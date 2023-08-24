Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

США никак не могут избавить от российского ядерного топлива США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности Перейти в раздел

Как российские мины остановили «контрнаступ» Украины Почти три месяца украинские формирования продолжают атаки, чтобы хотя бы приблизиться к первой линии российской обороны. Как оказалось, одним из главных препятствий для этого стали обширные минные заграждения. Почему мины оказались столь мощным оружием против ВСУ, что даже разрекламированная западная техника не помогла в решении этой проблемы? Подробности Перейти в раздел

США вмешиваются в украинское наступление В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности Перейти в раздел

Как Россия изменит БРИКС В Йоханнесбурге завершилась встреча лидеров стран – участниц БРИКС. Главы государств подтвердили готовность планомерно развивать сотрудничество друг с другом. Однако между партнерами остаются существенные разногласия по ряду вопросов. Решать их придется России, которая в следующем году станет председателем объединения. О каких именно противоречиях идет речь и как Москва может их разрешить? Подробности Перейти в раздел