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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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          Российским спутникам необходим технологический прорыв

          Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базы   24 апреля 2018, 11:02
          Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник?

          Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, с сожалением заметил замглавы Россвязи Игорь Чурсин. По его словам, замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс. «С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства», – сказал он.

          Однако зависимость от иностранных комплектующих по-прежнему высока. Это, по его словам, создает трудности при производстве новых российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете «Протон». В 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году – «Экспресс АМУ-4».

          Фактически Чурсин расписался в том, что Россия не способна самостоятельно создавать спутники. Неужели Россия ничего не делает, чтобы исправить ситуацию и избавиться от этой импортной зависимости?

          Еще три года назад, когда началась санкционная война США против России, стало понятно, что производители новых российских спутников могут столкнуться с серьезными проблемами. Потому что электронно-компонентная база в наших спутниках еще тогда до 75% была импортной. Причем основную часть базы закупали именно в США, потому что, как ни крути, но именно американские радиоэлементы были и остаются наиболее лучшими по качеству.

          Проблема лишь в том, что с 2014 года американская электроника по военной и космической части в Россию не поставляется. «Она находится под режимом ITAR – на каждую поставку требуется получение лицензии Государственного департамента США. Получить американскую электронику можно только обходными путями, с высокими рисками», – говорит проектный менеджер кластера передовых производственных, ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Иван Косенков.

          В итоге электронику Россия теперь может закупать в Азии, а также производить сама или вместе с европейцами, которые пытаются локализовать некоторые производства.

          Сегодня российские космические аппараты в значительной мере используют электронику, производимую в Европе, отмечает Косенков. Россия пошла по пути создания совместных предприятий с европейскими партнерами. В частности, в России работает СП, созданное космическим отделением европейского Airbus DS и российскими РКК «Энергия» и Российскими космическими системами. Европейская компания по созданию спутниковых систем Thales Alenia Space имеет СП с ИСС им. Решетнева, которое производит оборудование для российских телекоммуникационных космических аппаратов.

          Зависимость от импортных деталей по-прежнему огромна. Как отмечает Косенков, перспективные спутники наблюдения за Землей «Канопус-В», производимые ВНИИЭМ, в значительной мере базируются на разработках английской компании SSTL. Полезные нагрузки, то есть та часть спутника, которая обеспечивает выполнение его целевых функций для отечественных аппаратов связи, разработки РКК «Энергия» и ИСС им. Решетнева поставляются целиком европейскими компаниями – Airbus и Thales Alenia Space соответственно.

          А вот китайские компоненты, по отзывам предприятий отрасли, пока не могут обеспечить конкурентоспособность создаваемых российских космических средств, указывает Косенков.

          Конечно, наилучшим выходом было бы создание собственной электроники на замену иностранной, однако заместить всю микроэлектронику в принципе невозможно. И не только потому, что это требует огромных инвестиций, но и потому, что в этой сфере Россия в целом серьезно отстала. И теперь ей приходится в сжатые сроки совершать технологический прорыв, который другие страны проходили постепенно в предыдущие десятилетия.

          «Создание собственной электронно-компонентной базы – это вопрос промышленной безопасности страны, который обещают решить за 3–4 года, но эти обещания мы слышим уже много лет. В этом одна из причин отставания России в космической сфере в последние годы. Например, использование отечественных узлов приводит к существенному увеличению массы космических аппаратов», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Так, в Минобороны РФ ранее отмечали, что проблемы с импортозамещением по линии электронной компонентной базы привели к значительному увеличению массы перспективных спутников связи «Сфера-В». Ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара-А5» оказались просто не в состоянии вывести на высокоэллиптическую орбиту спутники этого типа в новой, российской комплектации.

          Кроме того, российские детали оказываются зачастую еще и дороже импортных аналогов в силу небольших объемов производства, рассчитанных лишь на нужды внутреннего, а не мирового рынка.

          «В принципе, заместить можно все. Другой вопрос – стоимость таких решений. Готовы ли гражданские операторы космических средств к тому, что спутники будут стоить в 1,5 раза дороже, а их надежность может снизиться? Можно также перенести и разработку, и производство в Россию, но на это понадобятся огромные денежные средства. При этом продукция будет конкурентоспособна только в рамках бизнес-модели госзакупок, и о выходе на международный рынок придется забыть на достаточно продолжительное время», – говорит Иван Косенков из фонда «Сколково».

          Поэтому использование зарубежной электроники выгодно в первую очередь самой российской космической промышленности, а переход на отечественные детали, скорее всего, значительно ударит по их ценовой эффективности, добавляет он.

          Однако это не значит, что надо отказаться от импортозамещения. Cпутник состоит из огромного числа деталей, и каждая имеет свою производственную судьбу и степень важности. Что-то Россия может заместить сама, а где-то самостоятельно без иностранных ноу-хау не справится.

          По мнению генерального директора компании «Ангстрем» Сергея Воронцова,

          основная сложность заключается в создании центральных процессоров и памяти, компетенцией по выпуску которых обладают всего несколько компаний в мире.

          «Все остальное, а это порядка 90–95% микросхем, можно выпускать в России», – считает он.

          Постепенно российским компаниям все же удается создать реальную замену важным узлам. Например, два года назад зеленоградский «НИИМЭ и Микрон» (входит в АФК «Система») смог импортозаместить поставку радиационно-стойких интегральных микросхем для навигационных спутников третьего поколения ГЛОНАСС-К. И там продолжают работать над снижением зависимости от иностранной электронной компонентной базы.

          «В конце прошлого года «Ангстрем» сдала масштабный ОКР по созданию серии силовой электроники, 95 типов транзисторов, в том числе для космической техники. По оценкам Минпромторга, эти транзисторы заменяют более 1000 наименований иностранных аналогов. Наши транзисторы могут использоваться в системах управления как ракетоносителей, так и самих орбитальных аппаратов», – рассказывает врио генерального директора российской компании «Ангстрем», выпускающей порядка 2 тыс. наименований радиационно-стойкой микроэлектроники, рассчитанной на работу в условиях космоса, Сергей Воронцов.

          В 2016 году «Ангстрем» сдала целый комплект «космических» микросхем: периферийный процессор «Спутник», мультиплексор и три типа аналого-цифровых преобразователей. Эти микросхемы могут использоваться как в комплекте, так и по отдельности.

          «Наши микросхемы на основе базовых матричных кристаллов уже используются при создании бортового оборудования и систем управления метеорологических спутников. Вообще, все предприятия Роскосмоса используют элементную базу производства «Ангстрем», – говорит Воронцов.

          Работы в этом направлении ведут также резиденты кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково». Так, компания «Цифровые решения» проектирует ЭКБ и радиоэлектронную аппаратуру для космических применений, ОКБ «Пятое поколение» также ведет ряд перспективных работ, которые в перспективе позволят создавать конкурентоспособную космическую технику. Компания «СПУТНИКС» взяла курс на самостоятельную разработку бортовых систем для своих спутников. И с каждым годом таких примеров становится все больше.

          «Сейчас происходит коренная перестройка отечественной радиоэлектронной промышленности. Критическая зависимость от иностранной электроники постепенно будет снижаться»,

          – считает Андриевский. Основанием для этого является то, что прошедшим летом Минпромторг выделил на ОКР по линии электроники почти 3 млрд рублей. Речь идет об импортозамещении в ОПК и создании аналогов радиоэлектронных компонентов из США, Германии, Японии и Тайваня.

          Руководство ИСС имени академика Решетнева в прошлом году заявило, что планирует разработать полностью импортонезависимый спутник «ГЛОННАС-К2» к 2021 году.

          «Первый полностью российский спутник нам обещают через три–четыре года. Однако заместить абсолютно все невозможно, да и не нужно. Есть ряд электронных компонентов, которые можно продолжать спокойно закупать, поскольку они не попадают в категорию запрещенных к поставкам в Россию», – заключает Андриевский.


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