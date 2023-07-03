Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» завершился 9-й симфонией Бетховена

В минувшие выходные состоялось торжественное закрытие главного музыкального события концертного сезона – Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». Он стал ярким примером новых форматов российской музыкальной жизни и того, как успешно можно решить проблему отсутствия западных артистов в Москве.

1 июля метеорологи обещали отличный день. Ветер должен был смениться и принести в Москву тропическую жару. Так и вышло. Весь день в парке Зарядье парило влажной, пропитанной накануне дождем землей и распускало ароматы среднерусских лугов, крымских степей. Искусство московских озеленителей вызывало у публики законные восторги. Луга в центре столичного мегаполиса полностью опровергли ехидные пророчества скептиков. Донник, осока и кедровый стланик для истосковавшихся по природе горожан оказались куда как желаннее, нежели самые роскошные декоративные цветы.



Впрочем, в тот день парк Зарядье, кроме экологических восторгов, обещал и другие удовольствия. Весь июнь здесь проходил Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье». Генеральный директор концертного зала «Зарядье» и дирижер Фестивального оркестра Иван Рудин, возглавивший этот новый (всего пять лет от роду!) культурный проект Москвы прошлым летом, так описывает свою идею стратегического развития зала: «Когда я пришел в зал «Зарядье», оставался месяц до начала сезона. Он был только отчасти спланирован. Многое мы делали прямо с колес. Тогда я сам для себя сформулировал, как мы будем жить. Моя концепция в том, что у зала должна появиться своя фестивальная программа. Я считаю, что фестивальный формат наиболее правильный формат общения с аудиторией».

В начале нулевых Рудин уже создал один музыкальный фестиваль. Его «ArsLonga» больше 20 лет является достойным украшением московского осеннего сезона. Опыт организации фестиваля для профессионального музыканта – это те самые огонь, вода и медные трубы, которые надо пройти для воспитания настоящей личности в музыке. Рудин их, очевидно, прошел. Теперь в зале «Зарядье» фестивали плавно перетекают один в другой. В канун нового 2023 года состоялся Первый Московский зимний музыкальный фестиваль, посвященный сказкам и чудесам. В марте здесь прошел Органный фестиваль. И вот только что торжественно завершился Первый Московский летний музыкальный фестиваль.

Для Ивана Рудина фестиваль – это территория постоянного эксперимента. Во-первых, это не набор знаменитых имен, а определенная концепция, позволяющая выступить молодым или малоизвестным, но талантливым исполнителям. Такой подход в мгновение ока решил проблему отсутствия западных артистов, которые сейчас вынуждены следовать политике закрытых дверей в адрес России. От этой политики страдают старые и знаменитые площадки вроде Большого зала Консерватории и Московской филармонии. Но только не «Зарядье».

Только за один месяц Летнего фестиваля здесь прошло 37 концертов. Зрители могли поучаствовать в 84 проектах, среди которых были две мировые премьеры, 11 театральных постановок и даже шахматный турнир.

Во-вторых, Рудин не боится экспериментировать с форматом. Мы даже не будем говорить про дневные (начало в 13 часов) и ночные концерты (начало в 23 часа), которые здесь – обычное дело. Все гораздо интереснее. Теперь почти каждый концерт в «Зарядье» сопровождается предварительной лекцией и последующим общением с исполнителями, что входит в цену билета. Зритель не только слушает музыку, но и погружается в особый и часто совершенно неожиданный для постороннего мир музыкальных страстей и смыслов.

В зале «Зарядье» существует и особое пространство на втором этаже, где проводятся семейные и детские концерты. Там маленькие зрители могут расположиться не в классических креслах, а на полу, на подушках и пуфах. И не страшно, если юный слушатель нечаянно заснет на «Лунной сонате».

И наконец, в-третьих, что особенно важно на фоне инфляции, – это цена вопроса. «Билет на молодого исполнителя у нас не может стоить столько, сколько концерт в Мариинском театре, – говорит Рудин. – Чтобы прийти к нам, достаточно заплатить 300 рублей. Это единая цена. Эти концерты для нас дотируемые, но мы сознательно на это пошли. Задача не заработать, а окупить расходы, которые мы несем. Воспитание и просвещение публики для нас не последняя задача».

Сложив все это вместе, мы получаем уникальную концертную площадку в самом центре Москвы с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя, уникальной программой, молодыми исполнителями и билетами по цене чашки кофе.

Но 1 и 2 июля в дни закрытия летнего фестиваля в «Зарядье» решили вообще отказаться от билетов и устроить праздник для всех. Два дня на открытой сцене парка шли бесплатные концерты. Главными событиями стали концертное исполнение оперы Сергея Рахманинова «Алеко» и девятой симфонии Бетховена.

«Алеко» давали 1 июня. Сказать, что огромный амфитеатр был полон, – ничего не сказать. Люди толпились у сцены, сидели на ступеньках. И дело того стоило. «Алеко» – первая опера Рахманинова. Он написал ее в качестве дипломной работы в Московской консерватории в 1891 году всего за 17 дней. Либретто на основе поэмы Пушкина «Цыгане» создано Владимиром Немировичем-Данченко. Компактная одноактная опера Рахманинова всегда была очень популярна. В среднем в каждом сезоне ее исполняют около 80 раз. Ею восхищался сам Чайковский. Именно после ее успеха Рахманинов окончательно решил стать композитором.

На эту тему

На сей раз солировали Галина Барош (сопрано), Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Станислав Мостовой (тенор), Дмитрий Орлов (баритон) и Григорий Соловьев (бас). Партию цыганского табора исполнил Академический Большой хор «Мастера Хорового пения» Радио «Орфей». А музыкальное сопровождение обеспечил Фестивальный оркестр «Зарядье». За дирижерским пультом стоял сам директор Иван Рудин. На боковые экраны проецировался ночной пейзаж на берегу реки, где над мирными водами восходила тревожная луна. За сценой в серые тени вечера погружались знаменитые кремлевские башни – уже не нарисованные, а вполне настоящие. На просцениуме танцовщики, одетые в черное и красное, исполняли пластические фантазии на цыганские темы.

Пока публика внимала драматической истории любви Алеко и Земфиры, с запада незаметно надвинулись грозовые тучи. Метеорологи ошиблись. Жаркий летний вечер нахмурился и вот-вот должен был разразиться грозой. Изменница Земфира уже вернулась в табор со свидания. Алеко уже пел свою арию, вот-вот должно было совершиться кровавое убийство. Но тут полил дождь, и публике пришлось бежать к метро.

Следующий день оказался удачнее. С утра и до вечера на открытой сцене играли джаз, но главную жемчужину фестиваля приберегли на вечер. Девятая симфония Бетховена собрала еще больше зрителей. Теперь люди освоили все окрестные лужайки и металлические конструкции стеклянных навесов. Играл тот же фестивальный оркестр «Зарядье», пел тот же хор. Солировали Альбина Шагимуратова (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Илья Селиванов (тенор) и Владимир Байков (бас).

Девятая симфония стала последней для полностью оглохшего Бетховена. Во время ее первого исполнения в Вене 7 мая 1824 года композитор уже не мог дирижировать. Эту работу сделал его коллега капельмейстер Михаэль Умплауф. Бетховен стоял у рампы и знаками задавал темп каждой части. Когда симфония отзвучала, публика находилась в состоянии близком к экстазу. Овации длились так долго, что пришлось вмешаться полиции. Глухого композитора оркестранты развернули лицом к залу, чтобы тот мог хотя бы увидеть результат своей работы.

Выбор девятой симфонии в качестве торжественного завершения Летнего фестиваля был сделан на фоне позорной «культуры отмены», объявленной русской культуре Западом.

И в этом контексте борьба минора и мажора в музыкальной ткани симфонии выглядит особенно символично. Из четырех частей огромной, длящейся около часа симфонии первые три рассказывают историю мирового столкновения зла и добра. Неустойчивый и переменчивый лад не гарантирует победы мажора. Тем величественнее оказывается знаменитая четвертая часть симфонии, где в дело вступает хор, поющий оду Шиллера «К радости».

В 1972 году именно эта четвертая часть симфонии Бетховена в обработке Герберта фон Караяна стала официальным гимном Совета Европы. Гениальные слова Шиллера призывают к миру, дружбе и верности божественному долгу любви. Однако вся история Европы последних десятилетий рассказывает о том, как нарушались обеты Шиллера:

Обнимитесь, миллионы!

Слейтесь в радости одной!

Там, над звездною страной, –

Бог, в любовь пресуществленный.

Европа, утратившая любовь и мудрость, потеряла и право повторить эти слова. 2 июля 2023 года не европейские, а русские святыни в ослепительных лучах заката являлись слушателям этого великого гимна. Храм Василия Блаженного и колокольня Ивана Великого стали новыми символами времени.