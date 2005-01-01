Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 00:21  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
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Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

          Россия придумала симметричный ответ на американские пошлины   22 мая 2018, 23:30
          Фото: Fred Greaves/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт - причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия?

          Россия хочет ввести пошлины в размере 537,6 млн долларов на товары из США стоимостью 3,16 млрд долларов, говорится в документе, поданном Москвой во Всемирную торговую организацию (ВТО). Мера может стать ответом на введенные Вашингтоном в конце марта сборы за импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

          Москва указала, что экспорт стали из России в США составляет 1,512 млрд долларов в год, алюминия - 1,646 млрд долларов. Соответственно, годовые пошлины на сталь оцениваются в 378,1 млн долларов, алюминий - 159,5 млн долларов. Иными словами, из-за американских пошлин российские металлурги вынуждены будут заплатить 536 млн долларов при экспорте товара. Ответными мерами Москва собирается ввести пошлины на американские товары на эквивалентную сумму. Брюссель, кстати, в ответ на пошлины от США на их сталь и алюминий, хочет сделать то же самое. Вот только для некоторых стран, в том числе для Евросоюза, действие установленных США пошлин на сталь и алюминий приостановлено до 1 июня. Россия же в список стран-исключений не вошла.

          Россия еще 19 апреля направила США запрос на проведение консультаций по мерам, компенсирующим потери российских экспортеров, которые вызваны повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня американских тарифных обязательств. В свою очередь США отказались проводить переговоры с Россией в рамках ВТО, заявив, что введенные пошлины на сталь и алюминий они не считают защитными мерами, отмечает «Интерфакс». В таком же духе США ответили и других членам ВТО, обратившимся в организацию. По правилам ВТО, на проведение консультаций дается месяц, но договориться за это время не удалось. «Поэтому исходим из того, что у России есть право на дальнейшие шаги, необходимые для введения ответных мер. Через 30 дней после такого уведомления у России появится право ввести ответные меры, эквивалентные ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия», - пояснило Минэкономразвития. 

          Российские пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои. На что и насколько вырастут пошлины, пока неизвестно. Какие же американские товары в теории могут подорожать благодаря ответным пошлинами России?

          По данным ФТС, товарооборот между США и Россией в 2017 году составил 23,1 млрд долларов. Россия экспортировала за океан товаров на 10,6 млрд долларов, а импортировала из США на 12,5 млрд. Пошлины предполагается ввести в отношении товаров стоимостью 3,16 млрд долларов – это четверть от общего объема американского импорта в Россию.

          В структуре экспорта из США в Россию почти треть или 3,6 млрд долларов приходится на скрытый раздел. Но он в основном не связан с поставками товаров, а касается оплаты услуг, финансовых операций, выплаты дивидендов и т.п., поэтому повышение пошлин скрытый раздел не затронет, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Вторым важным разделом американского экспорта в Россию являются машины, оборудование и аппаратура – это почти четверть от общих поставок или 2,9 млрд долларов.

          «На мой взгляд, именно на этот раздел придется основная сила ответного удара по американской промышленности со стороны России», – говорит Жарский. Удорожание этой продукции за счет роста пошлин, конечно, приведет к росту расходов в реальном секторе страны. А американскую продукцию с высокой добавленной стоимостью покупают не только «дочки» американских компаний, работающих в России, но и российские промышленные предприятия.

          «Если ввозные пошлины будут повышены на импортное оборудование, которое невозможно технологически заменить, то это неизбежно приведет к расходам уже российских предприятий, к росту себестоимости их продукции и снижению конкурентоспособности», – предупреждает собеседник. Чтобы избежать такой ситуации, можно вводить пошлины адресно, считает он.

          Болезненно для российской экономики может оказаться и повышение пошлин на продукцию химической промышленности (1,6 млрд долларов), пластмассы (441 млн долларов), металлы и изделия из них (422 млн долларов). Например, продукция химической промышленности взаимосвязана с производством лекарств. «Многие лекарства в России производятся американской Novartis или под ее надзором, и было бы очень страшно, если бы гражданам пришлось заплатить втридорога за лекарства, компоненты для которых обложили пошлиной. Это была бы парадоксальная борьба граждан РФ с экономикой США», – говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер».

          США также поставляют на российский рынок пищевые продукты (всякие сладости, порошки для крема и желе, сиропы, белковые концентраты и т.д.), табак и напитки в общей сложности на 307 млн долларов.  Понятно, что пошлины на эту категорию товаров приведут к росту их стоимости. Россияне встанут перед выбором – перейти на альтернативный, например, европейский алкоголь и табак, либо платить больше за то, что он произведен за океаном.

          Американских продуктов питания россияне потребляют совсем немного. «В отношении большинства из них ограничения на ввоз уже действуют. Но у тех товаров, что остались, зачастую нет заменителей, производимых в России, поэтому вводить пошлины нецелесообразно», – считает Дмитрий Жарский.

          Россия также закупает американские соевые бобы, которые используются для производства кормов и в пищевой промышленности. Заместить подорожавшие поставки соевых изолятов и соевого белка из США за счет, к примеру, сои из Латинской Америки будет не так просто. Особенно учитывая дефицит по соевым бобам в районе 4 млн тонн в России, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. С другой стороны, пошлины могут подтолкнуть к развитию внутри России производства альтернативного сырья.

          Еще одна значимая статья американского экспорта в Россию – транспортные средства, закупленные в прошлом году на 1,5 млрд долларов. И речь здесь не идет не об американских импортных автомобилях – спрос на них в России крайне низок. Речь о покупке российскими перевозчиками самолетов и вертолетов. Безусловно, у американских Boeing и Sikorsky есть конкуренты в Евросоюзе и в России, которые производят похожий транспорт. Проблема в том, что у ряда российских перевозчиков есть долгосрочные контракты на поставку американских бортов, и для них повышение пошлин может быть крайне губительно, говорит Жарский.

          Любые торговые ограничения – это палка о двух концах. С одной стороны, Россия должна ответить на удар по российским металлургам. С другой – неизбежен рост издержек у российской промышленности и россиян при покупке американской продукции, попавшей под ответную «раздачу».

          Однако Россия это уже проходила на примере введения продовольственного эмбарго, которая серьезно затронула европейских сельхозпроизводителей. И одним из положительных итогов стал не просто рост производства продуктов питания в самой России, но и реальные результаты импортозамещения.  

          «Несколько лет назад были пролоббированы беспрецедентно выгодные условия для предприятий сельского хозяйства - эмбарго, субсидии, недорогие бюджетные кредиты. Теперь на очереди производители машин и оборудования, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность», – говорит Антонов.

          Вырученные от американцев дополнительно за счет повышения пошлин 536 млн долларов могут пустить на поддержку тех российских предприятий, которые американские меры могли задеть. Также пошлины могут стимулировать открытие новых производств. Заградительные пошлины на поддержанные иномарки в свое время привели к появлению в нашей стране крупнейших автосборочных заводов ведущих мировых компаний.


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