Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В субботу в Сиховском районе Львова застрелили депутата Рады Андрея Парубия. На записи с уличной камеры видно, как человек в черном шлеме и одежде курьера службы Glovo приблизился сзади к политику, идущему по тротуару со спортивной сумкой, и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем убийца скрылся на электровелосипеде.

Для его поимки в городе объявили спецоперацию «Сирена», но она ни к чему не привела. Владимир Зеленский отметил, что убийство было тщательно подготовлено. По его словам, о ходе расследования регулярно докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также СБУ.

Некоторые депутаты поспешили указать на «российский след» в произошедшем, однако никаких доказательств этому не приводится. В то же время у депутатов-эмигрантов возник вопрос: почему Парубию не выделили госохрану? В частности, как отмечает Артем Дмытрук, Парубий просил выделить ему госохрану два месяца назад, но ему отказали.

«Это выглядит как халатность или диверсия. Людей такого уровня мы должны беречь куда пристальнее», – подтвердил Ярослав Юрчишин, депутат от фракции «Голос». Он пообещал разобраться в ситуации.

При этом в управлении госохраны сослались на статью 6 закона «О государственной охране», в которой указано, что страна обеспечивает безопасность председателя Рады, премьера, генпрокурора, министра иностранных дел и ряда других лиц, хотя в статье 7 того же закона указано: «Госохрана может осуществляться в отношении других высоких должностных лиц».

Интересно, что украинский филиал американской ультраправой группировки The base white phoenix («Белый феникс», запрещена в России) заявил о своей причастности к убийству Парубия. В сообщении представители группировки назвали нардепа «предателем и осквернителем украинской нации».

Напомним, что во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост «коменданта майдана» и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами.

Кроме того, Парубий считается одним из организаторов расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь «Антимайдана», а после подожгли здание Дома профсоюзов, где укрывались протестующие.

В декабре 2018 года Парубий участвовал в объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины. В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера «самым большим демократом». Также в прошлом он был спикером Рады и секретарем СНБО.

«В первую очередь нужно отметить, что Россия вряд ли имеет отношение к этому. Если бы во Львове были какие-то пророссийские силы, то для них можно найти более эффективное и полезное дело, чем убийство Парубия. Устранение нардепа могло стать результатом националистских разборок на Украине, где идет ставка на все больший радикализм», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«В стране обострилась борьба за пост нового лидера ультраправых, в которой участвуют такие фигуры, как командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий (внесен в России в список экстремистов и террористов) и командир украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко, заочно приговоренный в России к 24 годам заключения», – продолжила она.

Парубий обладал достаточным весом в националистической среде, а также имел выходы на спонсоров, готовых выделять средства правым силам, напомнила собеседница. «В любом случае в устранении нардепа видна хорошая и долгая подготовка и организация, в отличие, например, от «эмоционального» убийства Ирины Фарион», – детализировала эксперт.

«Если же говорить о секретах, касающихся «майдана» и нескольких последующих лет, которые якобы мог кому-либо рассказать Парубий, то вряд ли это сыграло большую роль в убийстве. По этой же причине я не склоняюсь к причастности Зеленского к убийству Парубия. Они существовали на разных политических полях, никакой электоральной опасности для Банковой нардеп не представлял», – указала Шеслер.

Убийство нардепа может объясняться не идеологическими причинами или борьбой за власть, а переделом незаконного оружейного бизнеса, допускает политолог Владимир Корнилов. «По некоторым данным, он участвовал в черных схемах по продаже оружия на Западной Украине. Кроме того, устранение Парубия могло быть местью предпринимателей, у которых он вместе с боевиками отнял активы», – добавил он.

«По еще одной версии, произошедшее можно считать продолжением убийства Фарион. Националисты устраняют своих бывших руководителей, ставших для них обузой», – считает политолог. В этой связи он напомнил про давние исторические традиции такого подхода и привел в пример командира гитлеровских штурмовиков Эрнеста Рема, который сам стал жертвой Третьего рейха.

В свою очередь политолог Алексей Нечаев указывает, что Парубий был замешан во многих преступлениях, однако его убийство следует рассматривать с управленческой точки зрения, так как

Парубий – это прежде всего комендант двух «майданов» 2004-2005 и 2013-2014 годов, чьи «профессиональные компетенции» могли быть использованы в третий раз.

«Как человек, несколько раз ходивший в разведку с «Антимайдана» на «Евромайдан», могу подтвердить: наш противник был организован значительно лучше. Да, в толпе хватало маргиналов, студентов, «людей с хорошими лицами» западноукраинского разлива. Но ядро «Евромайдана», увы, работало как отлаженный механизм. Логистика – оружие, топливо, провизия – была выстроена достойно», – напомнил он.

«У нас уровень организации был слабее, а дефицит политической воли предопределил эпизод противостояния в феврале 2014 года не в нашу пользу. Отсюда главный вывод: Парубий – несмотря на объективные психические проблемы – обладал специфическими управленческими компетенциями. Дай ему ресурсы и политическую «крышу» – он мог профессионально организовать «майдан» и наладить его быт. Причем участниками такого «майдана» были бы не девочки с картонками, как недавно в ситуации с НАБУ, а упоротые боевики», – полагает Нечаев.

«К этому добавьте второе: Парубий был носителем серьезных секретов. Он знал слишком много об оружейных схемах и о том, кто и за чей счет стрелял в Киеве в 2014 году. Все это вкупе с опытом превращали его в фигуру, которую либо контролируют, либо устраняют. Контролировать Парубия было затруднительно: он принадлежал к другому лагерю националистов. Значит, выбор пал на второе», – допускает спикер.

«В результате галицкая часть националистов теряет уже вторую заметную фигуру за короткий срок – после Фарион. И это происходит на фоне того, что Украина входит в очередную стадию турбулентности – речь идет о возможных территориальных уступках и потенциальных выборах в условиях эскалации социального недовольства. Для многих на Украине это особый исторический момент», – детализировал аналитик.

«Сценарий, при котором некто добровольно или под давлением извне идет на компромиссы по Донбассу и Новороссии, а на Западной Украине с этим не соглашаются и выводят людей на улицы – не фантастика. Более того, в 2004 и 2014 годах на Галичине реально обсуждалась перспектива выхода из состава Украины. Для западноукраинских элит логика «если Киев не с нами – значит, мы идем в Европу сами» всегда была встроена в их картину мира», – продолжил эксперт.

«В общем, опыт Парубия делал его опасным: будучи профессиональным «прорабом майдана», он мог организовать «движ на улице» не только в Киеве, но и во Львове – в чем сам признавался, пусть и применительно к 2014 году. Можно, конечно, списать это убийство на внутренние разборки радикалов разных мастей. Но поверить в самостоятельность их действий затруднительно. Поэтому моя предварительная версия такова: во Львове стреляли не столько в Парубия, сколько в один из сценариев будущего «майдана», – резюмировал Нечаев.