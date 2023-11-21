Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

Запад готовит новый удар по российской нефти Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности Перейти в раздел

Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности Перейти в раздел

Российские беспилотники стремительно прогрессируют На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности Перейти в раздел

Украина и Польша начали разорять друг друга Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности Перейти в раздел

Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности Перейти в раздел