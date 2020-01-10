Взгляд
10 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
Разделы

У рекордного роста авиаперевозок есть обратная сторона

Число авиапассажиров в России стремительно растетФото: Егор Алеев/ТАСС
2019 год продемонстрировал резкий рост пассажиропотока в гражданской авиации России. Это происходит в том числе потому, что стоимость авиабилетов за последние годы резко снизилась. У столь бурного развития есть обратная сторона, не самая приятная для авиаперевозчиков – но главное, что резервы для дальнейшего роста еще остаются. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

Алексей Алешковский, сценарист
Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
    Перейти а раздел…

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы
              Канада заявила о ракетном ударе Ирана по украинскому самолетуАмериканцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолетаУкраина выразила России протест из-за визита Путина в КрымЕще два россиянина стали долларовыми миллиардерами
              Джонсон оценил вероятность вины Ирана в крушении украинского самолетаТрамп пожаловался американцам на ЕвропуТимошенко сравнила жизнь на Украине с «95-м Кварталом»В России резко выросло число IT-преступлений
              Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в ИранеПалата представителей «торжественно» призвала запретить Трампу воевать с ИраномПрезидент Абхазии ответил на требование парламента о его отставкеБогатейшая женщина Африки объяснила российское гражданство

              авиакатастрофа в Тегеране


              Госдеп предположил причину крушения украинского Boeing

              гиперзвуковая ракета


              Опубликовано видео пусков «Кинжалов» в Черном море

              голливудская актриса


              Шэрон Стоун сравнила сильного Путина и хвастливого Трампа

              Видео

              глобальный кризис


              Когда мир окунется в новую рецессию

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              сша против ирана


              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              Итоги 2019 года


              Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Объективная реальность


              Святослав Шевченко: Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?

              У рекордного роста авиаперевозок есть обратная сторона

              Число авиапассажиров в России стремительно растет   10 января 2020, 10:20
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Николай Проценко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              2019 год продемонстрировал резкий рост пассажиропотока в гражданской авиации России. Это происходит в том числе потому, что стоимость авиабилетов за последние годы резко снизилась. У столь бурного развития есть обратная сторона, не самая приятная для авиаперевозчиков – но главное, что резервы для дальнейшего роста еще остаются.

              К концу года российские авиакомпании перевезут 126 млн человек, спрогнозировал вице-премьер Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту в середине ноября. Он напомнил, что в 2015 году услугами гражданской авиации воспользовались только 92 млн пассажиров, а в 2018-м – 116,2 млн.

              Как и годом ранее, динамика прироста пассажиропотока была двухзначной: за 11 месяцев она выросла к тому же периоду прошлого года на 10,6%. А такой показатель, как пассажирооборот гражданской авиации, за январь–ноябрь увеличился на 13%, достигнув круглой отметки – 300 млрд пассажиро-километров.

              Эти действительно впечатляющие достижения совершенно не «бьются» с базовой макроэкономической статистикой, которая показывает скромный рост ВВП России и совсем уж мизерный – реальных доходов населения. А если посмотреть на финансовые результаты авиакомпаний, то ситуация в отрасли пассажирских авиаперевозок может показаться и вовсе безрадостной. После «высокого» сезона летних отпусков убытки авиаторов за восемь месяцев составили 40 млрд рублей, что выше, чем объем убытков всего прошлого года (36 млрд рублей). Тем не менее рост авиаперевозок не схлопнулся и новых громких банкротств в отрасли не произошло. Почему?

              В прошлом году, когда пассажиропоток гражданской авиации уверенно рос на фоне галопирующих цен на топливо, многие предсказывали, что рано или поздно накопление убытков перевозчиков может привести к фатальным последствиям. Жалобы на дороговизну авиабилетов в России звучат регулярно, однако в реальном выражении (с поправкой на инфляцию и курс рубля) авиабилеты за последние несколько лет стали значительно дешевле, чем до девальвации 2014 года.

              Нужно отдавать отчет, что цены на авиабилеты в России находятся ниже реальной себестоимости примерно в два раза, подчеркивает гендиректор консалтинговой группы InfoMost Борис Рыбак. По его словам, демпинговые и ценовые войны, которые происходили со времен краха авиакомпании «Трансаэро» в октябре 2015 года, привели к тому, что цены на рынке сформировались крайне низкие. Это позволило перевозчикам, несмотря на снижение покупательской способности населения, интенсивно наращивать пассажиропоток.

              Обычная логика подсказывает, что рано или поздно такая ситуация неизбежно закончится, но коллапс все не желает наступать. «Эта странная ситуация не подкрепляется никакими макроэкономическими факторами. Одно время экономисты произносили умные слова про отложенный спрос, но сейчас и об этом перестали говорить, так что никаких объяснений происходящему на рынке нет», – констатирует Рыбак.

              Нельзя не признать, что за последние годы авиаперевозки перестали быть услугой премиальной категории. Об этом можно судить по динамике такого важного отраслевого показателя, как коэффициент авиационной подвижности – отношение количества отправленных пассажиров из аэропортов той или иной страны к численности ее населения. В 2008 году этот показатель для России был равен 0,31, что соответствовало уровню наименее развитых стран мира. Однако спустя десять лет, как следует из обзора российского рынка авиаперевозок в 2018 году, выполненного Центром стратегических исследований «Платформа XXI», он достиг значения 0,94. А это уже сопоставимо с рядом стран Европы.

              Летать в России действительно стали гораздо чаще, и следует признать, что авиаторы делают все возможное, чтобы спрос на их услуги оставался высоким.

              Истина в керосине

              И все же базовый набор факторов риска в гражданской авиации остается неизменным. Прежде всего это стоимость авиакеросина, на резкое подорожание которого перевозчики жаловались на протяжении всего 2018 года. Достучаться до правительства авиаторам удалось довольно быстро, и начиная с 1 августа 2019 года вступил в действие демпферный механизм финансовых компенсаций для авиакомпаний при условии, если экспортная цена на топливо с учетом затрат на логистику превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.

              Однако пока этот инструмент, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в большей степени оказал положительное психологическое воздействие на кредиторов авиакомпаний, а не на самих перевозчиков. Фактически, поясняет эксперт, авиакомпании ничего не получили: их издержки на топливо в 2018 году компенсированы не были, а в 2019 году цены на топливо не росли – соответственно и компенсации не было.

              В начале октября Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила правительству снизить планку демпфера с 48,3 до 40 тысяч рублей за тонну горючего, что соответствовало бы уровню конца 2017 года, когда цена на топливо резко пошла вверх. Это позволило бы перевозчикам получить реальные компенсации из бюджета, но в итоге принятие решения было отложено на 2020 год. Поэтому, полагают эксперты, проблемы гражданской авиации пока никуда не делись.

              По мнению Романа Гусарова, тот факт, что пассажиропоток российских авиакомпаний продолжает расти двухзначными темпами, как раз и указывает на проблемы в отрасли. «Авиакомпании наращивают перевозку, чтобы у них были оборотные средства для расчетов с контрагентами, но при этом не наращивают прибыль. Загрузка кресел уменьшается. Авиакомпании готовы летать с более низкой загрузкой, лишь бы не остаться без выручки. То есть увеличение объемов перевозок в нынешних условиях – это не показатель оздоровления, а признак пирамиды: за счет сегодняшних продаж гасятся вчерашние долги».

              Нынешняя ситуация в гражданской авиации напоминает тяжелое хроническое заболевание: пациент чувствует себя то лучше, то хуже, но причины заболевания никуда не уходят, считает Борис Рыбак. Обоснованность такого прогноза подтверждается и данными о задолженности перевозчиков: по данным АЭВТ, в 2018 году она составляла порядка 50 млрд рублей, а в 2019 году – уже 70 млрд. «Эти долги никуда не денутся. Рано или поздно это ударит по самым слабым игрокам», – говорит Рыбак.

              Одна из гипотез о том, почему коллапс до сих пор не случился, заключается в том, что авиаперевозчикам дают «дышать» нефтяные компании. Можно вспомнить, что череда банкротств российских авиаторов имела примерно одинаковую картину: остановка перевозчика начинается с того, что ему перестают заправлять самолеты. «У нефтяников ситуация сейчас неплохая, поэтому с их стороны какого-то давления, чтобы «придушить» авиакомпании, нет, – констатирует Борис Рыбак. – В результате пациент скорее жив, чем мертв: начинающийся низкий зимний сезон не предвещает потрясений».

              Верните хотя бы Египет

              В то же время практически общим местом всех экспертных прогнозов является утверждение, что авиабилеты в 2020 году будут дорожать. По мнению Романа Гусарова, рынок авиаперевозок по-прежнему ощущает эффекты девальвации рубля в 2014 году, когда себестоимость услуг авиакомпаний резко выросла из-за курсовой разницы и налогового маневра в нефтяной отрасли, который еще не завершен. Резкого повышения цен на авиабилеты, отмечает эксперт, рынок бы не пережил, но оно идет постепенно, причем опережающими инфляцию темпами – по 10-15% в год.

              «И пока авиакомпании не выйдут на уровень положительной рентабельности, цены будут расти, – прогнозирует Гусаров. – Судя по тому, что сейчас многие перевозчики проводят щедрые распродажи билетов на весну, процесс кредитования сегодняшнего дня за счет будущих пассажиров продолжается. Но повышение глубины продаж не бесконечно – в какой-то момент занимать у будущего уже не получится. За год финансовая ситуация у перевозчиков ухудшилась, а ожидаемая поддержка от государства так и не пришла. 2019 год оказался передышкой, но дальше все негативные тенденции будут продолжаться».

              При этом резервы потенциального спроса на авиаперевозки еще есть – и немалые.

              В первую очередь речь идет о массовых направлениях полетов, которые были закрыты по политическим причинам или из соображений безопасности – Украина, Египет и Грузия. Емкость этих рынков хорошо известна. За семь месяцев 2015 года, в преддверии запрета властей Украины на полеты российских перевозчиков, авиакомпании РФ обслужили на этом направлении, по данным АЭВТ, более полумиллиона пассажиров. В Египте в 2014 году побывали 3,1 млн россиян – основная их масса прилетала туда чартерными рейсами российских авиакомпаний. Совокупные потери от введенного в июле запрета на полеты в Грузию отечественные перевозчики оценили более чем в 1 млрд рублей.

              Восстановление полетов российских авиакомпаний на Украину сегодня выглядит наиболее проблематичным. Прямые перелеты в Грузию, возможно, вернутся в 2020 году. Но самым принципиальным является, конечно же, возобновление чартерных рейсов в Египет. На данный момент прямое авиасообщение с Египтом ограничивается рейсами из Москвы в Каир, но это направление нельзя назвать массовым.

              В октябре замминистра иностранных дел России Михаил Богданов говорил, что работа по возобновлению авиасообщения с курортами Египта продолжается. Возможно, это действительно произойдет в скором времени. В середине декабря египетское министерство транспорта сообщило, что все замечания российских экспертов по авиационной безопасности устранены. После этого российским инспекторам было направлено приглашение прибыть для финальной проверки уже в январе 2020 года.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............