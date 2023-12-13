Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива США планируют запретить импорт российского урана на двадцать лет вперед. При этом Штаты сейчас полностью зависят от импортного ядерного топлива. Последствия для атомного рынка от такого эмбарго могут оказаться даже более тяжелыми, чем для мирового нефтяного рынка, считают эксперты. Подробности Перейти в раздел

США собрались закатать Украину в бетон Похоже, США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает офису Зеленского реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить». В чем заключаются ключевые параметры этого плана, насколько он реализуем и как России стоит к нему относиться? Подробности Перейти в раздел

Белорусскую армию научат воевать по-русски Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности Перейти в раздел

Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона Весьма необычное для себя поведение демонстрируют Соединенные Штаты по поводу нового конфликта, который прямо сейчас разгорается в ключевом для них регионе – Латинской Америке. Венесуэла фактически аннексирует территорию соседнего государства, но Вашингтон действует очень мягко и почти без угроз. Почему? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел