Пересмотр прогноза рейтинга России сделан в очень подходящий момент

Теперь все три международных рейтинговых агентства признали устойчивость российской экономики. Moody's сделало это последним и аккурат в преддверии очередных антироссийских санкций со стороны США. Пока повысили только прогноз, а не сам суверенный рейтинг России, однако есть ряд обстоятельств, которые уже в этом году заставят агентства признать успехи российской экономики.

Уже третье международное рейтинговое агентство – Moody's – повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Ва1. Агентство наконец признало, что Россия успешно справилась с шоковым падением нефтяных цен и введением западных санкций, хотя это стало понятно еще год назад. Российские налоговые и экономические структуры стали более жизнеспособны, страна стала устойчивее к внешним шокам – как к геополитическому воздействию, так и к снижению цен на нефть (благодаря сделке ОПЕК+), отмечают аналитики Moody's.

Ранее два других агентства – Fitch и S&P – тоже стали оценивать Россию более положительно. В прошлом году они пересмотрели прогнозный показатель в отношении суверенного рейтинга России со «стабильного» до «позитивного».

И все это произошло в преддверии новой порции санкций со стороны США. Мало того, что Вашингтон готовит новый черный список в отношении российских бизнесменов, так еще и грозит ограничить покупку бумаг российского суверенного долга.

На самом деле западные агентства запаздывают с признанием успехов российской экономики. Еще в прошлом году она показала явную стойкость и уже давно заслужила не просто пересмотр прогноза в лучшую сторону, а повышение рейтинга до инвестиционного уровня. Агентства торопились лишь со снижением рейтингов России, когда произошло шоковое падение цен на нефть и началась санкционная война со стороны Запада. С повышением – медлят.

«Разве это нормально, что у Мексики рейтинг на целых четыре ступени выше, чем рейтинг России, по версии того же Moody's? Инвесторы, которые голосуют деньгами, являются более честными судьями в этом споре, чем рейтинговые агентства», – говорит Петр Пушкарев из ГК «ТелеТрейд». Мексике с более высоким рейтингом привлекать займы в долларах, выпуская еврооблигации, намного сложнее, чем России, где спрос на рублевые активы в облигациях превышает предложение на каждом аукционе в два–три раза. Это значит, что у инвесторов доверия к России куда больше, чем к Мексике.

«Инвестиционный рейтинг мы, конечно, заслужили», – согласен Пушкарев. Однако рейтинговые агентства сначала переждут такой волнительный момент, как новые санкции США, потом посмотрят на динамику экономических и финансовых показателей России еще полгода после начала восстановительного роста – и только тогда, вероятно, примут решение о повышении рейтинга. «Но сейчас уже сам факт положительного пересмотра – добрый знак для России, и он сделан в очень подходящий момент, как бы даже в пику теме новых санкций», – считает аналитик.

В этом году рейтинговые агентства уже не смогут долго сдерживать назревшее повышение рейтинга РФ. И даже санкции этому не помешают.

«Санкции США в отношении возможного запрета на покупку американцами российского госдолга в принципе видятся нами как маловероятные, а в случае введения – неэффективные. Мнение Moody's лишь стало дополнительным подкреплением такой позиции», – говорит Константин Бушуев из «Открытие Брокер».

«Сохранения позитивных экономических тенденций в этом году будет достаточно для того, чтобы агентство подняло рейтинг России на одну ступень до инвестиционного уровня, даже в случае расширения санкций со стороны США», – считает Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс». Учитывая, что агентства изменяют рейтинги раз в полгода, этого можно ожидать во второй половине 2018 года.

В этом духе высказался министр финансов Антон Силуанов. Это только начало, так как есть все предпосылки для дальнейших положительных решений по суверенному рейтингу РФ, согласился глава ВТБ Андрей Костин. Экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, а пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике, отметил также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В рамках 2018 года мы ожидаем рост ВВП страны в районе 2–2,2%, дальнейшее снижение ставок в экономике, что стимулирует инвестиционную активность, сохранение инфляции ниже цели ЦБ на уровне 4%, – говорит Зварич. – Бюджет по итогам года, скорее всего, будет закончен с минимальным дефицитом, а при позитивном развитии событий и с некоторым профицитом. При этом продолжат расти различные сектора экономики, в частности АПК, возобновится позитивная динамика и в промпроизводстве».

Все это не оставит иного выбора агентствам, кроме как поднять рейтинг России. Следом повысятся рейтинги российских компаний и банков. Иностранные инвесторы тоже не смогут устоять в стороне.

Повышение рейтинга до инвестиционного уровня означает, что автоматически в Россию придут инвестиции ряда крупных фондов в тот же фондовый рынок. Это фонды, которые ориентированы на облигации стран исключительно с инвестиционным рейтингом. Хотя на самом деле далеко не все смотрят на рейтинги международных агентств. Другие инвесторы больше ориентируются на уровень долга, который у России продолжает оставаться низким, указывает Зварич.

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К тому же все понимают, что агентства медлят с повышением рейтинга формально – по причине наличия санкций в отношении РФ. И когда Moody's во второй половине года поднимет рейтинг России до инвестиционного уровня, реально это решение будет ожидаемым и уже будет заложено в котировки российских акций и в курс российского рубля.