    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    США отказались брать обязательства по гарантиям безопасности Украины
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 11:10 • В мире

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан

    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинский дипломат объяснил ценность страны для НАТО умением «убивать русских». С таким заявлением выступил посол страны в Польше Василий Боднар. Он добавил, что сейчас Киеву было бы достаточно лишь приглашения в альянс. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не станет частью НАТО. По мнению экспертов, скандальное высказывание Боднара выглядит издевательством в первую очередь над самими украинцами, а не русскими или поляками.

    Посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире польского телеканала Polsat News объяснил ценность своей страны в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. Посол считает, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО, а в будущем стать его частью.

    «Украина – это дополнительная ценность для НАТО. Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет, – заявил Боднар в ответ на просьбу прокомментировать встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. – Наша просьба – пригласить нас сегодня. Чтобы Украина знала, что после войны она не останется одна».

    Боднар добавил, что украинцы якобы готовы на размещение натовских баз «в каждом селе». «Вероятно, это воспринимается как гарантия политической безопасности с точки зрения имиджа. Просто быть членом НАТО или участвовать в нем. Сегодня мы защищаем НАТО от российской агрессии», – сказал дипломат.

    На это скандальное заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вместо агрессивных высказываний в отношении России Украине следовало бы забрать из плена тысячу своих боевиков. «Может, тысячу пленных заберете? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Накануне Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Украина не станет частью НАТО. Похожую мысль президент США выразил в понедельник в ходе прямого общения с Владимиром Зеленским. На вопрос о вступлении Украины в НАТО Трамп сказал, что «мы никогда такое не обсуждали».

    Американский лидер также напомнил о позиции России по вступлению Украины в альянс. По его словам, еще до президентства Владимира Путина «всегда звучало заявление – мы никогда не допустим вступления Украины в НАТО». Однако в экспертной среде говорят, что Украина и без членства в НАТО находится в распоряжении блока, а Боднар преувеличил ее ценность.

    «Боднар родом из Тернопольской области, в которой даже в советские годы было бандеровское гнездо. А уже при Никите Хрущеве бандеровцы массово пошли в компартию и захватили на западе республики позиции», – напомнил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Собеседник добавил, что, судя по информации из взломанной российскими хакерами базы данных Генштаба ВСУ, с начала СВО более 1,7 миллиона украинских боевиков погибли или пропали без вести: «Это настолько чудовищные данные, что выступление Боднара выглядит как издевательство над украинцами. Способности ВСУ убивать русских сильно преувеличены».

    «Заявление Боднара – это предложение нацистов, для которых война – мать родна. Это предложение капитана корабля, который перевозит на фронт не просто рабов, а рабов, умеющих убивать... И Запад согласен с этим, вспомните сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сказал, что украинцы, воюющие против русских, – это лучшее вложение, потому что США не потеряли ни одного солдата, а война на ослабление России идет», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Межевич напомнил, что даже в гитлеровской Германии в дипломатическом корпусе сохранялось «много аристократов старой школы»: «Они были лояльны Германии и даже Гитлеру, но им была отвратительна звериная жестокость. Многие немецкие дипломаты, в том числе посол в СССР граф Шуленбург, в итоге погибли в нацистских застенках. А украинские дипломаты, судя по их заявлениям, целиком состоят из этой самой "зоологической" ненависти».

    Что касается зверств, которые устраивают сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) в ходе мобилизации, то Межевич напомнил, что нечто подобное происходило в Европе во времена Столетней войны, но украинские военкомы перещеголяли всех своих предшественников: «В Тридцатилетнюю войну людей тоже ловили, но это никогда не носило такого чудовищного характера.

    А чтобы просто отлавливать на улицах людей – это абсолютное ноу-хау Украины».

    В свою очередь, Скачко считает, что Боднар «в концентрированном виде высказал позицию нынешнего украинского руководства: мы дадим вам пушечное мясо, а вы сохраните нас у власти и дадите то, чем мы будем убивать».

    По мнению Межевича, НАТО и без формального членства активно использует Украину, так как альянс «взял от Украины в экономическом и демографическом плане все, что хотел». Сложившуюся ситуацию он сравнил со старым анекдотом: «Жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой. Вернувшись, застала его выжимающим тушку со словами: "Ну, кошечка, ну хоть капельку!"» «Но все уже выпито, – сказал Межевич. – Сейчас из Украины выжимают последние капли, только не спирта, а крови».

    Эксперты также предполагают, что у заявления Боднара есть личная мотивация: сохранение поста. В случае завершения конфликта и смены власти в Киеве он лишится должности посла, тогда как продолжение войны позволяет ему оставаться на своем месте. По словам Межевича, у него есть опыт общения с украинскими дипломатами между 2014 и 2022 годами.

    «Их позиция цинична: понимая все о Зеленском и ТЦК, они из личных побуждений поддерживают режим до его краха. В их среде даже ходит цитата из "Семнадцати мгновений весны": "А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью". И Боднар, наверняка имея недвижимость за пределами Украины, вероятно, поступит так же», – заключил Межевич.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

