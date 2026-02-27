  • Новость часаГубернатор Хинштейн опроверг слухи о многочисленных жертвах при атаке беспилотников
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 17:20 • Культура

    СВО становится творческим ресурсом отечественного кино

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Андреева

    В российский прокат вышла военная драма «Малыш», посвященная первым дням начала спецоперации. Премьера кинокартины продемонстрировала, что кино о событиях на Украине вышло из детского состояния и как изменилось общее настроение киносреды по отношению к СВО.

    25 февраля в главном премьерном кинотеатре столицы «Каро 11 Октябрь» состоялся первый показ фильма «Малыш». Этот фильм стал уже третьей попыткой режиссера Андрея Симонова отразить на экране военные действия России на Украине. Первый свой фильм о СВО «20/22» Симонов выпустил в 2024 году, став заодно и первым режиссером, который вообще решился на подобный шаг.

    Первый фильм Симонова получился не то чтобы плохим. В нем явно была видна сильная режиссерская работа. Но отразилось общее настроение киносреды того периода, которая после начала СВО пережила то, что психологи вежливо называют когнитивным шоком. Чувствовалось, что сценаристы не очень понимают, что писать, а актеры – что играть. Сам Симонов признавался, что с работой и набором команды для «20/22» были проблемы – актеры боялись впасть в немилость у «либерально настроенных» продюсерских компаний. В результате картина вышла неплохой, но точно далекой от идеала.

    Второй подход к снаряду под названием «фильм об СВО» состоялся в 2025 году, когда Симонов выпустил на экраны сериал «Свои». Тут уже многое получилось значительно лучше. Актеры отлично понимали свои задачи, точно и глубоко рисовали образы, мастерски вели диалоги. Снова подкачал сценарий – слишком простой и прямолинейный.

    Новый фильм Симонова снят на основе не личных фантазий сценаристов, а на вполне реальном материале. Академия творческих индустрий «Меганом» чуть ли не с самого начала спецоперации запустила программу #СВОеКИНО». Ее задачей стали сбор и творческая обработка личных историй участников боевых действий, которые в будущем могут стать основой для создания документального и игрового кино о СВО.

    Смирнов пошел за сюжетом именно в «Меганом» и не ошибся. Там он натолкнулся на историю одного из самых молодых ополченцев ДНР, который ушел на фронт в 18 лет. Парня зовут Павел Черток, но на передовой он получил позывной «Малыш». После нескольких лет на фронте, десятков штурмов и трех ранений в 2024 году герой стал участником программы #СВОеКИНО». Именно его история и легла в основу сюжета фильма. Более того, Черток стал соавтором сценария и даже сыграл второстепенную роль.

    Фильм «Малыш» и в самом деле овеян настоящим ветром войны. Например, главная музыкальная тема фильма – песня «Высота» – была написана непосредственным участником боевых действий, музыкантом из ЛНР Сергеем Нихаенко, по личным воспоминаниям. В тексте даже названия позиций, где шли бои, совершенно реальны.

    До сих пор такого внимательного и бережного отношения к живым материалам с фронта в кино не наблюдалась. Но в этом случае работа сделана честно и на совесть.

    С первых минут в фойе кинотеатра стало понятно, насколько изменилась аудитория подобного кино. Старый добрый «Октябрь» кипел и бурлил. Сотни три почетных зрителей и представителей киносообщества клубились в плотной толпе вокруг красной дорожки, куда выходили актеры и представители киногруппы для интервью. Десятки съемочных команд от разных телеканалов густо облепляли участников фильма. Вокруг толпились режиссеры и актеры, пришедшие поддержать коллег.

    Вот мелькнуло лицо Андрея Мерзликина, вон там, впереди, Денис Майданов, вот мимо прошел Алексей Кравченко. Сказать, что никакой опаски за карьеру в этом празднике всеобщей дружбы не ощущалось, – значит не сказать ничего. То испуганное, нервическое напряжение, которое сопровождало первые премьеры военных фильмов, наконец исчезло. На лицах людей явственно читается настроение праздника, которое появляется в момент больших профессиональных удач.

    Сам Андрей Симонов, мало кем узнаваемый, мечется по фойе со счастливой улыбкой на лице. Объятия, пожимания рук, поцелуи встречных знакомых – все говорит о том, что сообщество приняло новую работу самого большого смельчака нашего кино, а сам он доволен тем, что сделал. Когда публика наконец начинает занимать места в зале, над пустой еще сценой на огромном экране появляются первые кадры небольшого фильма о фильме, описывающего сам процесс съемок «Малыша».

    (Ольга Андреева/ВЗГЛЯД)

    Ольга Андреева/ВЗГЛЯД

    «Фильм снимался в Мариуполе, на "Азовстали" в том числе, – говорит с экрана актриса Полина Агуреева, играющая в фильме одну из главных ролей. – И когда я все это впервые увидела – "Азовсталь", руины, – я подумала, что вот в Москве ведь живут люди, которые даже не представляют, что это такое – война. Там кафе, рестораны, праздники. А здесь смертью пахнет. Но это надо знать. Знать всем».

    «Этот фильм будет отличаться тем, что он будет про человека, – говорит еще один участник проекта, – про любовь, про дружбу. И, страшное слово, про войну».

    «Нет, мы не участвовали в военных действиях, – говорит один из создателей фильма. – Но рядом с нами на съемочной площадке были реальные бойцы, которые прошли через боевые действия. Они нам рассказывали, как это все в реальности происходит. Ты постепенно действительно погружаешься в эту неповторимую атмосферу. И начинаешь понимать, что это вообще такое».

    И вот, наконец, представление нового фильма начинается. На сцену выходит сенатор от ДНР Александр Волошин. Он приносит извинения от имени главы республики Дениса Пушилина за то, что дела помешали ему присутствовать на премьере, и зачитывает его обращение к зрителям: «Дорогие друзья, приветствую вас на премьере фильма, который снимался на донецкой земле. Такие картины несут с собой особую боль и особую надежду. Мы учимся рассказывать свои истории средствами большого кино. Уверен, этот фильм никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события – на территории Донецкой народной республики. Особенно важно, что в основе сюжета – история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнило войны».

    К микрофону выходит звезда «Малыша», молодой актер Глеб Калюжный. Вообще-то его быть здесь не должно. Буквально через три дня после окончания съемок «Малыша» он ушел на срочную службу в армию. Но на такой важный праздник его все-таки отпустили. Калюжный не стал тратить время и сказал главное: «Хочется пожелать всем мирного неба над головой и приятного просмотра!»

    И вот, наконец, гаснет свет и начинается кино. С первых же кадров видно, что перед зрителями настоящая большая работа мастера. Все предыдущие ошибки были учтены. Огромный успех – это, безусловно, сценарий, написанный командой, состоящей из самого режиссера Андрея Симонова, Рината Есеналиева, Кирилла Имашева и других сценаристов. Прекрасная работа актеров и точный кастинг. Кроме Калюжного, в фильме снимаются Олег Васильков, Полина Агуреева, Иван Алексеев, Сергей Уманов, Гаврил Менкяров, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.

    Никакой навязчивой идеологии в фильме нет. Действие развивается естественно и органично. Перед нами самое начало СВО – то самое роковое 24 февраля 2022 года.

    Малыш (Глеб Калюжный), который пока еще просто донецкий парень Денис, начинающий музыкант, живет в распавшейся семье. Отец (Сергей Уманов) по-прежнему любит бывшую жену (Полина Агуреева) и сына Глеба (Денис Чуп). Они оба теперь живут в Мариуполе. После начала спецоперации отец отзывается на призыв, идет защищать Донбасс, а заодно спасать из осажденного Мариуполя любимую жену Марину.

    Дениса отцовский пафос трогает мало. У него есть шанс прорваться на большую сцену в Москве. Он пытается уехать, но на границе получает известие о том, что отец погиб. Так Денис уходит на фронт и превращается Малыша.

    Живые, настоящие до слез диалоги, лица, искаженные войной и постоянной близостью смерти, музыка за кадром – все это неизменно попадает в точку, вызывает полное доверие зрителя.

    Перед нами уже не «кино для своих», снятое по принципу «кто знает, тот поймет», а настоящая большая киноработа. Судя по бешеным аплодисментам зала в конце просмотра, зрители это отлично поняли.

    Похоже, военное кино о событиях на Украине вышло из детского состояния первой робкой и настороженной попытки. Киносообщество, наконец, освоило тему и обнаружило в ней колоссальный ресурс для вдохновения. С этим радостным фактом можно поздравить нас всех. Потому что за первой ласточкой успеха должны последовать и другие работы такого же качества и той же степени искренности.

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

