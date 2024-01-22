Кличко начал матч против Зеленского

В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности Перейти в раздел

Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности Перейти в раздел

Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

Иран против Пакистана: новая война? Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

Истерика Зеленского в Давосе Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит? Перейти в раздел

Развитие транспортной системы России в 2023 году Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности Перейти в раздел