СВО становится творческим ресурсом отечественного кино

Tекст: Ольга Андреева

25 февраля в главном премьерном кинотеатре столицы «Каро 11 Октябрь» состоялся первый показ фильма «Малыш». Этот фильм стал уже третьей попыткой режиссера Андрея Симонова отразить на экране военные действия России на Украине. Первый свой фильм о СВО «20/22» Симонов выпустил в 2024 году, став заодно и первым режиссером, который вообще решился на подобный шаг.

Первый фильм Симонова получился не то чтобы плохим. В нем явно была видна сильная режиссерская работа. Но отразилось общее настроение киносреды того периода, которая после начала СВО пережила то, что психологи вежливо называют когнитивным шоком. Чувствовалось, что сценаристы не очень понимают, что писать, а актеры – что играть. Сам Симонов признавался, что с работой и набором команды для «20/22» были проблемы – актеры боялись впасть в немилость у «либерально настроенных» продюсерских компаний. В результате картина вышла неплохой, но точно далекой от идеала.

Второй подход к снаряду под названием «фильм об СВО» состоялся в 2025 году, когда Симонов выпустил на экраны сериал «Свои». Тут уже многое получилось значительно лучше. Актеры отлично понимали свои задачи, точно и глубоко рисовали образы, мастерски вели диалоги. Снова подкачал сценарий – слишком простой и прямолинейный.

Новый фильм Симонова снят на основе не личных фантазий сценаристов, а на вполне реальном материале. Академия творческих индустрий «Меганом» чуть ли не с самого начала спецоперации запустила программу #СВОеКИНО». Ее задачей стали сбор и творческая обработка личных историй участников боевых действий, которые в будущем могут стать основой для создания документального и игрового кино о СВО.

Смирнов пошел за сюжетом именно в «Меганом» и не ошибся. Там он натолкнулся на историю одного из самых молодых ополченцев ДНР, который ушел на фронт в 18 лет. Парня зовут Павел Черток, но на передовой он получил позывной «Малыш». После нескольких лет на фронте, десятков штурмов и трех ранений в 2024 году герой стал участником программы #СВОеКИНО». Именно его история и легла в основу сюжета фильма. Более того, Черток стал соавтором сценария и даже сыграл второстепенную роль.

Фильм «Малыш» и в самом деле овеян настоящим ветром войны. Например, главная музыкальная тема фильма – песня «Высота» – была написана непосредственным участником боевых действий, музыкантом из ЛНР Сергеем Нихаенко, по личным воспоминаниям. В тексте даже названия позиций, где шли бои, совершенно реальны.

До сих пор такого внимательного и бережного отношения к живым материалам с фронта в кино не наблюдалась. Но в этом случае работа сделана честно и на совесть.

С первых минут в фойе кинотеатра стало понятно, насколько изменилась аудитория подобного кино. Старый добрый «Октябрь» кипел и бурлил. Сотни три почетных зрителей и представителей киносообщества клубились в плотной толпе вокруг красной дорожки, куда выходили актеры и представители киногруппы для интервью. Десятки съемочных команд от разных телеканалов густо облепляли участников фильма. Вокруг толпились режиссеры и актеры, пришедшие поддержать коллег.

Вот мелькнуло лицо Андрея Мерзликина, вон там, впереди, Денис Майданов, вот мимо прошел Алексей Кравченко. Сказать, что никакой опаски за карьеру в этом празднике всеобщей дружбы не ощущалось, – значит не сказать ничего. То испуганное, нервическое напряжение, которое сопровождало первые премьеры военных фильмов, наконец исчезло. На лицах людей явственно читается настроение праздника, которое появляется в момент больших профессиональных удач.

Сам Андрей Симонов, мало кем узнаваемый, мечется по фойе со счастливой улыбкой на лице. Объятия, пожимания рук, поцелуи встречных знакомых – все говорит о том, что сообщество приняло новую работу самого большого смельчака нашего кино, а сам он доволен тем, что сделал. Когда публика наконец начинает занимать места в зале, над пустой еще сценой на огромном экране появляются первые кадры небольшого фильма о фильме, описывающего сам процесс съемок «Малыша».

Ольга Андреева/ВЗГЛЯД

«Фильм снимался в Мариуполе, на "Азовстали" в том числе, – говорит с экрана актриса Полина Агуреева, играющая в фильме одну из главных ролей. – И когда я все это впервые увидела – "Азовсталь", руины, – я подумала, что вот в Москве ведь живут люди, которые даже не представляют, что это такое – война. Там кафе, рестораны, праздники. А здесь смертью пахнет. Но это надо знать. Знать всем».

«Этот фильм будет отличаться тем, что он будет про человека, – говорит еще один участник проекта, – про любовь, про дружбу. И, страшное слово, про войну».

«Нет, мы не участвовали в военных действиях, – говорит один из создателей фильма. – Но рядом с нами на съемочной площадке были реальные бойцы, которые прошли через боевые действия. Они нам рассказывали, как это все в реальности происходит. Ты постепенно действительно погружаешься в эту неповторимую атмосферу. И начинаешь понимать, что это вообще такое».

И вот, наконец, представление нового фильма начинается. На сцену выходит сенатор от ДНР Александр Волошин. Он приносит извинения от имени главы республики Дениса Пушилина за то, что дела помешали ему присутствовать на премьере, и зачитывает его обращение к зрителям: «Дорогие друзья, приветствую вас на премьере фильма, который снимался на донецкой земле. Такие картины несут с собой особую боль и особую надежду. Мы учимся рассказывать свои истории средствами большого кино. Уверен, этот фильм никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события – на территории Донецкой народной республики. Особенно важно, что в основе сюжета – история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнило войны».

К микрофону выходит звезда «Малыша», молодой актер Глеб Калюжный. Вообще-то его быть здесь не должно. Буквально через три дня после окончания съемок «Малыша» он ушел на срочную службу в армию. Но на такой важный праздник его все-таки отпустили. Калюжный не стал тратить время и сказал главное: «Хочется пожелать всем мирного неба над головой и приятного просмотра!»

И вот, наконец, гаснет свет и начинается кино. С первых же кадров видно, что перед зрителями настоящая большая работа мастера. Все предыдущие ошибки были учтены. Огромный успех – это, безусловно, сценарий, написанный командой, состоящей из самого режиссера Андрея Симонова, Рината Есеналиева, Кирилла Имашева и других сценаристов. Прекрасная работа актеров и точный кастинг. Кроме Калюжного, в фильме снимаются Олег Васильков, Полина Агуреева, Иван Алексеев, Сергей Уманов, Гаврил Менкяров, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.

Никакой навязчивой идеологии в фильме нет. Действие развивается естественно и органично. Перед нами самое начало СВО – то самое роковое 24 февраля 2022 года.

Малыш (Глеб Калюжный), который пока еще просто донецкий парень Денис, начинающий музыкант, живет в распавшейся семье. Отец (Сергей Уманов) по-прежнему любит бывшую жену (Полина Агуреева) и сына Глеба (Денис Чуп). Они оба теперь живут в Мариуполе. После начала спецоперации отец отзывается на призыв, идет защищать Донбасс, а заодно спасать из осажденного Мариуполя любимую жену Марину.

Дениса отцовский пафос трогает мало. У него есть шанс прорваться на большую сцену в Москве. Он пытается уехать, но на границе получает известие о том, что отец погиб. Так Денис уходит на фронт и превращается Малыша.

Живые, настоящие до слез диалоги, лица, искаженные войной и постоянной близостью смерти, музыка за кадром – все это неизменно попадает в точку, вызывает полное доверие зрителя.

Перед нами уже не «кино для своих», снятое по принципу «кто знает, тот поймет», а настоящая большая киноработа. Судя по бешеным аплодисментам зала в конце просмотра, зрители это отлично поняли.

Похоже, военное кино о событиях на Украине вышло из детского состояния первой робкой и настороженной попытки. Киносообщество, наконец, освоило тему и обнаружило в ней колоссальный ресурс для вдохновения. С этим радостным фактом можно поздравить нас всех. Потому что за первой ласточкой успеха должны последовать и другие работы такого же качества и той же степени искренности.