборы у фильма были в Китае, и его создатели поняли, что недополучат большую часть денег, если выпустят его в этом году.

              На самом деле, люди еще с начала марта начали бояться, кое-кто уже заходил в масках. Самый последний мультфильм, который вышел у нас в кинотеатре, «Тролли», шел во время муссирования информации о карантине. И с этим фильмом мы уже недобрали из-за просадки посещаемости. Крупный дистрибьютор «Централ Партнершип» пригласил директоров кинотеатров на просмотр кинопремьер, как это часто бывает. Мы прилетели в Москву 16 марта, однако из-за ситуации с коронавирусом все отменили. Мы улетели в свои города, так и не посмотрев ни одного фильма.

              ВЗГЛЯД: Летом вообще ничего не планируется показывать? Россияне останутся без премьер?

              Б. С.: Пока осталось два кинорелиза, один на июль, другой – на август. Мы сейчас наблюдаем, не утащат ли премьеры в онлайн, или не перенесут выход на осень. В любом случае работать нам будет не с чем. В китайских кинотеатрах уже образовалась дыра с релизами.

              Терзает страх, что никто не придет в кинотеатры даже когда отменят карантин. Не так давно в Китае открыли кинотеатры, однако никто не пришел. Не так, чтобы один-два человека пришло на сеанс, а вот вообще никого не было.

              В итоге кинотеатры проработали две недели и снова закрылись. Конечно, китайский менталитет немного отличается от российского. Китайцы четко соблюдали карантин, а у нас даже полицией никого не запугаешь. Однако после истории с «Зимней вишней» мы почувствовали спад посетителей, потому что люди боялись. А в связи с коронавирусом страхи более объемные и серьезные.

              Эти проблемы сейчас волнуют абсолютно все кинотеатры в России, в том числе крупные киносети.

              ВЗГЛЯД: Если не будет посетителей после карантина, то как же вы будете выживать?

              Б. С.: Поэтому я говорю, что самое сложное не сейчас, а будет, когда мы начнем работать после карантина. Когда все поставщики кинутся к нам с требованием заплатить всем разом. Это те, кто поставляет нам продукты питания, кто продает билеты, налаживает связь, дает бензин, отопление и т. д. Они будут выгрызать свои деньги. Уже вчера был удивительный звонок. Один из поставщиков продуктов питания позвонил узнать, не можем ли мы сейчас с ними рассчитаться. Мы, конечно, сейчас не можем этого сделать. Тогда поставщик попросил отдать им обратно продукты питания, видимо, им надо закрыть финансовую дыру хоть так. За столько лет работы, я впервые с таким столкнулся.

              Через шесть месяцев, когда закончатся послабления и отсрочки, нам надо будет рассчитаться с долгами перед кинокомпаниями, перед коллективом, перед банками. Но мы не сможем все эти 9-10 млн разом отдать. Те, кто стоит у руля, Мишустин (глава правительства) и другие, должны это понимать. Нужно будет снова садиться за стол и додумывать новую схему расчетов. Если этого не будет сделано, то будет катастрофа.

              ВЗГЛЯД: В группе компаний, кроме кинотеатра, есть также гостиничный бизнес. С какими проблемами в этом сегменте столкнулись?

              Б. С.: Омск не является туристическим направлением. Туризм здесь слабо развит. Однако в Омске много промышленных предприятий, крупнейшим из которых является нефтеперерабатывающий завод. И наша гостиница выживала за счет групповых заездов в 100-150 номеров одновременно. Это инженеры и рабочие, которые приезжают в рабочую командировку, на семинар, обучение на нефтезаводе или другом предприятии.

              ВЗГЛЯД: Есть ли постояльцы в карантин? Насколько я знаю, у вас вынужден был остаться итальянец на время изоляции?

              Б. С.: Да.

              Итальянец, который у нас сейчас живет, в какой-то степени даже рад тому, что он сейчас не в Италии, а у нас в Омске. Он живет в роскошном номере на солнечной стороне, с шикарным видом на Иртыш, как на море. Каждое утро руководительница гостиницы делает ему завтрак.

              Она уже знает все нюансы итальянской кухни и его гастрономических предпочтений. Мы шутим, что как бы по окончанию карантина Людмила Валентиновна не стала Лючией.

              За итальянца исправно платит Газпром, это их специалист. Отправить его домой невозможно – все зарубежные авиаперевозки закрыты.

              Самое большое число посетителей за время карантина – шесть человек. Это командировочные из других городов. Но были периоды, когда итальянец жил в гостинице вообще один. Однако ради него одного, как и в более сытые времена, на ресепшене сидит специальный человек, приезжает прачечная для смены постельного белья. Также работает охранник, оператор видеонаблюдения, круглосуточный дежурный электрик, сантехник. Здание гостиницы большое, с тепловыми узлами и с вентиляционными камерами. Ничего нельзя бросать, даже если карантин, хотя понятно, что гостиница работает в минус.

              Закрытый кинотеатр тоже продолжает работать в минус. Во-первых, оттягивает зарплату, во-вторых, продолжают работать морозильные камеры, где хранятся продукты питания, часть кинооборудования, вентиляционные камеры.

              ВЗГЛЯД: Как гостиничный бизнес справится с выходом из карантина? Уже ведутся переговоры с компаниями о том, чтобы принять группы новых командировочных?

              Б. С.: Думаю, что быстрее всех из этого законсервированного состояния выйдет именно гостиница. Потому что все те командировки, которые были отменены в марте-апреле, все равно должны будут состояться. Технологические процессы на предприятиях ведь не отменишь.

              В Москве и Санкт-Петербурге, думаю, будет другая ситуация, потому что там посетители гостиниц в первую очередь туристы, в отличие от Омска.

              ВЗГЛЯД: Как ситуация с оплатой персонала в отеле решилась без кредита?

              Б. С.: Руководитель гостиницы собрала вокруг себя коллектив и задала конкретный вопрос: «Как мы будем жить дальше?». Как большая дружная семья, они приняли решение, что не будут часть сотрудников отправлять в отпуск, чтобы те ничего не получили. Они поступили друг с другом более человечно. Каждый будет выходить на работу в какие-то определенные периоды, и все понемножку, но будут получать зарплату.

              В этом заслуга руководителя гостиницы, которая смогла объединить и донести, что после тьмы наступает рассвет. Что после карантина все должны выйти на работу. А с персоналом с каждым годом все сложнее и у нас, и у коллег в регионах.

              Возможно, это в Москве и Санкт-Петербурге молодежь локтями выживает «стариков». Но из регионов молодежь уезжает, поэтому мы цепляемся за возрастных работников.

              У нас и в кинотеатре, и в гостинице молодежи мало. И мне с людьми, которым за 40, гораздо проще работать, чем с молодыми: другое воспитание, другая ответственность. Поэтому удивляюсь, когда говорят, что после 40 лет трудно найти работу. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............