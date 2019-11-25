Как проверяют здоровье гражданских летчиков?

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Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

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Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...

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Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
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              Как проверяют здоровье гражданских летчиков?

              		   25 ноября 2019, 19:30
              Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press
              Текст: Алексей Васильев

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              Довольно тщательно.

              24 ноября скончался второй пилот лайнера «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Анапу. В полете летчик почувствовал себя плохо, и командир решил посадить самолет на ближайшем аэродроме в Ростове-на-Дону. Там врачи скорой не успели помочь пилоту, он скончался. Причиной смерти СМИ назвали сердечный приступ.

              Сразу возникли вопросы к авиакомпании и качеству медкомиссий. В «Аэрофлоте» поспешили заявить, что 49-летнего летчика осмотрели перед полетом, как того требуют процедуры, а полгода назад он прошел плановую врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Все эти меры не выявили у него проблем со здоровьем. 

              Однако подобные комиссии не всегда хорошо работают – и об этом говорят даже сами пилоты. 

              «Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией принимаются всякие препараты, можно скрыть», - заявил, например, пилот Юрий Сытник.

              ВЛЭК

              Считается, что российская система допуска пилотов к работе – одна из самых жестких в мире. Пройти ВЛЭК нужно уже при поступлении в летное училище, причем в рамках той комиссии придется сдать тест на профпригодность у психолога. И очень важное значение имеет категория годности, указанная в военном билете – если она ниже «А», это может стать весомым препятствием для успешной летной карьеры.

              Отсюда и взялся такой страх перед ВЛЭК у отечественных пилотов. Сначала комиссия может преградить человеку путь в профессию, а затем – легко оборвать карьеру. Или на время прервать. Так что важность ВЛЭК трудно переоценить. 

              «Пройдя через передряги и найдя себя на новом месте, которое оказалось как минимум не хуже, чем работа в России, они, конечно же, не делали тайн из условий вновь обретенной работы. Мир авиации тесен, и в "прорубленное окно" потянулся ручей - кто-то ищет заработки, кто-то лучшие условия для жизни и работы (один только российский ВЛЭК может отбить мотивацию стать пилотом)», – последняя ремарка пилота Дениса Оканя в его посте о миграции российских летчиков за рубеж о многом говорит.

              Рядовому пилоту до 40 лет нужно проходить комиссию ежегодно. Причем каждые полгода – дополнительный осмотр, попроще. С 40-летнего возраста ВЛЭК ждет летчика уже каждые полгода, а каждые 2 года – большой осмотр, сродни тому, что проходят абитуриенты летных училищ.

              В общих чертах процедура следующая: сначала пилоту нужно сдать кучу анализов (их перечень может разниться в зависимости от возраста пациента, прежних диагнозов и подозрений врачей). Обычно в списке кровь, моча, рентген грудной клетки, ЭКГ, аудиометрия (проверяет слух). Затем идут 6 врачей: невролог, офтальмолог, ЛОР, хирург, терапевт и стоматолог. 

              Если пилот старше 40, к исследованиям добавляется биохимия, «велосипед» (врачи смотрят работу сердца при физических нагрузках), УЗИ, исследование сосудов головы, эзофагогастродуоденоскопия (так называется визуальный осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), а к врачам – психолог.  

              Все показатели пилотов должны быть в рамках нормы или в худшем случае иметь незначительные отклонения от нее. Есть и конкретный список заболеваний, при которых пилота сразу признают негодным к работе в небе. Он указан в одном из приложений к приказу Минтранса №50. 

              В общем, все довольно серьезно. «Валят» в основном по зрению, болезням носа и дыхательных путей, зубам и давлению. Кариес действительно может стать поводом для того, чтобы не выдать заключение – если в полете вдруг разболится зуб, лечить его будет некому. Нос тоже проблема – гайморит, синусит, фронтит – все это на высоте может иметь серьезные последствия. 

              «Рубануть могут везде. В зубе дырка? - Свободен! Лечиться! Ссадина на голове?- Марш на энцефалограмму! Кривая носовая перегородка? - Срочно делать рентген», – писал известный пилот и блогер Алексей Кочемасов.  

              Что касается глаз, то острота зрения должна быть 0,6 без коррекции и 1,0 – с коррекцией. Причем сейчас к этому вопросу, говорят, подходят либеральнее, чем раньше. 

              Но в целом ВЛЭК с годами ужесточили. Восьмидесятые-девяностые пилоты вспоминают с теплотой – то были времена приветливых бабушек в комиссиях, с которыми всегда можно было договориться. Если, конечно, показания были «в пределах погрешности». Сейчас же с этим сложнее – хоть взятки медикам и пытаются давать даже люди уровня главного пилота «Аэрофлота», это легко может стать достоянием общественности со всеми вытекающими последствиями.

              Кто-то пытается справиться своими силами. Для начала – заранее сходить на пробную комиссию, чтобы найти свои болячки. Залечить их. Но если с зубами и носом это довольно просто, то вот с давлением может быть хуже – в обычное время оно, предположим, в норме, а в кабинете врача во время ВЛЭК, решающей судьбу человека, может и подскочить. И вот здесь есть поле для хитростей – на авиафорумах есть множество историй и советов о том, как нормализовать пульс и давление непосредственно перед комиссией. Как раз об этом и говорил Юрий Сытник.      

              Предполетный медосмотр

              За рубежом его, как правило, нет. Предполетный медосмотр проходят только российские пилоты. По большей части, это простая формальность: летчики прибывают в аэропорт за час-два до вылета, затем идут в медпункт на так называемый «стартовый осмотр». В кабинете обычно находятся фельдшер и врач. Прием длится около пяти минут – проверяют пульс, температуру, давление. Попутно смотрят заключение ВЛЭК. «Заворачивают» очень редко – да и то в основном в тех случаях, когда летчик сам жалуется на самочувствие.

              В крупных аэропортах в медпункты выстраиваются очереди – медикам приходится смотреть по несколько десятков человек в час, поэтому ни о каких серьезных тестах говорить не приходится. На этом фоне многие думают, что инциденты с пьяными пилотами, о которых периодически становится известно, – следствие плохих медосмотров. Но на самом деле никто не мешает летчику взять в багаж бутылку водки и выпить ее уже в кабине – чемоданы экипажа на международных рейсах не досматривают, так что это не проблема. Как бы там ни было, споры о необходимости предполетных досмотров все еще ведутся. 

              В Европе правила несколько отличаются – только недавно Евросоюз ужесточил нормы предполетного медосмотра. Летчиков и бортпроводников теперь выборочно проверяют на алкоголь, а авиакомпании обязали внимательнее смотреть за психологическим состоянием своих сотрудников – после печального случая с рейсом 9525 Germanwings, когда находившийся в депрессии второй пилот намеренно направил самолет в гору. Тогда погибли все 150 человек на борту.


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