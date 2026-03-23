Россия объявила войну русофобии

Tекст: Семен Николаев

Вопрос, который только кажется риторическим: на что рассчитывал скандальный блогер Арсен Маркарян – персонаж, проживающий на российской территории и при этом позволявший себе сравнивать русских людей с «животными»? Явно не на четыре с половиной года в колонии, к которым его приговорил суд. Но на что тогда? Проще всего на этот вопрос можно ответить так: у неадекватов не может быть рациональных расчетов. Но это будет лишь половиной правды.

Другая половина правды состоит в том, что в течение многих лет в нашей стране под понятие экстремизма на национальной почве попадали действия и высказывания враждебного характера, направленные против мигрантов и любых других народов России, кроме русского народа. Первопричину этого абсурда следует искать в событиях времен первых лет советской власти – периода, когда Владимир Ленин любил порассуждать о «великодержавном шовинизме» и о том, как с ним следует активно бороться.

В настоящем шовинизме, естественно, нет ровным счетом ничего хорошего – одно только плохое. Но к реальной борьбе с шовинизмом большевистская «борьба с великодержавным шовинизмом», как известно, не имела никакого отношения. Ленин и его соратники видели в исторической России территорию-донора, техническую стартовую площадку, с которой пламя пожара мировой революции можно распространить на весь остальной земной шар.

И такой шаблон мышления – «Россия – это территория-донор» – никуда не исчез и после того, как задача раздувания пламени мировой революции исчезла даже не из актуальной политической повестки, а из памяти. Экономическая система Советского Союза была основана на перекачивании ресурсов: национальное богатство создавалось в России, а «осваивалось» в других республиках.

Этот экскурс в историю может показаться избыточным: в декабре этого года исполнится 35 лет с момента распада СССР. Однако на самом деле старые привычки, старые шаблоны мышления уходят в прошлое очень тяжело. Но главное в том, что они уходят – благодаря осознанной политической линии Владимира Путина.

Выступая в минувшем феврале на открытии Года единства народов России, президент России заявил: «Не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности. Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее».

В таком подходе нет ни грамма неуважения к другим народам России – ровным счетом наоборот. Еще одно высказывание Путина на открытии Года единства народов России: «Постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга – и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, – но базовые ценности являются общими».

И эти базовые ценности следует последовательно защищать и отстаивать – в том числе на самом что ни на есть практическом и «низовом» уровне. Выступление Путина на расширенном заседании коллегии МВД, 5 марта 2026 года: «За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло. Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе».

Обратите внимание: в списке преступлений экстремистской направленности проявления русофобии поставлены на первое место. Это четкий сигнал с самого высокого уровня – и для всей правоохранительной системы страны, и для потенциальных последователей ныне пребывающего в «местах не столь отдаленных» Арсена Маркаряна.

Времена, когда можно было безнаказанно оскорблять народ, составляющий 80% населения нашей страны, ушли в прошлое – ушли и никогда больше не вернутся. Добро, как все мы знаем, должно быть с кулаками. Только так мы не дадим победить злу.