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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    65 комментариев
    22 января 2024, 18:20 • Карикатура

    Кличко начал матч против Зеленского

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    Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России

    «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

    • Истерика Зеленского в Давосе

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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