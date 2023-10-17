Израиль запретил новое шоу Зеленского

Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

Китай открыл колоссальные возможности для российских аграриев Россия невероятными темпами наращивает экспорт продовольствия в Китай. Он растет в разы как в тоннах, так и в деньгах. Такими темпами Россия может удвоить экспорт агропродукции в КНР до 10 млрд долларов к 2030 году. Какие именно продукты питания стали в разы больше покупать китайцы и где у российских экспортеров есть перспективы захватить свой кусок пирога на огромном китайском рынке? Подробности Перейти в раздел

Россия ломает планы Запада о разделе Украины Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности Перейти в раздел

Российские беспилотники меняют правила игры в зоне СВО Украинские военнослужащие и западные издания бьют тревогу: «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах». Иначе говоря, российские военные беспилотники завоевывают господство в небе спецоперации. Какие беспилотники оказались наиболее эффективны и как они в итоге меняют сценарий боевых действий? Подробности Перейти в раздел

Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел