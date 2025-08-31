  • Новость часаВСУ нанесли удар по скорой помощи в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Си Цзиньпин лично встретил Путина на площадке саммита ШОС (видео)
    ВС России значительно продвинулись в Сумской области
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    26 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    31 августа 2025, 18:00 • В мире

    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент

    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    @ Emeric Fohlen/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Во Львове застрелен нардеп Андрей Парубий – соучастник множества преступлений и комендант «майданов» 2004 и 2014 годов. Некоторые депутаты Рады поспешили заявить о «российском следе», однако их коллеги указывают на халатность властей, отказавших Парубию в охране. В итоге убийство во Львове обнажило новый виток кризиса на Украине: от разборок ультраправых до устранения потенциального организатора нового переворота.

    В субботу в Сиховском районе Львова застрелили депутата Рады Андрея Парубия. На записи с уличной камеры видно, как человек в черном шлеме и одежде курьера службы Glovo приблизился сзади к политику, идущему по тротуару со спортивной сумкой, и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем убийца скрылся на электровелосипеде.

    Для его поимки в городе объявили спецоперацию «Сирена», но она ни к чему не привела. Владимир Зеленский отметил, что убийство было тщательно подготовлено. По его словам, о ходе расследования регулярно докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также СБУ.

    Некоторые депутаты поспешили указать на «российский след» в произошедшем, однако никаких доказательств этому не приводится. В то же время у депутатов-эмигрантов возник вопрос: почему Парубию не выделили госохрану? В частности, как отмечает Артем Дмытрук, Парубий просил выделить ему госохрану два месяца назад, но ему отказали.

    «Это выглядит как халатность или диверсия. Людей такого уровня мы должны беречь куда пристальнее», – подтвердил Ярослав Юрчишин, депутат от фракции «Голос». Он пообещал разобраться в ситуации.

    При этом в управлении госохраны сослались на статью 6 закона «О государственной охране», в которой указано, что страна обеспечивает безопасность председателя Рады, премьера, генпрокурора, министра иностранных дел и ряда других лиц, хотя в статье 7 того же закона указано: «Госохрана может осуществляться в отношении других высоких должностных лиц».

    Интересно, что украинский филиал американской ультраправой группировки The base white phoenix («Белый феникс», запрещена в России) заявил о своей причастности к убийству Парубия. В сообщении представители группировки назвали нардепа «предателем и осквернителем украинской нации».

    Напомним, что во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост «коменданта майдана» и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами.

    Кроме того, Парубий считается одним из организаторов расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь «Антимайдана», а после подожгли здание Дома профсоюзов, где укрывались протестующие.

    В декабре 2018 года Парубий участвовал в объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины. В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера «самым большим демократом». Также в прошлом он был спикером Рады и секретарем СНБО.

    «В первую очередь нужно отметить, что Россия вряд ли имеет отношение к этому. Если бы во Львове были какие-то пророссийские силы, то для них можно найти более эффективное и полезное дело, чем убийство Парубия. Устранение нардепа могло стать результатом националистских разборок на Украине, где идет ставка на все больший радикализм», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «В стране обострилась борьба за пост нового лидера ультраправых, в которой участвуют такие фигуры, как командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий (внесен в России в список экстремистов и террористов) и командир украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко, заочно приговоренный в России к 24 годам заключения», – продолжила она.

    Парубий обладал достаточным весом в националистической среде, а также имел выходы на спонсоров, готовых выделять средства правым силам, напомнила собеседница. «В любом случае в устранении нардепа видна хорошая и долгая подготовка и организация, в отличие, например, от «эмоционального» убийства Ирины Фарион», – детализировала эксперт.

    «Если же говорить о секретах, касающихся «майдана» и нескольких последующих лет, которые якобы мог кому-либо рассказать Парубий, то вряд ли это сыграло большую роль в убийстве. По этой же причине я не склоняюсь к причастности Зеленского к убийству Парубия. Они существовали на разных политических полях, никакой электоральной опасности для Банковой нардеп не представлял», – указала Шеслер.

    Убийство нардепа может объясняться не идеологическими причинами или борьбой за власть, а переделом незаконного оружейного бизнеса, допускает политолог Владимир Корнилов. «По некоторым данным, он участвовал в черных схемах по продаже оружия на Западной Украине. Кроме того, устранение Парубия могло быть местью предпринимателей, у которых он вместе с боевиками отнял активы», – добавил он.

    «По еще одной версии, произошедшее можно считать продолжением убийства Фарион. Националисты устраняют своих бывших руководителей, ставших для них обузой», – считает политолог. В этой связи он напомнил про давние исторические традиции такого подхода и привел в пример командира гитлеровских штурмовиков Эрнеста Рема, который сам стал жертвой Третьего рейха.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев указывает, что Парубий был замешан во многих преступлениях, однако его убийство следует рассматривать с управленческой точки зрения, так как

    Парубий – это прежде всего комендант двух «майданов» 2004-2005 и 2013-2014 годов, чьи «профессиональные компетенции» могли быть использованы в третий раз.

    «Как человек, несколько раз ходивший в разведку с «Антимайдана» на «Евромайдан», могу подтвердить: наш противник был организован значительно лучше. Да, в толпе хватало маргиналов, студентов, «людей с хорошими лицами» западноукраинского разлива. Но ядро «Евромайдана», увы, работало как отлаженный механизм. Логистика – оружие, топливо, провизия – была выстроена достойно», – напомнил он.

    «У нас уровень организации был слабее, а дефицит политической воли предопределил эпизод противостояния в феврале 2014 года не в нашу пользу. Отсюда главный вывод: Парубий – несмотря на объективные психические проблемы – обладал специфическими управленческими компетенциями. Дай ему ресурсы и политическую «крышу» – он мог профессионально организовать «майдан» и наладить его быт. Причем участниками такого «майдана» были бы не девочки с картонками, как недавно в ситуации с НАБУ, а упоротые боевики», – полагает Нечаев.

    «К этому добавьте второе: Парубий был носителем серьезных секретов. Он знал слишком много об оружейных схемах и о том, кто и за чей счет стрелял в Киеве в 2014 году. Все это вкупе с опытом превращали его в фигуру, которую либо контролируют, либо устраняют. Контролировать Парубия было затруднительно: он принадлежал к другому лагерю националистов. Значит, выбор пал на второе», – допускает спикер.

    «В результате галицкая часть националистов теряет уже вторую заметную фигуру за короткий срок – после Фарион. И это происходит на фоне того, что Украина входит в очередную стадию турбулентности – речь идет о возможных территориальных уступках и потенциальных выборах в условиях эскалации социального недовольства. Для многих на Украине это особый исторический момент», – детализировал аналитик.

    «Сценарий, при котором некто добровольно или под давлением извне идет на компромиссы по Донбассу и Новороссии, а на Западной Украине с этим не соглашаются и выводят людей на улицы – не фантастика. Более того, в 2004 и 2014 годах на Галичине реально обсуждалась перспектива выхода из состава Украины. Для западноукраинских элит логика «если Киев не с нами – значит, мы идем в Европу сами» всегда была встроена в их картину мира», – продолжил эксперт.

    «В общем, опыт Парубия делал его опасным: будучи профессиональным «прорабом майдана», он мог организовать «движ на улице» не только в Киеве, но и во Львове – в чем сам признавался, пусть и применительно к 2014 году. Можно, конечно, списать это убийство на внутренние разборки радикалов разных мастей. Но поверить в самостоятельность их действий затруднительно. Поэтому моя предварительная версия такова: во Львове стреляли не столько в Парубия, сколько в один из сценариев будущего «майдана», – резюмировал Нечаев.

    Главное
    Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы
    Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ в Петербурге
    Десантник ВС России рассказал о бегстве грузинских наемников ВСУ
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации