Кличко начал матч против Зеленского

Игорь Караулов
Как реорганизовать диаспоры
Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.
Виталий Трофимов-Трофимов
Пора менять логику отношения к оружию
СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.
Дмитрий Губин
Либералы – самые верные ленинцы
В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?