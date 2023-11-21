Десятилетие Майдана Украина отмечает войной и разрухой

Василий Стоякин
Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной
С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.
Сергей Миркин
Мог ли Майдан пойти по другому сценарию
Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.
Сергей Худиев
Геев можно жалеть, но нельзя наказывать
Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.