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    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 12:58 • Карикатура

    Десятилетие Майдана Украина отмечает войной и разрухой

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    21 ноября 2013 года в Киеве начался очередной Майдан, предпринятый, как заявлялось, ради сближения Украины с Европой. Реальным итогом этих событий стал государственный переворот, гражданская война и вооруженный конфликт пришедшего к власти киевского режима с частью собственного народа, а также возвращение ряда регионов страны в Россию.

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