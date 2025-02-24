Вадим Трухачёв
Германия снова разделилась на восток и запад
Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.
Игорь Караулов
Российский солдат усадил США за стол переговоров
Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.
Никита Анисимов
Перестройка мира добралась до Кубы
Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.