Tекст: Андрей Резчиков

Посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире польского телеканала Polsat News объяснил ценность своей страны в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. Посол считает, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО, а в будущем стать его частью.

«Украина – это дополнительная ценность для НАТО. Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет, – заявил Боднар в ответ на просьбу прокомментировать встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. – Наша просьба – пригласить нас сегодня. Чтобы Украина знала, что после войны она не останется одна».

Боднар добавил, что украинцы якобы готовы на размещение натовских баз «в каждом селе». «Вероятно, это воспринимается как гарантия политической безопасности с точки зрения имиджа. Просто быть членом НАТО или участвовать в нем. Сегодня мы защищаем НАТО от российской агрессии», – сказал дипломат.

На это скандальное заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вместо агрессивных высказываний в отношении России Украине следовало бы забрать из плена тысячу своих боевиков. «Может, тысячу пленных заберете? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Украина не станет частью НАТО. Похожую мысль президент США выразил в понедельник в ходе прямого общения с Владимиром Зеленским. На вопрос о вступлении Украины в НАТО Трамп сказал, что «мы никогда такое не обсуждали».

Американский лидер также напомнил о позиции России по вступлению Украины в альянс. По его словам, еще до президентства Владимира Путина «всегда звучало заявление – мы никогда не допустим вступления Украины в НАТО». Однако в экспертной среде говорят, что Украина и без членства в НАТО находится в распоряжении блока, а Боднар преувеличил ее ценность.

«Боднар родом из Тернопольской области, в которой даже в советские годы было бандеровское гнездо. А уже при Никите Хрущеве бандеровцы массово пошли в компартию и захватили на западе республики позиции», – напомнил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Собеседник добавил, что, судя по информации из взломанной российскими хакерами базы данных Генштаба ВСУ, с начала СВО более 1,7 миллиона украинских боевиков погибли или пропали без вести: «Это настолько чудовищные данные, что выступление Боднара выглядит как издевательство над украинцами. Способности ВСУ убивать русских сильно преувеличены».

«Заявление Боднара – это предложение нацистов, для которых война – мать родна. Это предложение капитана корабля, который перевозит на фронт не просто рабов, а рабов, умеющих убивать... И Запад согласен с этим, вспомните сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сказал, что украинцы, воюющие против русских, – это лучшее вложение, потому что США не потеряли ни одного солдата, а война на ослабление России идет», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Межевич напомнил, что даже в гитлеровской Германии в дипломатическом корпусе сохранялось «много аристократов старой школы»: «Они были лояльны Германии и даже Гитлеру, но им была отвратительна звериная жестокость. Многие немецкие дипломаты, в том числе посол в СССР граф Шуленбург, в итоге погибли в нацистских застенках. А украинские дипломаты, судя по их заявлениям, целиком состоят из этой самой "зоологической" ненависти».

Что касается зверств, которые устраивают сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) в ходе мобилизации, то Межевич напомнил, что нечто подобное происходило в Европе во времена Столетней войны, но украинские военкомы перещеголяли всех своих предшественников: «В Тридцатилетнюю войну людей тоже ловили, но это никогда не носило такого чудовищного характера.

А чтобы просто отлавливать на улицах людей – это абсолютное ноу-хау Украины».

В свою очередь, Скачко считает, что Боднар «в концентрированном виде высказал позицию нынешнего украинского руководства: мы дадим вам пушечное мясо, а вы сохраните нас у власти и дадите то, чем мы будем убивать».

По мнению Межевича, НАТО и без формального членства активно использует Украину, так как альянс «взял от Украины в экономическом и демографическом плане все, что хотел». Сложившуюся ситуацию он сравнил со старым анекдотом: «Жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой. Вернувшись, застала его выжимающим тушку со словами: "Ну, кошечка, ну хоть капельку!"» «Но все уже выпито, – сказал Межевич. – Сейчас из Украины выжимают последние капли, только не спирта, а крови».

Эксперты также предполагают, что у заявления Боднара есть личная мотивация: сохранение поста. В случае завершения конфликта и смены власти в Киеве он лишится должности посла, тогда как продолжение войны позволяет ему оставаться на своем месте. По словам Межевича, у него есть опыт общения с украинскими дипломатами между 2014 и 2022 годами.

«Их позиция цинична: понимая все о Зеленском и ТЦК, они из личных побуждений поддерживают режим до его краха. В их среде даже ходит цитата из "Семнадцати мгновений весны": "А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью". И Боднар, наверняка имея недвижимость за пределами Украины, вероятно, поступит так же», – заключил Межевич.