  • БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

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    Псевдонезависимость сжигает территорию Украины

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    24 августа на Украине отмечается 32-я годовщина провозглашения независимости страны от СССР. Однако никакой реальной независимости для Украины не произошло, власть в Киеве в итоге захватили радикальные националисты, взращенные западными спецслужбами только ради противостояния России. Итогом этих 30 с лишним лет для Украины стала гражданская война и радикальное сокращение численности населения.

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    США никак не могут избавить от российского ядерного топлива

    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

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    Как российские мины остановили «контрнаступ» Украины

    Почти три месяца украинские формирования продолжают атаки, чтобы хотя бы приблизиться к первой линии российской обороны. Как оказалось, одним из главных препятствий для этого стали обширные минные заграждения. Почему мины оказались столь мощным оружием против ВСУ, что даже разрекламированная западная техника не помогла в решении этой проблемы? Подробности

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    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

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    Как Россия изменит БРИКС

    В Йоханнесбурге завершилась встреча лидеров стран – участниц БРИКС. Главы государств подтвердили готовность планомерно развивать сотрудничество друг с другом. Однако между партнерами остаются существенные разногласия по ряду вопросов. Решать их придется России, которая в следующем году станет председателем объединения. О каких именно противоречиях идет речь и как Москва может их разрешить? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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